賽事心得／波士頓馬拉松 Cosplay完成六大馬致感謝詞

2019-04-25 10:52 運動筆記 舒跑哥



夢想魂の最終章—Cosplay制霸世界六大馬拉松，世界第一人！

以美國來說Boston是全美最古老的城市，走在市區的街道上，從佈滿紅磚的外牆建築，斑駁的表面訴說著歲月痕跡，但又有著凍齡的初好，卻歷久不衰、傲然屹立、不掉漆。還有文化學院「哈佛大學」、「麻省理工學院」、「衛斯理女子學院」等，皆為世界知名學府，也出了很多總統/名人，如：歐巴馬、馬友友、貝聿銘、希拉蕊等。

(這座牆面我看了很久,喜歡它的原因是:隱藏在都市建築的角落,等待救贖)

(沒能力出國留學,但也要來哈佛洗禮走一下)

(麻省理工學院)

第123屆的波士頓馬拉松起於1897年，是全球第一個城市馬拉松賽事，世界六大馬之一，對跑者參賽的門檻要求也別於其它的世界大馬。挑戰度如同其幸運物「獨角獸」一般，神秘馳騁天地之間，讓人看得到卻永遠追不到，雖然如此，也間接的告訴我們，象徵一種對目標堅持及永不放棄的精神與態度，堪稱世界第一大馬也不為過⋯⋯

比賽的路線：起點—Hopkinton（霍普金頓），終點—Copley Square（科普利廣場）。

賽道位於Hopkinton鎮，跑者需依照大會規定的時間及區塊，從終點站波士頓公園搭乘校車前往起點，賽道路線會穿過Ashland, Framingham,Natick,Wellesley, Newton, Brookline等六個小鎮。最後回到波士頓市中心Copley Square（科普利廣場），讓人回憶的亮點是在半程(20K)的Welleslsy女子大學的「驚聲尖叫隧道」以及32公里「心碎坡」，會有意想不到的驚喜與收穫。

(起點:Hopkinton（霍普金頓）,非常簡單有型的出發點)

(終點—Copley Square（科普利廣場）)

為何波士頓馬拉松的跑步是選四月份（4/15）的第三個禮拜一，而且這天還是他們的國定假日。因為這天是他們的「愛國日」；那由來呢？

1775年4月19日，美國獨立的第一戰在麻州勒星頓（Lexington）和康克（Concord）鎮附近開打。這一天，成為美國獨立戰爭史上極為重要的一天。每年四月的第三個週一因此成為麻州的「愛國者日」（Patriots’ Day），在這天前後，人們會舉行各種各樣的活動，重溫歷史，慶祝民主自由理念的勝利。

不過，延續至今因市區舉辦馬拉松，賽道經過之處，交通進出不便，相對放假比率較高，反而在市郊就不一定了，因為美國人也要拼經濟。這次動員志工投入約 9500人，服務約3萬名人馬漒漒滾的跑者。

在這屆波士頓馬拉松賽事中完成世界六大馬約有200多人，這場後全世界六星跑者將往前推進達5300人左右。(資料尚未出來只能依大會秩序冊為準)。

如何能拿到波士頓馬拉松的參賽資格？

想跑全世界最古老的馬拉松（1897年），世界第一大Boston馬，只有二個途徑，要不跑的很快，達BQ直升的神人級飛毛腿，別於其它五大馬報名抽籤大家比運氣，看誰運氣好拿到霸王籤，所有參加者要經過審查，達到大會的要求標準。參賽者分成多個組別，要求各有不同，以35至39歲的參加者為例，男士必須要在3小時10分內完成全馬賽事，而女士則要在3小時40分內完成，難怪成為精英中的菁英跑手夢寐以求、朝聖殿堂的一場賽事。大會給這類跑者約佔9成多的名額，約2.8萬人，我覺得我們應該要為這一類型的人拍拍手，他們是A段班的佼佼者，永遠值得我學習！

