賽事心得／TNF100國際越野賽 非常遺憾的台灣之行

2019-04-23 10:03 運動筆記 洪宏星



因為不喜歡跑步，所以從來就沒有在臺灣參加過任何一場路跑或者越野賽事的我，就這麼被宇推入了坑。今年的春節回臺灣，在電視廣告上面看到TNF的報名宣傳影片，衝動的就拿起了手機準備報名的時候發現100公里組早就已經報完。

幸好臺灣臉書上面還有個越野跑社團，叫做“靠北越野”而團長也非常的熱心與給力，幫我一起給團報了，於是乎我終於在臺灣有一場越野跑的記錄。

在開跑之前看了一下路線與爬升，覺得這場賽事並沒有什麼太大的難度，近六千米的爬生都是由很碎的路段拼湊起來的，跟以往參加的百公里賽事不大一樣，每一次的爬升大概只有400到600米而已，而亞洲最難的賽道，這個稱號我覺得倒是有點誇大了。

前一天我就從北京飛到了臺北，而在這個時候也發生了6.1規模地震，加上氣候也不是太穩定，在開跑前大家都提醒我一定要注意安全，宇宇更是讓我別去參加了，但是個性太倔還是很想前往參賽，不過即使身經百戰的我，還是會非常的注意安全的。

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開賽當天的早上十點，氣溫覺得還不錯，九份山上圍繞著濃霧，一種充滿仙氣的感覺，起跑後隨著兩公里的柏油路山道，很快就轉進了野路，這時候的斜坡是接近50度的石頭路，大約前進了200米之後更震撼的來了，80度的裸岩直上，如果沒有保護神，基本上很難爬得上去，加上九分的氣候全年雨水豐富石頭都相當濕滑，整個危險係數瞬間提高。

原以為前開頭的CP 1路段就已經有點難度但沒想到更難的是在後面，全程一路濕滑的爛泥加上斜坡讓很多選手不停的在摔跤，雖然如此但畢竟是摔在泥土上除了狼狽之外還是很安全的，在CP 2之後的路段就沒有這麼好運氣了除了爛泥之外還有更多長滿青苔的石頭與光滑的石板，這時候要是摔倒可就不得了。

雖然太陽不大，又在樹林裡面有著奔跑但悶熱的氣溫還是很讓人受不了這時候就讓我想起了上個月在普洱跑100的時候這時候，對於水與補給一定要非常的慎重，在速度上也不會太刻意的追求成績，因為我想把體力留在深夜裡最難的賽段，畢竟低氣溫與夜晚才是我的最好發揮。

一路的泥摻雜著下過雨後潮濕的草叢早就已經把我的鞋子弄濕了等我到CP 3的時候換了個新襪子，旁邊的志願者跟選手的聊天說，後面的路段要開始溯溪咯，我心裡想這是開玩笑的吧！

知道上去之後我相信這話絕對是真的，賽道沿著溪流而上，以往的賽事最多只是跑在溪的兩邊但這一次，我們可是從溪流中爬著岩石向上跑。

好幾次都踩到了濕滑的岩石而滑進的溪流裡，心裡不禁大罵我才剛換好的鞋襪呢，早知道就不換了。

不過這一切都不是最大的問題，我發現從一開始所有的路標都不是很清晰，尤其是在可能出現的轉角或岔路處，而且路標的間隔距離又遠，差不多都有在80至100米左右，入夜之後就更誇張了，路標幾乎沒有反光條即使有，也是很遠才會出現一個。

大部分的時間我都在猜路該走哪一條？有時候就看看地面有沒有選手走過的痕跡，也經常走錯了路。

賽道非常的經典也非常具有臺灣的特殊性，但是在設計與安排上非常的不好所以讓很多選手也吃盡了苦頭，在CP4之前溯溪賽段一難度更是大幅的提升，因此也關了不少的選手。

在前往CP5打卡的時候開始下起了雨這時候心裡還是開心，因為終於可以涼快一下，雖然難度與危險也伴隨著提高，不過我很喜歡這樣的感覺。

那時候想我趕緊跑回CP 5的時候，我還可以好好的吃喝跟睡一覺呢，沒想到賽事裁判通知我們，賽事因為風雨提前結束了，而且前方還傳來有兩位選手因此摔進了山溝，貌似頭去撞到了岩石送進了醫院。

我非常的難過，因為在我的賽事記錄中又多了一個遺憾希望再下一次，還能夠有機會回來參加臺灣的越野賽，尤其是這個賽道。