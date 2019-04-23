再上大漠的勇氣 - Namib Race 2019

2019-04-23 09:39 運動筆記 Rose Chao



一切從「戈11」開始

自從戈11(第十一屆華人商學院EMBA戈壁挑戰賽)結束後，我就把所有的沙漠裝備束之高閣，心想再也不會用上了。唯有那件胸前有大大「戈11」字樣的亮橘色排汗衫還常穿，每次練跑時就想起自己之所以踏進長跑這個深不見底的坑，就是始於戈11。然而，三年後的今天，我又要再進入沙漠？而且是有「全世界最古老沙漠」之稱的納密比亞(Namibia Desert)，難道我忘了參賽戈11那四天三夜不洗澡不洗頭不刷牙、解放全在野外的既乾燥又野蠻的時光？

圖為2016年5月，台大戈11A隊在大漠奮戰的畫面，此情此景令人難忘！

從全馬到超馬、越野馬

戈11結束後，我們這群以前從來不跑步的人，開始跑步更愛上跑步。懵懵懂懂地完成了戈11，也自己胡亂練了一陣子以後，各自設定了各種階段性目標，除了破PB，有的想BQ、有的想挑戰六大馬，有的更從標馬升級到越野馬、超馬，我的戈11夥伴小傑–就是人人都認識、國際知名的超馬運動員林義傑，鼓勵大家參加他自創的品牌SUPERACE極地超級馬拉松，那是三天兩夜、全程超過100公里、需自負重的賽事，而我的好朋友中有幾位也真的開始參加SUPERACE，並對超馬上了癮，但，我始終以為這種事跟我無關，因為我是肉腳，體能很有限，全馬能破PB就覺得自己很偉大了，根本不敢嘗試任何超過42.195K的賽事。但現在，我居然有機會參與世界四大極地超級馬拉松之一的Namib Race 2019，7天250公里、全程自負重的挑戰？

Namib Race 2018，照片為台灣參賽者李俊達提供

破天荒！台灣素人跑者組團參加Namib Race 2019

事情是這樣的，某日小傑與我談到了Namib Race 2019，我才知道原來今年這場賽事和往年不同，主辦單位特別邀請歷年的四大極地超級馬拉松大滿貫總冠軍回去參賽，小傑就是因此受邀參加，而在他的推坑(喔不，應該說是「力邀」…)下，竟有十位台灣素人跑者決定一起參賽！

天吶，「世界四大極地超級馬拉松」過去是林義傑或陳彥博這種等級的人物才參加的，一般素人跑者有這樣的條件嗎？深入了解後才知道，的確有素人跑者參加過，如Namib Race 2018就有一位26歲的年輕跑者李俊達參加(跳脫舒適圈 素人挑戰極地超馬)，另外像是同屬「世界四大極地超級馬拉松」系列的Gobi March、Acatama Crossing也有過台灣跑者參賽，只是像今年這樣有十餘位台灣人組團參加的情況是前所未有，因此小傑希望除了參賽者之外，也能有文字及攝影隨行紀錄。

歷年四大極地超馬總冠軍回去參賽、台灣素人跑者首度組團參加如此艱難的挑戰，這勾起了深藏在我心中的採訪魂！我是電視新聞記者出身，新聞採訪工作是我一生的最愛，我喜歡探索未知的事物、採訪人們特殊的經歷、我喜歡寫、我還上過戈壁、我也是個跑者….，哇咧，我豈不是隨隊採訪的最佳人選？！

7天250公里 全程自負重

等等！這比上戈壁還要苦！上次四天三夜、這回七天七夜，還要自負重！而且，我的個性是沒有親身體驗就寫不出來，所以我想我應該參加其中至少一天的賽事！趕快上網查看七天的賽程，不看還好，一看嚇壞我了，第一天就是42K，接著連續兩天也都是40K以上，第四天起的Stage 4最可怕，要在連續兩天內完成80K，接著第六天也是40K，最後一天吃完最後10K完賽，全程總共250K！