另外的要不就是大會邀請、贊助商、慈善單位名額。若是想跑但腳麻跑不快又想跑的這類跑者，為了一輩子的夢想，我的建議是：趕快努力去賺錢。通常只能拿ㄎㄡㄎㄡ去換，拿錢放人透過慈善捐款方式最快，開放名額約1-2千人。

大家一定會很納悶？舒跑哥有達BQ（Boston Qualification)嗎？

我承認我沒有，以我的BQ標準3:20分才有機會，我的PB連4小時都碰不到，簡直是緣木求魚，實在是不敢想，所以＄＄懂我意思吧。

人要有自知之明，但，跑步教我一件事，企圖心及使命感更重要，不要放棄任何可以參賽的方法或機會，而且是要用正當、光明磊落的方式拿參賽資格。

主要原因是我已經纏鬥5個大馬，只剩最後一哩路，就像打麻將一樣，聽牌就是進入決戰，敢不敢上戰場拼他一次，要不全拿、要不拉倒中槍落馬，反正決心就是這樣。

但畢竟我是上班族，報名費用的確令人怯步、躊躇不前，心想等以後有機會再來好了，我OS心想會來那就真的見鬼了。因為，把握當下機會很重要，而憎多米少，以後門檻只會一年比一年越墊越高，邊際效益遞減的同時，鬥志卻會一年比一年越來越低⋯⋯這就是我這種跑者的生命週期。

想想！

別忘了自己對創辦人的承諾。

有些事過了就回不來。

我想這是我的戰場。

我告訴自己絕對不要讓自己在未來有後悔的機會。

所以，我就來了⋯⋯

當然⋯有錢且要有閒的跑友，您也可以這樣做。

至於要用多久完成六大馬？若您閒閒沒事及口袋夠深的話，你也可以一年一次到位。

六大馬我一開始就設定用6年時間一年一年完成，深知所謂的「高築牆、廣積糧、緩稱王」道理，說穿了只能省吃儉用偷偷存私房錢，等待機會，圓夢逐步踏實，最後一場再一次下注！(豪賭的心態)

問我對六大馬的看法：

2014東京馬「很難抽」，但卻是跑初馬的天堂，有吃有喝有辣妹，花費也較低，又沒時差問題，生活習慣符合亞洲人需求。

2015紐約馬「不好抽」，但參賽人數將近6萬人卻是最多，很幸運我撿到這個的名額，只覺得鐵橋真多，飽覽最現代的都市及世界三大博物館之一(大都會藝術博物館)。

2016柏林馬「不難抽」，來這邊是拼速度的，最平的賽道，被鬼魅不知不覺帶著跑，不小心就會失速爆掉。

2017倫敦馬「抽不到」就是抽不到啦，比中彩券還難，台灣跑者幾乎是用慈善捐款獲得參賽權，現在門檻應該2200英鎊上下，關門時間史上最久8.15小時，也是Cosplay 跑者的天堂，難怪大會會有「妖怪區」，也是最有善心的馬拉松。

2018芝加哥「很好抽」，奔騰在都市叢林，享受川流風的快感，欣賞建築設計的美。

2019波士頓「不用抽」，若達不到BQ腳麻就用慈善捐，亮點是「Kiss妹」，不過，到這場的時候，我想您已經準備要當「六星跑者」的畢業生了。

(自己做了一下年第及成績的簡介)

講一下波馬的EXPO：

這個地方除了波馬報到及六大馬完成獨規流程外，最重要就是買「紀念品」吃吃喝喝及拿免費贈品。

「獨角獸」應該是跑者最愛，沒買一隻好像無法激勵自己追夢的感覺。

對我而言，這是六大馬的最終站，會選幾個重要紀念品，外套、背包、帽子都是不錯的選擇。只可惜結帳動線規劃上非常不佳，跑者排隊卻花掉1-1.5小時！很浪費時間。另外，EXPO的規模相較其它五大馬，看起來，我覺得還有努力成長的空間，只好來去匆匆⋯⋯

