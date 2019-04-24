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賽事心得／夸父追日跨夜接力賽 大滿貫最終戰風雲再起

2019-04-24 10:11運動筆記 林宜潔

千呼萬喚始出來的心得文終於終於.....(才沒有人在呼喚呢=='')

從一年半前的第一場夸父-南台灣站開始到現在.真的很不敢相信一整個台灣就這樣被我們繞了一圈~雖然南北西東每一場的人或多或少都有些不同，依然感謝曾經參予過的每一位夥伴!!!!

一起跑第一場可能是腦波弱愛湊熱鬧愛哭愛跟路圖個新鮮有趣TryTry看，一起跑第二場是真愛，一起跑第三場通常是有病了，一起跑四場大滿貫是病到無藥可救是一種名為不離不棄我們永遠是夥伴的病!!!!!!!!

依然瘋狂無極限的前夜祭~包棟是基本的!!很開心最後一場東台灣又能聚集到20位夥伴一起跑跑跑~

消夜這樣真的只是剛好而已~我把全部都給你~~~~~(請下音樂)))

啤酒真的只是開胃用而已(輕吐煙圈))))

在這邊真的要特別謝謝我們大家的爸爸-仁勇哥~!!!!從第一場南台灣就一直幫大家顧前顧後租車報名零用金分發研究路線一把罩!!真的是神隊友來的!!沒有仁勇哥真的不知道我們該怎麼辦阿阿阿阿阿(國劇甩頭+孟克吶喊))))也謝謝每次都能帶來驚喜的舒弘哥用心準備的蛋糕~這可是心之和的起司蛋糕阿阿阿阿阿~~~~~~(無限ㄟ扣))))  

時間很快的咻一下就來到了比賽當天...蓄勢待發的我們好帥氣!!

這次特別弄了這個車貼...畢竟最後一次了...希望能帶給大家一點點有些甚麼不同的回憶:)

謝謝大家提供超帥氣照片給我~畫這個真的不難拉XD帥氣是屬於大家的(開心灑花))))附加價值是這樣車子好好辨識喔>

照慣例一定要有的加油打氣後>>>>>>>>奔跑吧!!夥伴!!!!!!!!!不知道是不是已經熟能生巧了還是東台灣真的太美了,總覺得東台灣是我跑過最舒服愜意的一場夸父.一路上看到景點就停下來拍照.經過哪邊有非吃不可的就停下來野餐.(對惹!!提醒大家~野餐墊是好東西阿~跑夸父的人都應該準備一個!!!!!)

網美打卡點一定要拍一下

絕美海岸線~隨便拍都好青春洋溢

花田裡的笑容燦爛:)

嗯...還會不小心遇到冤家路窄剛剛被你很刷一波然後又刷你回去的鄰隊夥伴~大家跑完依然是好朋友喔:)

無辜的阿宏不過也就喝了我們一瓶水就開始一路被我們騷擾(一路上只要看到阿宏就一定要把他CUE過來哈哈哈哈哈)

母溝~夸父就是這點好玩阿~不管以前認不認是有沒有看過.只要在同一條賽道上我們就是夥伴!!沒有人會拒絕給經過的跑者一杯水.沒有人會吝嗇給經過的伙伴一聲喝采加油!!!

不知道在幹嘛的大鵬展翅~喝!!!!!!!

絕美的三仙台跟八拱橋~

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野餐墊一拉開就是我們的餐桌也是剛好而已~

說真的從小到大都只有遠遠的看這這座橋...如果不是夸父我根本不可能想爬過這座橋啊!!!

七星潭邊的石頭也可以讓大家玩疊疊樂玩的不亦樂乎~~最最簡單的快樂,我想都是夸父給我的(接下來要感恩讚歎了嗎?!!!!!)(是夸父.不是SEAFOOD~)

奔跑系列的伙伴也不能少.這位哥OS:跑完了?我還沒熱身完耶!!!

極度厭世

輕巧少年被車追

奔跑吧~喵!!

不破三不開心的男子

超級正妹最速小仙女

當然也有一些不明所以的.....愛赤裸上身的男子們(??

聽說這樣叫壁咚(這樣也可以玩哈哈哈

厭世到極點玉長公路不過跑完就可以去泡溫泉拉~

上一秒還正常,下一秒變綺夢...

嗯.....然後繼續野餐(這很重要!!!)

然後...诶??我們就到終點了耶!!!!!!!!

謝謝所有所有的夥伴....要能20個小時都膩在一起也是件很不簡單的事(抱)

你們好棒~我們都好棒!!!!

起跑前是手搭手...跑完就來個腳搭腳吧~(有人的腳特別翹XDDD))

謝謝同車的夥伴~跟一定覺得我們陰魂不散的阿宏....(這邊文章應該改名叫尋找阿宏阿~~~)

大滿貫的女神們~(中間是女神經)~大家都好棒阿~謝謝你們一路不離不棄!!(鞠躬))))

也謝謝一路上所有的暖男們~也許....第四屆南台灣我們會再相見~

最後補上大滿貫圖~

真的只能說.....我們超~~~~酷的!!!!!!!!!!!

原本以為衝向終點那一刻我會噴淚....仔細想想真的是不容易阿.不過真的真的太開心了!!!!終於跑完了~反而哭不出來.不過內心真的只有千千萬萬的感謝.謝謝你們每一個人陪我一起完成夸父滿貫的夢想~

我想...有你們.我永遠不會孤單~

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