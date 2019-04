Namib Race 2019 到底是什麼?

2019-04-23 運動筆記 Rose Chao



認識「世界四大極地超級馬拉松」

Namib Race 2019是RacingThePlanet 所舉辦4 Deserts Ultramarathon Series(通常譯為「世界四大極地超級馬拉松」)其中的一項賽事,另外三項分別為:Gobi March、Acatama Crossing(in Chile)、The Last Desert (in Antarctica)。參賽者須要在連續7天內完成全程250公里的賽事,主辦單位僅提供帳篷和水,其餘物資須由參賽者自行準備且全程揹在身上完成這項挑戰。

Namib Race 2018賽事一景,照片由台灣參賽者李俊達提供

4 Deserts Ultramarathon Series是2002年2月由一位本身熱衷於極地超馬的美國人Mary Gadams所創辦,過去4 Deserts Ultramarathon Series中包括在撒哈拉沙漠舉行的賽事,但由於撒哈拉沙漠當地局勢不穩定,基於安全因素,後來就由有「全世界最古老沙漠」所在的Namibia取代,Namib Race的舉辦到2019年已經是第四年。

2008年起,RacingThePlanet Ultramarathon增加了系列中的第五場賽事,而且每一年地點都不相同,2019年是在紐西蘭,2020年擇定了喬治亞共和國的The Great Caucasus,RacingThePlanet官網中,這些賽事照片往往美得令人不可置信、起雞皮疙瘩,宛如人間仙境或世外桃源、抑或瑰麗炫奇像是另一個世界的美妙奇景,都是吸引參賽者前往挑戰一探究竟的重要原因。

Atacama Crossing賽事中的夜空,照片由台灣參賽者江俊宏提供

Atacama Crossing賽事中的景色, 照片由台灣參賽者江俊宏提供

征服「全世界最古老沙漠」 親見「全世界最大沙丘」

即將於4月28日至5月4日在Namibia Desert舉辦的Namib Race 2019,是一場7天、全程250公里/155英哩、6個階段(stage)的超級馬拉松。總共有來自40個國家的一百二十多位選手參賽,而今年賽事與往年最大的不同是,將邀請過去十五年來獲得「世界四大極地超級馬拉松」大滿貫總冠軍的選手一起參賽,因此也被稱為Race of Champions,我國極地超馬好手林義傑就是其中之一。

Namibia「納密比亞」位在南部非洲的西岸,南邊是南非共和國、西邊是大西洋,這個國家高達90%都是沙漠,乾燥的氣候使此地的景象大多為多變且美麗的沙漠地形,且有「全世界最古老沙漠」之稱。5月份天氣通常為晴朗而乾燥,白天氣溫在攝氏35度左右,夜晚會降至0度,日夜溫差極大,在沿著大西洋的地區白天可能稍微涼爽些,溫度介於攝氏10-15度之間。賽事地點位在全世界最古老沙漠的「骷髏海岸國家公園」Skeleton Coast National Park中,此地也擁有全世界最大的沙丘,許多沙丘高達300公尺,並延展長達32公里,相信到時映入眼簾的景象將是無比壯觀,參賽者將可一飽眼福!

Namib Race 2018, Long March 之後橫越近10K的沙丘,照片由台灣參賽者李俊達提供

7天賽程各自精采 參賽者平均肩負重達9公斤背包踏上征途

總共7天/6個階段的賽程分別為:

4/28 Start/ Stage 1 – Entering the Skeleton Coast 42 km / 26 miles

4/29 Stage 2 – Diamond Trail over Scotts Bridge 40 km / 25 miles

4/30 Stage 3 – Skeleton Beach Run 43 km / 27 miles

5/1, 5/2 Stage 4 – The Long March through the Oldest Desert in the World (continued) / Rest Day 81 km / 50 miles

5/3 Stage 5 – Dune Day 40 km / 25 miles

5/4 Stage 6 - The Final Footsteps in the Namib Desert 10 km / 6 miles

每一天賽程都取了令人很有想像空間的名字,如第一天的踏進Skeleton Coast「骷髏海岸」,就是因為沿途可見古老船隻的遺骸而命名,其中也可能有很早以前留下的動物及人類骸骨。

整個賽程每隔10公里就有一個打卡點(check point),在這裡有飲用水可供參賽者裝進自己的水袋水壺,志工和醫護人員也將協助所有參賽者所需。選手們在check point 可以略事休息、裝水、必要時可以得到簡單的醫護,也可以詢問下一個打卡點之間的賽道情況、天氣資訊等。

Namib Race 2018 每10公里的check point, 照片由台灣參賽者李俊達提供

賽程中最困難的第四、五天(Stage4),要完成80K的Long March,途中設有Overnight Checkpoint,跑者可以在帳篷內小睡片刻,也有熱水提供,讓參賽者可以沖調熱飲和熱食。

Long March 之後,工作人員會為參賽者檢測血糖並量體重,照片由台灣參賽者李俊達提供

長達80公里的Long March 之後,如果你跑得夠快,可以像這樣睡一整天。照片由台灣參賽者李俊達提供

除了極具挑戰性的賽道,自負重對於參賽者而言也增加了賽事的難度,根據主辦單位統計,過去參賽者的背包平均為9公斤重,實在是一項可觀的負擔!

20%全程跑步完賽 60%半跑半走 最佳成績25小時

這麼高難度的賽事,到底完賽的比例是多少呢?主辦單位表示,歷次賽事約有20%的參賽者以全程跑步的方式完賽,60%半跑半走,20%的參賽者全程以步行完賽。至今最快完賽者的成績約為25小時,最慢完賽者則大約花了70小時完成全部250公里的賽程。

台灣參賽者李俊達在Namib Race 2018中以40小時03分鐘獲得第30名的好成績,照片由李俊達提供

4/28起超馬好手林義傑率素人跑者寫歷史

即將領軍台灣素人跑者挑戰Namib Race的林義傑笑著說:「我實在太忙了,沒時間練跑,我想我就是歡樂跑吧,但這次我有個目標,就是要帶著台灣的好朋友一起跑!」

林義傑說:「2019年納米比亞四大極地賽,共計有10條好漢即將出發,這些人部分是參加過SUPERACE跑者,部分是台大EMBA校友,一切的一切都是因為他們信任我過去所訴說的故事,如今他們想以實際行動自我實現。

要出發了,素人力量會帶給我們什麼感動?就讓他們的腳步來說故事吧。」

除了林義傑帶領的台灣素人跑者團,此次賽事的參賽者名單中還包括了另外六位單獨報名的台灣參賽者,讓我們一起為所有的台灣跑者加油!

圖片取自RacingThePlanet IG,內容特別提及台灣參賽者李俊達去年的好成績,以及台灣今年總共有17名跑者參賽!