(終於摸到夢寐以求的獨角獸)

(EXPO也是人擠人.熱鬧非凡)

(EXPO的戰利品,給自己留個紀念,也許真的沒機會再去了)

對跑者的禮遇

波士頓馬拉松「很厚工」也很「阿莎力」，Party 活動很多，舉例來說：

4/13（六）晚上有專屬的六星跑者Patty，雖然不要期待有什麼好吃好玩的，就一雙「六星紀念襪」及飲料（啤酒）一瓶，但，能撐到六星跑者這階段，無論如何，對自己來說都是一份榮耀，看著大會最大的贊助商-亞培Abbott分享，感受到成功即將到來，但，高興的同時不禁讓人想到台灣泡麵「真爽」，所以，也不要高興太早，得意忘形下往往會馬前失蹄，那你就夭壽甘苦凍麥條了！

(資料來源:Abbott World Marathon Maiors 官網)

(六星跑者專屬紀念襪)

4/14(日)晚上又有前夜祭，供應餐食讓跑者吃到飽也喝到飽，讓你明天跑的咻咻叫。這要參加哦！

至於4/15(一)晚上又有完賽慶功宴，抱歉！這攤我掛點，回到終點後真的腳麻大抽筋又失溫，送進醫護站，無法分享。

總之，若沒去吃波士頓龍蝦，就多多參加大會的盛宴，個人是覺得不錯的。

(無限量供應的前夜祭餐食及26.2跑者專屬啤酒)

老天爺的幫忙

波馬基本上是禁止影響跑步及安全的Cosplay變裝（衣服除外），尤其是像我這樣有菱有角「型而外」型男明顯的裝扮，絕對拒人於千里之外，其實，遠在千里之外台灣的我早已申請核備，但大會總是「已讀不回」不正面表述，只給規定就是這樣。另外說法就是，只要過得了安檢這關，就沒問題了，雖機會渺茫，但也要試它一試。

緊張時刻終於來到，急急如律令，此時外面正在下雨，唉呦，還閃電打雷！也因為這樣，天助我也，一片混亂中戰袍才能混水摸魚，以 「Raincoat」雨衣之名，（安檢人員還說我很酷），衝破封鎖線，有驚無險，進入安檢區。當下讓我興奮的舉出雙手，水啦！這雨水真的是水啦！這下妥當了。

(為防萬一!我不敢脫下來,就這樣穿著戰袍,坐上校車一路撐到起點!老外看我只能搖頭!天啊!!)

這件事情讓我對有一些事情的看法有不同的解讀，我覺得有時我們會習慣太過制式的標準答案，往往會因為二分法放棄了其他可能的答案，就像波馬一樣一開始也是禁止女性參加，傳奇跑者Kathrine Switzer勇於突破，改變這波士頓馬拉松生態，也許，有一天Cosplay跑者變多了，也可以比照倫敦馬一樣，設一個「妖怪區」最後起跑不就好了，大會應該可以參考參考啦！

也因為波馬沒看過我這類型的Cosplay跑者，跑者或沿途民眾狂吼加油有些瘋狂，加油民眾毫不吝嗇提供的私補，讓您絕對不會餓著。（因為經過幾個鄉鎮，因為放假也許他們正在BBQ，但提示一下，啤酒、熟食.冰棒...真的就立刻端上，超好的），這是有別於大會正規補給品：運動飲料、水及能量膠。

(大會的正規補給:站站皆有水及開特力/三站有能量膠,剩下就靠加油民眾私補了)

你也會發現當你起跑後，真的很難專心跑步，賽道沿途充斥著I Love You！Taiwan No.1 Super Supau！如雷貫耳。我知道大家愛我，但我發現我真的會越跑越慢，尤其經過有國旗揮舞的地方，僑胞或留學生看到我這身的裝扮時，天啊！此時此刻，確實難以筆墨形容，拍照留念比較重要。

