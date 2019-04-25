賽事心得／波士頓馬拉松 連續第三年參賽

2019-04-25 10:15 運動筆記 許立杰



連著三年來到波馬的起跑線上，是夢中也沒有過的場景。會開始跑步是一場意外，2013 年，作為畢業禮物送給自己的匹茲堡馬拉松，在開跑前三週，發生了令人遺憾的波馬爆炸案 (Boston Bombing) 。

隨後發生了包括一連串的事，像是當年冠軍 Lelisa Desisa 一個月後，回到市政廳並把他的冠軍獎牌獻給了波士頓；或者像紅襪隊老爹 David Ortiz 發表了震撼人心的演講，紅襪隊在該年度贏得了世界冠軍；或者像隔年美國本土英雄 Meb 以 38 歲高齡拿下波馬冠軍等等；更最近的是，以波馬爆炸案為主題的一部部電影：Patriot's Day 愛國者日, Stronger 你是我的勇氣。

而對於我最深刻的影響，就是當時連場馬拉松都沒跑過的我，暗自下了個決定：我一定要到這個城市看看，並且以波馬跑者的身份。

我赴約了，一去就連去了三年。

Lelisa Desisa 把獎牌獻給波士頓市 (Daily News)

2014 年 Meb 奪冠簡直不可思議

'This is our fucking city!' (THR)

兩年前是我的初次波馬，非常怕熱的我，在攝氏 20 多度下的天氣狠狠抽筋，跑出了 2015 年以後的最差成績。我在 2015 初嚐破三滋味後，連著五場比賽都破了三。所以你能想像在當天跑出 3:05:04 對我而言，事實上是個打擊。

3:05:04 完賽，大腿已經抽筋到不能動了

隔年則來了個大逆轉。全程攝氏 5 度以下強風豪雨，號稱近十年最差的波士頓，我掛著鼻涕完成 42.195 公里，成績是當年台灣跑者最佳的 2:44:11.

2018年 幾乎全程都是穿著三件衣服跑

2019 年，坦白說在賽前我就沒有設立明確目標。一方面是有了前兩次的經驗，我知道波士頓的賽道並不太難，但能不能跑出成績的關鍵還是在天氣；另一方面則是我在波馬前的六週，才剛剛在東京馬拉松跑了一場十分盡興的比賽，成績 2:38:58 而現在沒完全恢復。

這麼說雖然有點自大了，但當我今年走到 Boylston Street, 見到了那面深藍色的拱門，我心裡想的不是來比賽，而更像是...回家。

前一天早晨還是陰雨天，濕漉漉的賽前的瑣碎就略過不提，直接來到比賽當天的早晨，當天早上甚至下了一陣豪大雨，鞋襪全濕，也不覺得意外，心態上已經準備好雨戰的心理準備。

我們跟著 Wave 1 的跑者在 6:30 左右到達 Boston Common. 過了大約 20 分鐘，搭上大黃色的校車，前往起點 Hopkinton.

如果你們還記得我賽前寫的那篇非官方指南，一般在賽前我是避免過度交談的。隨著一起上車的夥伴都已經閉上眼休息，因為晚了點上車的我，旁邊是位笑臉盈盈的中年大叔。

「我可以坐這嗎？」「當然可以。」

「你會緊張嗎...？」大叔的一個提問，劃破了沉默的尷尬。「我嗎？老實說不會，這天氣比去年好多了。」「你去年有來啊？我有在電視上看，實在太糟糕了！」「是啊，這是我的第三年。」「小老弟，讓我跟你講一件事。」

接下來，我就進入了大叔的回憶世界，應該說是他強迫我進去的。

大叔名叫 Sergio 今年 55 歲、家在亞特蘭大。他從 20 多歲就開始跑步，當時甚至比我更好，是個常態可以跑在 2:30 附近的跑者。他說因為工作的關係，去了很多城市，而今年是他的第十個波士頓馬拉松。

「你知道這段日子下來，我最後悔的是什麼嗎？」「我不知道。」心中暗想，能用到”後悔”這個字，是不是有點嚴重了？「就是我沒有每一年回來跑波士頓馬拉松。」

他接著說：「當我看著那些照片，總是會想起這邊缺了一張、那邊缺了一年。當你走遍美國各地，參加了無數的比賽，但終究會留在你心底的，只有波士頓馬拉松。」

我不置可否，誰知道是不是大美國主義作祟呢？心想我幾週前的東京馬，也是深刻到不行。

下車前我們互祝順利，他這次說有好好訓練，目標是 SUB3，我笑著說，我只希望跟你一樣年紀時，還在跑步！

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回到了自己跑團夥伴的身邊，這次我們一共有四個人，有第一次來的、有第二次來的，也有第三次來的。走進選手村的路上，氣氛漸漸熱絡了起來。這跟去年的氣氛完全不一樣，去年像是生存遊戲、目標是活下來，而今年大家真的是來比賽的！

