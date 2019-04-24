納米比亞超級馬拉松 為跑友加油好禮大放送！

2019-04-24 09:39 運動筆記 匡匡



你心底是否有個的夢想，每次想要試著完成它時，卻總是提不起勇氣？或是在實踐夢想的那一刻，卻遲遲不敢跨出第一步？

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（圖片來源：李俊達 ）

讓人熱血沸騰的 活動緣起

今年 4 月，來自台灣的多位跑友，他們將遠征納米比亞，踏上了一條長達 250 公里的超級馬拉松，在為期七天的賽程中，不僅要穿越世界上最古老的沙漠與許多險惡的地形，還要挑戰超過 35 度的日夜溫差，他們的夢想很大，但也很艱難。

在這群人當中，有些人你可能認識，或是你的好朋友，有些人可能是孩子的父母親，或是職場上的好夥伴。現在，在他們將踏上實踐夢想的這一刻，我們能做的，便是給他們滿滿的加油與打氣！

（圖片來源：仕高利達）

透過仕高利達與運動筆記聯合舉辦【LEAD 挺你的勇氣】活動，讓我們跟遠在納米比亞的選手們，同一時間，一起跑步，一起砥礪，一起加油吧！

讓人怦然心動的 活動好禮

除了幫選手們加油之外，參加活動還可以解鎖眾多人氣獎項，參與人數越多，獎項越豐富，趕緊呼朋引伴，一起來參加吧！

活動分成兩個階段，一個是本周（2019/4/22~4/27）的貼文集氣活動，另一個則是（2019/4/28~5/4）解鎖活動。

在第一階段的貼文集氣活動時，只要到運動筆記的貼文下方留言，就可以參加抽獎，獎項有「全家禮物卡 100 元，共 50 位」以及「7-11 商品卡 100 元，共 50 位」喔，趕緊去參加吧！

而第二階段的解鎖活動，要到運動筆記的「紀錄」頁，點選活動頁，按「立刻參加」後，上傳至少 2 （含）公里以上的跑步紀錄，就可以參加抽獎囉！

（圖片來源：運動筆記）

至於怎麼解鎖，可以看看下方的解鎖獎項說明：

活動累積達到 50 人參加，抽出：

※電影票兩張，共 5 名

活動累積達到 100 人參加，抽出：

※電影票兩張，共 10 名

※SUPERACE 手攜式輕量軟水杯 150ML，共 5 名

活動累積達到 250 人參加，抽出：

※電影票兩張，共 25 名

※SUPERACE 手攜式輕量軟水杯 150ML，共 10 名

活動累積達到 500 人參加，抽出：

※電影票兩張，共 50 名

※SUPERACE 手攜式輕量軟水杯 150ML，共 10 名

※SUPERACE 路跑連帽排汗衫，共 3 件

※SUPERACE 14 升輕量口袋背包，共 10 名

活動累積達到 750 人參加，抽出：

※電影票兩張，共 80 名

※SUPERACE 手攜式輕量軟水杯 150ML，共 20 名

※SUPERACE 路跑連帽排汗衫，共 5 件

※SUPERACE 14 升輕量口袋背包，共 10 名

活動累積達到 1000 人參加，抽出：

※電影票兩張，共 125 名

※SUPERACE 手攜式輕量軟水杯 150ML，共 20 名

※SUPERACE 路跑連帽排汗衫，共 7 件

※SUPERACE 14 升輕量口袋背包，共 10 名

※SUPERACE 越野軟式水壺 500ML，共 10 名

活動累積達到 1500 人參加，抽出：

※電影票兩張，共 200 名

※SUPERACE 手攜式輕量軟水杯 150ML，共 20 名

※SUPERACE 路跑連帽排汗衫，共 10 件

※SUPERACE 14 升輕量口袋背包，共 20 名

※SUPERACE 越野軟式水壺 500ML，共 10 名

獎品示意圖

電影票：威秀電影片兌換券，期限一年

SUPERACE 手攜式輕量軟水杯 150ML

SUPERACE 14 升輕量口袋背包

SUPERACE 路跑連帽排汗衫

SUPERACE 越野軟式水壺 500ML

總而言之，言而總之，越多人參加，解鎖獎項就越多，還不趕緊厝邊揪隔壁，樓上揪樓下，一起來參加解鎖吧！

你也是跑超馬的 極限狂人嗎

此外此外，當你 7 天累積的跑步距離跟遠在納米比亞的跑友一樣，高達 250（含）公里以上時，我們會再送你2019 SUPERACE 超級馬拉松多日賽【敦煌站】三日賽名額喔！而總里程累積前三名也會贈送 SUPERACE URBAN 系列保暖透氣軟殼跑步背心 1 件！

其他更多詳細活動辦法，請見活動頁公告。讓我們一起 LEAD 挺你的勇氣！

*跑步活動，盡在運動筆記*