分享 facebook

引頸企盼的波馬賽道上二大經典特色，終於來了！

我只能說這場面宛如美國電影情節「喪屍」般一樣，前仆後繼，有時更像土石流，擋都擋不住，真恐怖！結論就是：波馬跑輸人沒關係，但這地方無論如何一定要贏人。

通常半馬跑者會開始感覺到「累感」「飢渴」的時候，在賽道上經過此處，跟您說千萬不要停下來，因為天上掉下來的「福利」要來了。絕對勇敢、義無反顧往前衝，您將面臨來自世界各地就讀「衛斯理女子學院」的Kiss妹，瞠目且驚聲尖叫！排山倒海將近1公里長的溫柔又熱情Kiss Me，來者不拒豪邁的親吻，保證永生難忘，為了服務跑者，此時此刻的我這「跑車」竟也突然拋錨，只好停下來幫跑者照相，我終於知道「英雄難過美人關」，這句話的涵意！

(緊來哦!!奇怪!我喊到這樣,怎沒有人衝過來來?????)

(我很掙扎是否分享PO這張,夭壽,以後好日子可能不多了!!後來想想這不就是波馬最大的亮眼,有圖為證!我什麼都沒做,心如止水!!這就是賽事令人期待.興奮.有趣的地方)

第二個就有點硬，波馬的賽道基本上乍看之下全部都下坡，其實不然，我稱它為「丘陵起伏、綿延不絕、但暗藏殺機」，給你不知不覺慢慢走入死亡的陷阱，上上下下其實不是很好跑，32K就是俗稱鬼門關—「心碎坡」，倒不是坡有多陡而是跑到此處時，剛好是撞牆期，氣力放盡、心力交瘁(心碎)，眼前灰暗一片，看起來整條平路也變坡了。

(到這裏大家應該都沒力了)

全世界第一位世界六大馬Cosplay跑者誕生了

當自己衝進世界第一的波馬終點線前，內心燃起滿滿的感謝與回憶，曾幾何時？這樣的心情在六大馬中不斷的迴盪、重演，當自己慢慢往前走時，卻有一種激情過後的空虛。

有點不好意思是大會人員看到你這種裝扮衝進來，呼喊你時？從哪來？Taiwan No.1那種有些尷尬表情又帶美式幽默恭喜你，是有點哭笑不得。我想她內心OS會想，這傢伙究竟是如何混進來的，相片也登入Abbott官網。檢討後，也許明年起真的就會開放Cosplay跑者了。

不過，有點慘是接下來面臨雙腿大抽筋/失溫/嘔吐等狀況，跑馬六年來第一次被送進醫護室。

當你跑回來終點的左邊，會發現到一個紀念碑文：

今年的波馬賽事日期，也是與2013年發生爆炸案同一天4月15日（爆炸紀念日 one Boston day) 舉辦，在終點線旁邊，有一個黑色的紀念碑，上面寫著「我們完成了賽跑，我們奪回了終點線，我們銘記2013年4月15日」。我想這在提醒我們一件事，絕對不能向恐怖勢力的暴力威脅下屈服。

旅跑、旅跑？

來到波士頓當然還有很多好吃、好玩的事情，其實透過谷哥大神就好，我個人走的方向是這樣，波士頓公園、查爾斯河畔、自由之路、哈佛大學、麻省理工學院、昆西市場、世貿中心及蔓越莓田.......

接下來就是看圖說故事了。

(波士頓公園旁是墓地,但我看到這A字板時,蠻有創意的結合)

(10年前的蔓越莓田!!!正值採收-水收,多喝蔓越莓汁對身體有益哦!!!)

(來到10年前的蔓越莓田,準備要開花了!!)

(自由之路Freedom Trail上的母鴨帶小鴨銅雕)

(波士頓特產--龍蝦淺嘗即可!)