今年的大帳篷裡還算乾爽，有成功休息一下

離開選手村之前，我跟訓練夥伴苟良討論了比賽策略。去年我們同跑了 28 公里，最後他被寒冷的天氣擊倒，而今年做足了萬全準備。

重新證明自己的路很長，而就像賽前他自己說的：「我知道自己能跑得好」。這種絕對的自信，其實來自於絕對的自律。光形容不清楚，我就說個數字好了：

我在 2018 年全年跑了超過 6500 公里，對市民跑者而言算很多了吧。那苟良呢？

答案是 7000。

你得知道他是有工作家庭、還有兩個寶貝女兒的跑者。能有這樣的時間投入，無非就是時間管理跟全神貫注。這樣的人，是做了多少的生理、心理準備、帶著多少決心，才重新回到這裡。

賽前兩天跟苟良的合照，他是我的主要訓練夥伴

關於比賽策略，苟良說他會非常保守，起步跑 3:37/K (他的訓練是 3:30/K 水平)。

他說：「我是真的怕了。」

我說：「那我可以護送你一程，起跑時讓我幫你開路。」儘管我腦袋裡非常清楚，最近訓練狀態並不理想，無論如何這個速度是保持不到終點的。

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9:15 AM 通往起點的大門正式開啟

看著週遭跑者們慌慌張張把身上的衣服扔進回收桶，我不禁偷笑了一聲：「啊，肯定是 Rookie (菜鳥)」因為選手村距離起點還有 1 公里遠，而離開賽還有 47 分鐘呢。我們一邊走一邊脫，到了起跑線旁的 CVS 上完了最後一次廁所，換上乾襪、脫掉濕的衣服，做了一點暖身才走進預備區，這時距離起跑正好 20 分鐘。

這是個難得輕鬆的時刻。有了前兩次的經驗，我知道菁英跑者會從跑道的左側入場，我招招手叫苟良來，兩個人站在第一排。當主持人宣佈菁英選手入場時，群眾一下鼓譟了起來。

領頭的自然是去年冠軍，身著 1 號的 Yuki Kawauchi, 緊跟在後的包括 Lelisa Desisa, Lawrence Cherono, Jared Ward, 井上大仁等名將。除此之外印象特別深的還有一位身著 KAI 號碼布的亞洲面孔小孩，看到我跟苟良超級興奮，可能誤以為是同鄉，可我不認識他。後來查了一下，是日本跑者 Hiroki Kai, 今年只有 24 歲，生涯最佳是 2:18:17!

選手有的笑臉盈盈跟每位觀眾擊掌，有的則是一言不發進入比賽情緒。參加過這麼多場比賽，能近距離看到菁英選手入場的比賽並不多，如果你在波馬有機會，一定要試試看。

不過能擊掌的大概只有 Wave 1 Corral 1, 報名成績以今年來說，聽說是 2:46 以下。別抱怨呀，要看明星的搖滾區，得靠自己的腿掙，這很公平。

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去年因為天候沒飛的戰鬥機今年總算準時出現，在國歌結束的瞬間造成一陣音爆，一下子把我們從看偶像的情緒拉了回來。10:00 AM 菁英組跑者出發。

10:02 AM 一般組出發！

我跟苟良在圖片靠右 Abbot 與 Adidas 旗幟的中間

前三公里是大下坡，苟良照計畫跑了 3:37~3:40/K。即便是在這樣的速度下，週圍的人還是非常多，一不小心就會被人群衝散。幾次我跑在苟良前面，他還是非常冷靜、非常沉著。

直到第五公里，同樣的跑姿下速度越來越快。

這個狀態我在練習見過無數次，我知道他暖身好了，於是默默退出他身旁，心中暗想，希望下次見到就是終點線，千萬別讓我追上呀！

接下來，就是我自己的比賽了。

當天的氣溫是 19 度，濕度因為起跑前的大雨而顯得特別高。這種大概只有 70 分，在其他地方很值得抱怨的天氣，既然是在波馬、特別是與前兩年相比的情況下，老實說可以給個 80 分。

