賽事心得／ELLE RUN音樂路跑 找回少男少女心！

2019-04-23 10:31 運動筆記 Candice Chen



今年是我參加ELLE RUN 第三個年頭

這次呼朋伴引，有遠從彰化到新竹的朋友一起北上來參加！再次聚在一起

ELLE RUN每一年都帶給跑跑們不一樣的驚喜。

很多人都誤會ELLE RUN是給女生跑者來玩的XD，其實啊只要你有顆少男少女心，人人都能參加喔！😄

究竟ELLE RUN到底有什麼樣的魅力呢？!我們一起來瞧瞧囉😁😁

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#2019ELLE RUN With style

#我愛瓏美麗-拉團布中間左開始數為兔媽、魚媽、秀媽。

今年跟上瓏美麗每月的長距離練跑，瓏美麗主要有三位美麗的媽媽組成的跑跑團。

一早由阿澤隊長(圖左1)來幫大家帶操暖身。照片提供：兔爸

一起做暖身操Ya～好Lucky！照片提供：兔爸

#我愛瓏美麗 出發前來張大合照

出發囉！開跑前有7分速就很勵害了！。拍攝者：ELLE知名攝影師

跟上兔爸的7分速列車和愉快的腳步。拍攝者：兔爸

ELLE 音樂路跑一路上總共有三處能遇到DJ用音樂，為跑者們加油打氣！拍攝者：兔爸

每年大佳河濱都是台北最熱門的賽事跑場。(光是今年參加了Skechers Lady's run)

拍攝者：ELLE帥氣攝影師