(這應該是我這輩子吃過最好吃的美式早餐Mike&Patty"s)

為何這麼堅持要背舒跑戰袍勇跑天涯？

有時候做一些事情不需要太多的理由，也沒有人叫我這樣做，我喜歡我的公司，對我們公司的產品有信心，我熱愛、珍惜我的工作，希望公司穩健的營運，可支付我一份穩定的薪水，無後顧之憂讓我可以養家糊口，甚至還有餘力可以去做公益的事情。夫復何求？我相信如果換作是你也會想這麼做！

這件事情我記得很清楚。80年退伍第一天非常興奮來這家公司面試，創辦人問我一件事情，你為何會想要來這家公司，我充滿興奮激動的只說了一句，我當兵的時候很喜歡喝「舒跑」，我希望我退伍後天天都有「舒跑」可以喝，創辦人笑而不答，結果就錄取了！

從最基層的員工開始做起⋯⋯就不小心一直活到現在(職場的生命週期還真長)。

創辦人的追思會上，我就許下承諾，若能完成世界六大馬，我一定帶著Taiwan N0.1「舒跑」奔馳賽道，把六星捐給公司博物館，圓一個約定好的夢！但我跑完倫敦馬的時候，其實我就知道最後這一步就在眼前，終將完成。

這家公司給我一個我很重要的觀念：把這個公司的工作當作自己的事業在經營，如果沒有舞台那就想辦法自己去創造舞台，在這個過程當中所學到的任何東西都將是屬於你自己的，也是你跨向人生下一步很重要的基石。

為何要跑六大馬？

每個人都有自己跑步的故事跟追尋的目標，跑過就是你的，追夢的過程是辛苦的，圓夢卻是令人煎熬但會有期待的事。

「約定」！

這是同樣今年六星跑者的大華任大哥跟我分享的真實故事，他今天來跑這場波士頓馬拉松有兩個重要的意義，第一個當然完成他夢寐以求長久以來，完成世界六大馬的一個夢想，另外的是他背著已故好友的跑鞋跑進終點，要親自放在波士頓馬拉松的終點旁，不再帶回台灣，完成了一份自已的承諾跟好友的遺願。當他深深一鞠躬時，濛濛細雨飄在他的背影，看到一股「鐵漢柔情」「生死相挺」的人生謝幕，輕輕的一句，好友！這個願望我幫你完成了，不知不覺眼眶泛紅，淚水只能在在雨中打滾！

我想他那位已故好友，在天上應該會感動不已⋯⋯

(我只能這麼說,真的會哭!!!!)

那您的跑馬故事呢？

羅素（Bertrand Arthur William Russell）在《幸福的征途：人為什麼不快樂，又如何能快樂？羅素的思索與解答》一書中提到：「一個人感興趣的事越多，那麼他快樂的機會也就越多。」也就是說，當一個人在某項工作或某件事情中遭遇挫折時，他可以從自己感興趣的事當中獲得拯救。

所以，我經常透過跑步的方式，釋放並拯救我不如意的靈魂，天啊！

在這六年中除了家人、公司外我想感謝幾位真正的好朋友，不論是在百馬捐百萬為家扶公益而跑、環島及完成世界六大馬，給了我很大的鼓勵及勇氣，一路相挺、不離不棄、從未間斷！

侯哥、莊老大、雅玲姐、張姐、克羅一及台灣美津濃公司，謝謝您們！

若您問我，接下來想做什麼？

暫時列為「失蹤人口」，因為靈魂就不用再釋放了。

哈哈！當然緊來賺錢⋯⋯

若您再問我，舒跑哥是否夢想達成後，就此跑馬打住嗎？

對任何事情的態度，那我想說的是：

擁有美好的生活，是一種連續的「過程」，而不是一個「狀態」；追求精彩的「人生」，是一種態度的「方向」，絕非「終點」。

我還想要再勇跑天涯啦⋯⋯