好消息是當天是多雲、並且有順風。說不上最理想，但也絕對不差了。

不過與之相對的，是我自己的狀況還沒有完全調整回來。東京馬後雖然進行了幾次長距離訓練，最長還有過 38 公里，但心裡很清楚週期還是太短了，想要往最佳成績去肯定是玩命。送走了苟良，我就下了第二個決定：「今天不(能)跑 PB」。

我開始尋找自己身體覺得輕鬆的體感，試圖控制在 Marathon Pace ~ Long Pace 之間。老實說我也不知道心率多少，我的 Garmin 235XT 的心跳功能，已經有一個月沒開了。

跑友攝影

濕度還是滿高的，一下我的褲子就全濕了

週圍跑者只有我早早進入享受模式

大約是 18K 左右，幸好是陰天

覺得辛苦嗎？那就慢一點。還是覺得勉強嗎？那就再慢一點。

失去了一個絕對要完成的目標，我反而能夠徹底把自己沉浸在比賽的氛圍當中。每個比賽都有它獨道的地方，例如東京馬的含蓄、紐約馬的激情，而在波士頓馬拉松

你真覺得自己是個菁英！

觀眾們聲嘶力竭地吼，而且光憑他們的服裝，就知道其中有一半人，要嘛自己曾是參賽者、要嘛就是家人朋友在比賽之中。這種”沒有人是局外人”的氛圍，真的只有這裡有，而不會有人問你：「嘿，馬拉松是跑多遠？」

由於是順風的關係，我也不考慮靠人擋風的事，放任雙腿自由奔跑，跑出配速群也不以為意。來到 20 公里的，目光所及除了跑者沒有人煙，但是一陣陣女性的尖叫聲響徹雲霄。

「等等，已經到衛斯理了嗎？」

不一會，看到數百名女子學生攀附在欄杆上，那景象就跟 NBA 球員走道要簽名的粉絲相差無幾。而唯一的差別是，今天我們就是 NBA 球星！

AP Photo/Steven Senne

她們高舉著 Kiss Me 的牌子，熱情地向每一位跑者索吻。以往可能會被逮捕的行為，在今天是尊重傳統、發揚跑步精神！

而我必須懺悔。

三年來的第一次，我把帽簷拉向了後方...

「反正我今天也不 PB, 怕什麼！」

心一橫就往右靠過去，加入了這個跑在 3:50/K 配速、還妄想一親芳澤的極少數跑者群中。我一面靠近一面想，原來衛斯理的女孩們是這個樣子。同時年輕女孩不約而同開始興奮地死命尖叫，潛意識中甚至看到幾位對我拋了媚眼。

我看著一張張活力又稚氣的面容，真的好嫩⋯突然一陣正義感油然而生！

「天哪，人家搞不好才 18 歲，我都是叔叔了！」「那個誰誰誰的女兒不是唸這嗎，我親了怎麼面對他？」

當下一陣臉紅，只能勉強伸出右手，目不斜視一路擊掌過去。但光是這麼做，就已經足夠讓我心跳加速，一不小心就跑了過快。

啊，衛斯理啊衛斯理，30 歲的我，今天重新感受到了 18 歲的青春。

Jay叔叔衷心謝謝你們

在衛斯理女孩們的加持下，前半馬跑了 1:20:40. 接下來五公里還是維持等速，然後就是波馬的唯一，不對，唯四難關：牛頓四大坡。

從 25K ~ 33K 是連續四個爬坡

相對於前兩年對於配速有嚴格的要求 (老實說，第一年還抽筋了)。今年我對於自己的要求，已經鬆到近乎無恥了：「不要抽筋就好。」

前面的集團開走了，我告訴自己：「不要抽筋就好。」旁邊的跑者加速了，我告訴自己：「不要抽筋就好。」後面的跑者趕上來，我告訴自己：「不要抽筋就好。」

這種心態是絕對跑不出好成績的，但我的羞恥心已經低到不能再低，只要不要一拐一拐回終點就好。分段配速最慢大概是 4:20/K, 這速度比全馬破三還稍慢些。

也大概在這時候，我被幾個目標在 2 小時 45 分到 2 小時 50 分的朋友趕過。超過我時總一臉震驚：「你怎麼會在這？」而我卻是一臉自若：「你趕緊加速、別等我，我不要抽筋就好。」

