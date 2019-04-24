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全國最強中學生齊聚高雄 萬米爭霸

2019-04-24 09:46運動筆記 Yingzhen

「2019 全國中等學校運動會」（全中運田徑項目 4 月 21 日於高雄世運田徑場正式開賽，下午碰上豪陣雨襲擊南台灣，比賽難度加劇，女子一萬公尺在大雨中進行，最後由臺北市陽明高中的張育禎以 40 分 28 秒 35 拿下金牌；4 月 22 日登場的男子一萬公尺由新竹縣湖口高中的余佳翰奪得冠軍，成績 33 分 40 秒 68 。

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女子一萬公尺項目在滂沱大雨中進行（ 圖片來源：建中攝影 ）

在女子一萬公尺項目中，沈泥賽事中段衝出集團居領先地位，臺北市陽明高中張育禎則緊跟在後，於末 3 圈時張衝出沈泥防線，最終奪得金牌，也完成她高中女子萬米二連霸，成績 40 分 28 秒 35 ；銀牌則由臺北市再興中學沈泥以 40 分 46 秒 47 拿下；銅牌為新北市三重商工汪依婷，成績 41 分 21 秒 01 ；在暴雨中完賽實在不容易，為選手們獻上最高的敬意。

女子萬米冠軍是來自臺北市陽明高中的張育禎，成績 40 分 28 秒 35 。（ 圖片來源：建中攝影 ）

高女組 10000 公尺排名
排名選手單位成績
1張育禎臺北市陽明高中40:28.35
2沈泥臺北市再興中學40:46.47
3汪依婷新北市三重商工41:21.01
4鄭培妤高雄市鳳山商工41:36.88
5陳湘葳高雄市左營高中41:43.78

在一萬公尺中，選手需繞行 400 公尺操場 25 圈，為十分重要耐力的比賽項目。（ 圖片來源：建中攝影 ）

有別於女子萬米時的豪雨， 4 月 22 日的男子萬米開跑時艷陽高照，頂著上看 33 度的高溫，對於選手的體力與意志力都是一大考驗。經過一番激戰，冠軍是新竹縣湖口高中余佳翰，成績 33 分 40 秒 68 ；彰化縣二林高中施育佐以 33 分 42 秒 08 拿下第二；第三則是來自新北市三重商工楊政陽，成績 34 分 20 秒 35 。

超過 30 度的天氣，對於中長距離選手是一大挑戰（圖片來源：建中攝影 ）

開賽三到五圈，由花蓮縣四維高中黃華凡帶出領先集團，彰化縣二林高中施育佐緊追在後，同樣在集團內的還有新竹縣湖口高中余佳翰、新北市三重商工楊政陽等。炎熱的天氣讓領先集團逐漸拉開與後面的距離，選手們也開始為終點勝利卡位。比賽後段黃華凡掉出領先集團，施育佐暫居領先，余佳翰及楊政陽緊咬不放。最後兩圈余佳翰放手一搏率先躍過終點，以 33 分 40 秒 68 奪得金牌。賽後許多選手體力耗盡在地上休息許久，還好有裁判與大會防護人員即時支援，讓選手疲憊的身軀獲得休養。

新竹縣湖口高中余佳翰（右）奮力衝線奪得第一（圖片來源：建中攝影）

高男組 10000 公尺排名
排名選手單位成績
余佳翰新竹縣湖口高中33:40.68
施育佐彰化縣二林高中33:42.08
楊政陽新北市三重商工34:20.35
黃華凡花蓮縣四維高中34:38.52
黃祥維高雄市仁武高中34:51.14

另外值得一提的是，在國中男子 100 公尺決賽中來自臺南市新化國中的「勁量小子」魏浩倫飆出 10 秒 65 ，不僅打破大會紀錄 10 秒 76，也打破王彥和保持的我國國中最快百米成績 10 秒 70，成為史上第一個闖進10.70內的國中生。除此之外，年僅 15 歲的魏浩倫也以 10 秒 65 登上我國 U18 歷年第八傑（與蘇詠峻、魏溢慶、葉守博並列），可謂新一代短跑新秀。

國中男子 1500 公尺決賽中也有同樣令人驚豔的好表現，新北市光榮國中 SETH 跑出 4 分 02 秒 29 ，打破大會紀錄 4 分 06 秒 51 ，更突破台北市南港國中官原順在 1979 年所保持的國男 1500 公尺最快紀錄 4 分 04 秒 04，登上國中男子千五項目歷代第一。

田徑賽事資訊

  • 賽事名稱：108 年全國中等學校運動會

  • 競賽地點：高雄國家體育場（高雄市左營區世運大道 100 號）

  • 競賽時間： 108 年 4 月 21 日 25 日

  • 詳細賽程：全中運田徑賽程

＊田徑賽事 盡在運動筆記＊  

田徑北市陽明全中運

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