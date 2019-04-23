賽事心得／台北國際復活節路跑 練習不足身體會誠實告訴你

2019-04-23 10:14 運動筆記 Odie Huang



今年的路跑目標場次應該會減少許多一來是想把目標放在年底的全馬決定目標場次之後大概會抓五個月的時間訓練不過也不想給自己太大的壓力以免適得其反回歸跑步的初衷順便挑戰自己的目標上半年三到五月各會有一場路跑當作熟悉感覺而四月份我選擇的是這場公益路跑

一早到會場幾乎都還沒甚麼人！

不過這場路跑大概是我參加馬場町路跑以來最好停機車的一次了，可見人真的不多可能跟另一場較知名的ELLE RUN撞期有關半馬六點半起跑，我五點半騎車到馬場町沒想到距離會場最近的機車停車格還空蕩蕩到了會場，大部分攤位都還沒人可能有評估過人數不需要那麼早準備吧！

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活動會場復活節各類彩蛋造型氣球

大概到了六點才開始有人準備攤位，我盡早寄物後開始熱身準備，拉筋熱身完畢後現場活動帶起暖身操，很趕得做完暖身操也很趕得要跑者準備起跑，時間一到準時鳴槍起跑！

前半段大概速度維持在5分20秒～5分40秒，不過我知道我這幾個月的練習量不足，即使我的肌耐力可以承受，但心率的反應還是老實告訴我速度太快。所以通過折返點回到寶橋橋下補給站，我就開始把速度放掉，別讓心率飆太高。

之後的補給站都有停下來讓自己喘口氣，過了景美到達水源快速道路段的河濱，跟十公里組的慢走部隊會合，還得常常閃過走在路中間的散步者，路幅大就還好，路幅小的話還真是困擾，後來就以順順跑的速度回到終點。

回到會場印了成績，領了完賽禮領完、寄物袋，找個地方好好的收操，順便等看看現場的抽獎活動，雖然獎項不少，不過沒有偏財運的我當然是沒中獎。現場活動還挺熱鬧的，只是有些小混亂，反正參加路跑順便做公益，也就不那麼要求，基本上就是小巧的公益嘉年華路跑活動