在傷心坡頂BEN 跑團攝影，我就是一臉：「不要抽筋就好」

跑姿其實很可以，但我就是不想加速，你想怎樣？

過了傷心坡頂的 33K, 接下來就是不到 10 公里，一路到終點的緩下坡。

我的速度回到了 4:05~4:10/K 之間，與其說是保存體力的拉尾盤，不如說整體的強度還是差不多，只是佔下坡的優勢而已，而雙腿也確實開始累了。

算了算完賽時間，不過想想就放棄了。現在跑什麼成績對我來說意義都很小：PB 不可能、SUB 240 已經錯過了、SUB 245 可以 Q 東京耶，但我上個月已經 Q 了。

身體想跑多少、就讓它跑多少吧，我也不想太強迫，這段時間以來已經太勉強它了。

連著三年，在相同地點留下相似的照片。我很清楚過了這個轉角，一切就要結束了。

2017 / 2018 / 2019我進步了嗎？我成長了嗎？

在這最後的五百公尺，眼前的畫面逐漸與記憶疊成一片。

終點前一定要跑起來！

馬上就要結束了

你會有太喜歡一場比賽，而捨不得進終點的感受嗎？

槍響時間：2 小時 50 分 16 秒 / 晶片時間：2 小時 50 分 10 秒

這是個賽前沒有預期，賽後也不覺得遺憾的成績。

過終點線後，掛著獎牌走在 Boylston 街上，有個中國女生喊了我的名字。「Jay! 你不認識我，但我認識你。幫你拍張照吧？」

「謝謝你了。」「苟良呢？」「在你前面好早就回來了。2 小時 33 分吧？」「太好了。」

回到旅館跟大家碰面，梳洗一下，趕上了當天下午五點鐘的飛機 (我在下午一點完賽)，隔天早晨出現在辦公室時，比我晚進公司的同事問我：「你昨天有看波馬嗎？」

「看？我昨天跑了波馬。」

隔天九點準時出現在辦公桌前，這就是市民跑者的態度 前年熱情奔放、去年冷酷嚴苛、今年溫柔婉約。來了三年，都是不同的面貌，而且一年比一年喜歡。然而，近期我不會再去了。

我覺得已經在波士頓得到所有想做的事，更重要的，也成為了自己心目中那樣的波馬跑者。所以我必須離開家、必須向前走了。

但總有一天，我會再回來。

也許是帶著雄心壯志回來挑戰郭宗智老師的台灣跑者紀錄 2 小時 31 分；也許成為大叔的時候，帶著小孩一起。我不知道是什麼時候，但是總有一天，我會再回來。

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有了三面獨角獸牌，老實說我已沒有遺憾

我想到巴士上大叔說的：「不管你跑了幾場馬拉松，最後留在心裡的，還是波士頓。」這裡是我的起點、是我跑過最差的比賽、也是我經歷過最嚴苛的挑戰。

但波士頓就像是所有跑者的家，在你經過日復一日、年復一年的努力之後回到這個地方，而整座城市會把你當做最親近的家人一般，歡迎你。每年有三萬多匹小馬從 Hopkinton 起跑，經過 42.195 公里的蛻變，在波士頓找到更強悍的自己。

波士頓馬拉松，是全世界最特別的比賽，是市民跑者的聖殿，是獨角獸與牠們的產地。

如果可以，請務必來一次！

公共圖書館的旗幟彷彿說著，過了今天，你就是獨角獸了喔！2019 波馬的比賽日是 4 月 15 日，距離波馬爆炸案正好滿六年。

最後就用波馬終點線上的一句話來做結： We finish the race. / 我們完成比賽We reclaim the finish line. / 我們重新取回了終點線We remember April 15, 2013. / 我們永遠記得 2013 年 4 月 15 日

謝謝你，波士頓，我的起點，所有跑者的家。

We remember.

終點線上中國女孩幫我拍照

一結束就拖著行李趕飛機

BURN 的獨角獸們 (賽前)

BURN 的獨角獸們 (少部份，今年全團共有 80 人)

太太跟著我東奔西跑，才是真正的 MVP

最後，這張睡衣照，我打算說嘴一輩子。

延伸閱讀：

波士頓馬拉松非官方指南 (繁體中文版)https://bit.ly/2PzhjaN

2017 波士頓馬拉松賽事：2017/04 Boston 成績：03:05:04https://goo.gl/w3oD66

2018 波士頓馬拉松賽事：2018/04 Boston 成績：02:44:11https://goo.gl/cNNJJW

2019 東京馬拉松賽事：2019/03 Tokyo 成績：02:38:58https://goo.gl/AST53H