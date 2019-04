賽事心得/波士頓馬拉松 克服感冒7024名完賽

2019 波馬完賽後倏忽也過了一週,雖然賽前驟襲而來的感冒至今仍未痊癒,也該把這段奇妙的旅程稍微整理,留下一個回憶了。

Entry,Race Day,and Result:

這次原本是用 20180128 台北渣打馬的成績 (03:21:37) BQ 送審查取得資格,後來因為在 20181007 芝加哥馬又跑出了比較好的成績 (03:17:11),所以就用這個成績取得了 11069 的參賽號碼 (波馬的參賽號碼完全看個人的成績排序,並決定起跑順序),起跑順位是 Wave 2/Corral 4。

這次賽前的準備自認還算充分,不過賽前一週感冒襲來總是無法預期,雖然疫苗有打,症狀不嚴重,起跑前也都還抱著樂觀的心情,但是,起跑後沒多久就知道了 ... 勉強撐過了 26k 維持住目標配速,到了關鍵的 Newton hills 就完全崩壞 ... 內心開始交戰是否該開啟歡樂旅遊模式 ... 最後 Good Angel 戰勝了 Bad Angel : “You didn’t come this far to just be a tourist.”.. 但是身體不行了怎麼辦呢?嗯,就不再看錶順著體感跑,跑到很痛苦時就緩一下,一邊告訴自己 how blessed you are,look around and enjoy the race,enjoy the pain ..... 在痛苦中終於越過了終點

賽前原本A標是跑 03: 12 左右,但是狀況不好+賽道有難度+詭異的氣候 (今年當然沒有去年那麼惡劣,但是 typical New England spring weather 也是發揮得淋漓盡至,從一開始的凜冽風雨到接近 20 度的高溫與大太陽輪番上場也夠受的),這個結果其實可以說是無悔了..... 以客觀的數據來看,成績總排是 7024,比我的號次 11069 也有進步,實在也沒什麼好苛求的

Para-marathon New England Tour

這次行程的安排就是週四下午華航直飛 New York,然後租車自駕往返 Boston:

週四先在 JFK 機場附近住了一晚

週五去程停留了 New Haven (Yale University) 以及 Newport (宿一晚);

週六早上進 Boston,先在近郊Brookline 宿一晚,下午去看 Red Sox game/Fenway Park;

週日一早小跑去 Harvard,然後繼續移動到 downtown visit Expo;

週二早上 Downtown stroll

回程去 Boston 近郊的 Wrentham premium outlet 逛了一下,還有 Providence 停留用餐兼逛了一下 Brown University; 搭週三凌晨班機返國

Farewell and Welcome by Fellow Taiwanese

行前循例受到長跑協會的歡送,週六晚上也在 Chinatown 被招待了龍蝦大餐

感想與結語:

是的,就是一場偉大感人的比賽; 一座美麗優雅的城市; 吸引著無數跑者朝聖; 對我而言,身為跑者,已無遺憾! 但是,不會再去跑波馬了,就讓這些美麗的光影成為我記憶中的唯一吧!