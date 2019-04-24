賽事心得／鐵道馬拉松接力賽 小星星再次追火車

2019-04-24 10:01 運動筆記 陳波基



一天之內用跑的來回台北(福隆)--宜蘭(石城) 最高記錄是幾次？！等待一年的回到初衷，想起一年前就是在隊友的鼓吹以及善誘參加了鐵道接力馬，並開啟了我的跑馬生涯~

一年後回到這個熟悉的場地，我已經不是一年前的我，但是今天豐富的'行程'更甚去年，只能說真的是發蠢了我⋯⋯冏~

這次負責跑海岸線的第二棒-海神《石城到福隆》賽前一天一直在猶豫要搭哪班火車第一班有到石城 但從台北發車第二班沒到石城 但從板橋發車第三班有到石城 但時間來不及

想了半天又在隊友慫恿下，竟決定搭第二班6:02分到了福隆車站後，從舊草嶺隧道慢跑至二棒接力區當做熱身，事前還算了算時間距離應該綽綽有餘⋯⋯沒想到蠢事就從這起了頭～

大清早四點從家裡出門，窗外的滂沱大雨澆不熄今天鬥志滿滿的我，只是這雨真的大得有點誇張

到了福隆，沒想到人多的誇張，出站就花了不少時間，出站後看到熱絡的跑者一時興起又花了些許時間拍照，後續又排隊上了廁所，一整個沒注意到時間分秒流逝⋯⋯

換裝後跟老弟say goodbye 便緩緩跑去，過程中就覺的自己蠢了，拿著大包包緩跑跟本不是熱身，是重訓，但事已至此，只能硬上！

事前問過只有一條路就順著跑就會到了，結果跑著跑著，我竟然誤跑上山到了夜總會，心想不對，怎麼可能路跑路線會經過這，手機一查，ㄟ害！我跑過頭走錯路了，立馬回頭快跑下山，看到了工作人員趕快釐清隧道方向後，快跑前進~看到隧道口的我，此時尚未驚覺時間已經完全不夠，還很自嗨的自拍了起來.....

結果這隧道猶如無止盡般的漫長，跑了莫約2/3長，看了一下錶！啥毀～～7:00了！！這表示什麼？！第一棒起跑再我後頭追來了⋯⋯立馬加速快點衝到接力區，好不容易出了隧道口看到接力區已經是7:10了，心想好險，賽前算過我們超強第一棒大概24分後會到！

急忙快步到工作人員服務區，問了工作人員寄物在哪？r結果得到的答案是⋯⋯寄物時間截止是7:00過了啊！衣保車開走了⋯⋯立馬晴天霹靂⋯⋯啥毀？！不是7:10？！後來旁邊跑友建議跟工作人員溝通先暫放工作區，跑完後再回來拿～因時間緊迫又是我個人沒注意好寄物時間，因此當下喬好後也沒多想時間差，總算放下一顆大石⋯⋯便利用僅存的十分鐘自拍再嗨一下~~

就在起跑過後21分左右，第一名飛奔來至接力區，隔壁竟然驚呼「好快！而且是女生耶！」我只愣了一下，但旁邊眾人卻噗哧笑了出來~~~阿第一棒不都是女生嘛?!

果然《小星星追火車》超強第一棒在25分後現身並順利交棒後，我就心無旁鶩的衝了！結果先前福隆到石城近5公里的'重訓'果然有用，但結果是「負」作用，搞的我雙腿有點疲乏⋯但賽前就估好時間要給下幾棒準時交棒啊，我怎麼可以亂了套⋯

所幸還是撐過了，依照自己設定的時間配速到了三棒接力區，進站前跟去年一樣帥氣的自己大喊下一棒出來接，結果帥氣變成了漏氣～～硬生生我弟耍烏龍站在人群後沒出現，硬是讓我在接力區大喊他的名字2分鍾後才出現繼續下去～

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影片擷取:尋寶網

好啦！負責棒次結束，該來擔心我的包包了！基本上我身上只有僅存25元的悠遊卡，其餘東西都在包包內～問了一下工作人員，本想要他們確認石城站我的東西是否安然放在那，他們說這時間第一區還沒撤～肯定ok!我便前往福隆想要搭火車”再度”前往石城⋯結果距離火車來外加誤點還要28分鍾，心一想這等待時間我用跑早到了，就這樣，同樣的路不同心情，我「又」跑了一次⋯⋯⋯

跑的過程中陸續遇到第一棒的跑者魚貫返程散步回福隆，她們不時露出狐疑的眼光看著我，她們肯定都在納悶這時間、這方向、這傢伙、一整個都不對啊！怎會出現在這⋯⋯

結果到了石城，啥毀？！工作人員在拆帳棚了，問了一下是否有看到暫放的紅色路協包，他們說沒看到，他們只負責拆帳蓬，哇哩咧？！阿說好的回來拿咧～～阿東西沒有看到就是沒看到，也不能怎麼辦，心猜想運氣好的話，八成運回活動主場地雙溪了，事已至此，也只能返程賭一把了～便拖著沈重的雙腳前往石城搭車，媽呀～舊草嶺隧道口到石城還不是普通的遠⋯⋯好險僅存的悠遊卡還能讓我回到雙溪，只是這樣來回，就從8:30耗到了10:30⋯⋯

到了雙溪直奔會場找尋工作人員，到了大會服務處，開口說到我的名字然後東西在石城來不及寄物，語未畢，工作人員便接道：「有～有～我們撤點收到最後也不可能把你東西留在那，所以載回這了！」頓時鬆了好大好大一口氣⋯她便熱心的領著我去取包並邊走邊說道:「我們試著打你手機要跟你說，但是一直都語音信箱～」「呃～對，因爲我手機關機放在包裡面⋯」

「我們載回來就想說你應該夠聰明，會知道回來這領，果然你來領了」「呃～對⋯⋯⋯⋯心裡OS:是來了，但也又去過宜蘭了⋯阿這樣夠聰明嗎？！」

總算好不容易到了雙溪中學終於拿到我的包包了！

手機一重開機，訊息跟未接來電如雪片飛來⋯全世界都在找我！！！我隊友在找我~我家人在找我~工作人員在找我.....結果沒人找到我！！！隊友們一整個找不到我，也不知道接力狀況爲何四五六七棒在line中都慌了～～根本一整個在搞笑阿！！

這樣一齣蠢戲演下來，我硬生生從原本的14.5公里跑了超半馬～～一整個早上就在那邊台北-> 宜蘭 -> 台北 ->宜蘭 ->台北⋯⋯我開車也沒一天來回兩地那麼多次過阿⋯⋯囧套句隊友說的，今天真的值回票價了⋯⋯

不過雖然前面我誇張到極致的脫稿演出，隊友們還是超級爭氣的硬是破了去年接力的PB，只能說我們真的不是來玩的！！

大家決定好了，接力環每年只有一個，大家輪流收集傳家，讓我們繼續追火車~~~~~

以上照片來源：運動筆記&尋寶網

謝謝所有辛苦的攝影師跟工作人員