看官網上的照片，Namibia Desert除了看起來很像是我們在戈壁經歷的地形，也有多處是軟的沙，我想起去戈壁以前，教練帶我們到沙灘練習，那一踩就陷下去的軟沙，跑起來格外吃力，每一步都要把陷在沙裡的腳拔出來，非常耗力，記得那時跑不到15K 就花了三個多小時…，那，若我參加第一天賽事，長達42K會跑多久呢？

Namib Race 2018，照片為台灣參賽者李俊達提供

4月中旬我才剛跑過巴黎馬，以我的體能，過去每個馬之間至少要間隔3個月以上，從巴黎馬到Namib Race 2019當中只有兩個禮拜，我又要在軟沙中完成42K? 當然，沒人逼我這樣做，我不是參賽選手，大可跟其他媒體人員坐在車上拍拍照片就好了，可是，我相信唯有親身體驗參賽的艱難和痛苦、唯有自己踩過同樣的土地、呼吸漫天的沙，下筆時才更真切生動…。等等！我已經決定要去了嗎？

思考的時間只有幾天，我上官網仔細閱讀相關資訊，但看到去年選手參賽的影片時，忍不住掉下眼淚了，不是被他們感動，而是心裡害怕而掉下膽怯的眼淚！我的好友「超馬好手張乃元」說，壓力不要這麼大，妳只要跑一天，又不用揹裝備，我們是7天250公里要靠自己的雙腳完成，而且還要揹所有的東西在身上耶！

他說的是事實，也讓我預見了未來在Namibia廣大無垠的沙漠，沒人理會我的憂慮和怯懦，因為我又不是選手，只是參加一天，嚐嚐Namibia沙漠的滋味，第一天後就可以坐車了啊！

肉腳如我是會恐懼的。然而，這是once in a lifetime的機會，想到可以有這樣的經歷，我那要命的躍躍欲試之心就強過了膽怯，於是我決定參加！

台灣素人跑者即將在「全世界最古老沙漠」寫下傳奇

在幾乎與世隔絕，沒有網路的Namibia大漠，那七天會發生什麼事呢？所有台灣參賽者是否能順利完賽？在這個團裡，有一半以上都是我的朋友，也是參加過戈11、戈12的台大EMBA同學，還有好幾位是久仰的厲害跑者，如「海角七號」男主角范逸臣、第一次參加SUPERACE就獲得女總一的年輕漂亮空姐、玩三鐵像是家常便飯的甜美牙醫、寫賽後心得如滔滔江水，文采過人的帥帥半導體業務、50歲大叔但全馬拚到sub3、美得像仙女的外商行銷領導深信靠意志力可以完賽、四大極地超馬已完成兩大的工程師等等深藏不露、一跑就知有沒有的天生跑才們。他們的故事肯定動人精彩，就待我七天在納密比亞的近身觀察、採訪、紀錄，想到這裡，我那深愛採訪的血液，又沸騰了！

林義傑將以四大極地超馬總冠軍身分受邀參賽，並率台灣素人跑者團一起征服Namibia Desert

電影「海角七號」男主角范逸臣這次將參加Namib Race 2019

圖左的江俊宏已參加過GOBI March 2017與 Atacama Crossing 2018，這次是他四大極地超馬賽的第三場

分享 facebook

空服員Emma的初超馬是2018 SUPERACE內蒙站，當時就獲得女總一

喜歡玩三鐵的牙醫Stella是2018 SUPERACE台灣站134K的女總一

徐有德是超馬跑者中少見的超級文青

對超馬不知不覺上癮的張乃元被好友稱為「超馬好手」

日日練跑不輟的華仔以參加Namib Race 2019作為送給自己50歲的生日禮物

綽號「海膽」的黃張維曾是台大EMBA戈11A隊隊長，剛剛在首爾馬創下PB 2:56:30

參加過戈12的「木蘭」說，Namibia Race, I am coming !

段哥是SUPERACE常客，參加過2014內蒙站、2015台灣站、2016柬普賽站、2017及2019台灣站

相信他們將寫下精彩無比的故事，讓我們繼續看下去。

延伸閱讀：

Namib Race 2019到底是什麼？

跳脫舒適圈 素人挑戰極地超馬

RacingThePlanet官網