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Namib Race 2019 到底是什麼？

2019-04-23 09:49運動筆記 Rose Chao

認識「世界四大極地超級馬拉松」

Namib Race 2019是RacingThePlanet 所舉辦4 Deserts Ultramarathon Series(通常譯為「世界四大極地超級馬拉松」)其中的一項賽事，另外三項分別為：Gobi March、Acatama Crossing(in Chile)、The Last Desert (in Antarctica)。參賽者須要在連續7天內完成全程250公里的賽事，主辦單位僅提供帳篷和水，其餘物資須由參賽者自行準備且全程揹在身上完成這項挑戰。

Namib Race 2018賽事一景，照片由台灣參賽者李俊達提供

4 Deserts Ultramarathon Series是2002年2月由一位本身熱衷於極地超馬的美國人Mary Gadams所創辦，過去4 Deserts Ultramarathon Series中包括在撒哈拉沙漠舉行的賽事，但由於撒哈拉沙漠當地局勢不穩定，基於安全因素，後來就由有「全世界最古老沙漠」所在的Namibia取代，Namib Race的舉辦到2019年已經是第四年。

2008年起，RacingThePlanet Ultramarathon增加了系列中的第五場賽事，而且每一年地點都不相同，2019年是在紐西蘭，2020年擇定了喬治亞共和國的The Great Caucasus，RacingThePlanet官網中，這些賽事照片往往美得令人不可置信、起雞皮疙瘩，宛如人間仙境或世外桃源、抑或瑰麗炫奇像是另一個世界的美妙奇景，都是吸引參賽者前往挑戰一探究竟的重要原因。

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Atacama Crossing賽事中的夜空，照片由台灣參賽者江俊宏提供

Atacama Crossing賽事中的景色, 照片由台灣參賽者江俊宏提供

征服「全世界最古老沙漠」 親見「全世界最大沙丘」

即將於4月28日至5月4日在Namibia Desert舉辦的Namib Race 2019，是一場7天、全程250公里/155英哩、6個階段(stage)的超級馬拉松。總共有來自40個國家的一百二十多位選手參賽，而今年賽事與往年最大的不同是，將邀請過去十五年來獲得「世界四大極地超級馬拉松」大滿貫總冠軍的選手一起參賽，因此也被稱為Race of Champions，我國極地超馬好手林義傑就是其中之一。

Namibia「納密比亞」位在南部非洲的西岸，南邊是南非共和國、西邊是大西洋，這個國家高達90%都是沙漠，乾燥的氣候使此地的景象大多為多變且美麗的沙漠地形，且有「全世界最古老沙漠」之稱。5月份天氣通常為晴朗而乾燥，白天氣溫在攝氏35度左右，夜晚會降至0度，日夜溫差極大，在沿著大西洋的地區白天可能稍微涼爽些，溫度介於攝氏10-15度之間。賽事地點位在全世界最古老沙漠的「骷髏海岸國家公園」Skeleton Coast National Park中，此地也擁有全世界最大的沙丘，許多沙丘高達300公尺，並延展長達32公里，相信到時映入眼簾的景象將是無比壯觀，參賽者將可一飽眼福！

Namib Race 2018, Long March 之後橫越近10K的沙丘，照片由台灣參賽者李俊達提供

7天賽程各自精采 參賽者平均肩負重達9公斤背包踏上征途

總共7天/6個階段的賽程分別為：

4/28  Start/ Stage 1 – Entering the Skeleton Coast  42 km / 26 miles

4/29  Stage 2 – Diamond Trail over Scotts Bridge  40 km / 25 miles

4/30  Stage 3 – Skeleton Beach Run  43 km / 27 miles

5/1, 5/2  Stage 4 – The Long March through the Oldest Desert in the World (continued) / Rest Day  81 km / 50 miles

5/3  Stage 5 – Dune Day      40 km / 25 miles

5/4  Stage 6 - The Final Footsteps in the Namib Desert  10 km / 6 miles

每一天賽程都取了令人很有想像空間的名字，如第一天的踏進Skeleton Coast「骷髏海岸」，就是因為沿途可見古老船隻的遺骸而命名，其中也可能有很早以前留下的動物及人類骸骨。

整個賽程每隔10公里就有一個打卡點(check point)，在這裡有飲用水可供參賽者裝進自己的水袋水壺，志工和醫護人員也將協助所有參賽者所需。選手們在check point 可以略事休息、裝水、必要時可以得到簡單的醫護，也可以詢問下一個打卡點之間的賽道情況、天氣資訊等。

Namib Race 2018 每10公里的check point, 照片由台灣參賽者李俊達提供

賽程中最困難的第四、五天(Stage4)，要完成80K的Long March，途中設有Overnight Checkpoint，跑者可以在帳篷內小睡片刻，也有熱水提供，讓參賽者可以沖調熱飲和熱食。

Long March 之後，工作人員會為參賽者檢測血糖並量體重，照片由台灣參賽者李俊達提供

長達80公里的Long March 之後，如果你跑得夠快，可以像這樣睡一整天。照片由台灣參賽者李俊達提供

除了極具挑戰性的賽道，自負重對於參賽者而言也增加了賽事的難度，根據主辦單位統計，過去參賽者的背包平均為9公斤重，實在是一項可觀的負擔！

20%全程跑步完賽 60%半跑半走 最佳成績25小時

這麼高難度的賽事，到底完賽的比例是多少呢？主辦單位表示，歷次賽事約有20%的參賽者以全程跑步的方式完賽，60%半跑半走，20%的參賽者全程以步行完賽。至今最快完賽者的成績約為25小時，最慢完賽者則大約花了70小時完成全部250公里的賽程。

台灣參賽者李俊達在Namib Race 2018中以40小時03分鐘獲得第30名的好成績，照片由李俊達提供

4/28起超馬好手林義傑率素人跑者寫歷史

即將領軍台灣素人跑者挑戰Namib Race的林義傑笑著說：「我實在太忙了，沒時間練跑，我想我就是歡樂跑吧，但這次我有個目標，就是要帶著台灣的好朋友一起跑！」

林義傑說：「2019年納米比亞四大極地賽，共計有10條好漢即將出發，這些人部分是參加過SUPERACE跑者，部分是台大EMBA校友，一切的一切都是因為他們信任我過去所訴說的故事，如今他們想以實際行動自我實現。

要出發了，素人力量會帶給我們什麼感動？就讓他們的腳步來說故事吧。」

除了林義傑帶領的台灣素人跑者團，此次賽事的參賽者名單中還包括了另外六位單獨報名的台灣參賽者，讓我們一起為所有的台灣跑者加油！

圖片取自RacingThePlanet IG，內容特別提及台灣參賽者李俊達去年的好成績，以及台灣今年總共有17名跑者參賽！

參考資料：RacingThePlanet官網

延伸閱讀：再上大漠的勇氣 - Namib Race 2019

林義傑

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