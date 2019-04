賽事心得/太康綠隧馬拉松接力賽 南良路跑事業本部完賽!

一個人跑完全程馬拉松(42.195公里)也許不容易,但由八個人接續跑完,我們一起完成了一場全程馬拉松!

在今年第二次舉辦的太康綠隧馬拉松接力賽,是有別於一般的馬拉松比賽,不是每個人必須要單獨跑完全程,而是將接近全程馬拉松(42.195公里)的距離,區分成8個棒次,每一棒都要跑5.2公里(區間),而且其中第4棒,必須為女性,其他棒次則不限制性別。就像是小規模的「箱根驛傳」,透過團隊的合作,完成一場比賽。

完賽也要玩賽

在2018年底開始報名時,我們就將原有運作的「南良路跑事業本部」(是的,這是我們的團名,路跑就是我們的事業之一)我們集合了喜歡跑步、熱愛跑步的總共8位同仁,集結前往參賽。所以我們總共有6位男性同仁與2位女性參加,更有一對前後棒的夫妻檔。我們排序棒次的方式除了大會規定的限制外,是讓大家自由挑選棒次,讓本次的賽事除了追求成績之外,更重要的是希望大家「玩」賽,也能「完」賽。

天公不作美 風雨生信心

在當天4月21日凌晨出發的時候,天氣十分的不穩定,到會場時竟下起了傾盆大雨,團員們也陸續的集結到我們的休息區,也感謝關係企業太康有機農場出借會議室讓我們可以整理休息,不用在戶外淋雨,還提供了【特活綠小舖】檸檬汁補給,讓大家飲用,補充營養。但是天氣仍然不甚穩定,有時大雨有時出太陽,整體濕度很高,對於跑步的難度又再提升更多。

衝刺 燃燒上午6時30分在台南市黃偉哲市長鳴槍起跑後,各隊第一棒陸續出發,我們每個人都在計算著前一棒的時間,在賽道上準備熱身,也尋找著自己的隊友,相互激勵、打氣。

在間歇的雨中,我們每一棒次都順利接棒,交由下一棒繼續馳騁賽道,最後我們以4小時7分完成整場賽事。雖然呼吸越來越痛苦,但是隨著交棒區的接近,卻讓每個人用盡熱血,衝刺交給下一棒,心裡向著隊友說:「快衝啊!」、「加油!」,幾乎每個人都創造了自己的個人最佳紀錄(PB)。

主辦單位也把獎牌設計成總共8片,8片合起來剛好是一個圓,也象徵著我們一起完成這場賽事,缺一都不可。

突破自我 互相傷害雖然在參與的隊伍中我們不是最快的,但是每個棒次無論在雨中、悶熱中,都盡了全力跑完5.2公里,在團隊的力量上盡了自己的力量,也正是團隊的力量,讓每個人激發出每個人的潛能,創下自己在5公里的個人記錄,突破了自我,也凝聚了團隊。

We are the champions, my friends.And we'll keep on fighting 'til the end.我們互相打氣、互相加油、互相漏氣、互相傷害、互相燃燒,才能完成團隊的目標。

本部長後記

把同事一起揪去賽道上,其實內心比自己單獨參加比賽還來的緊張心裡總是掛著每個人的狀況,物品、交通,還要偶爾給大家打氣、緩和一下氣氛告訴大家輕鬆跑,當作來玩的就好,但是看起來沒起什麼作用比賽的氣氛還是影響了大家似乎沒有人坐得住,還沒輪到或已經跑完的,都在會場中走來走去

輪到該棒次時每個人在賽道上都用力著跑著最後一棒的我,其實今天我是來破PB的,全開不保留,反正爆就給他爆

只要我跑完了,今天就結束了啦,心裡就可以放下了啦(結果超不過前面的南大附小的阿弟阿,好強啊)雖然我順利破PB當然感謝前面七位棒次,在雨中、悶熱中奮力將接力棒交給我我們都相信了同一件事情,也共同完成一個目標我們明年一起再來!再來互相傷害啊!