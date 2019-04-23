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跑步觀點／台灣的跑步比賽有種族歧視嗎？

2019-04-23 10:09運動筆記 林芊芊

今天在Youtube看到一部影片，在談台灣路跑的種族歧視，該影片的下面還附有一段文章

影片作者是一位兼具名氣與實力的日本跑者，常常在台灣參加路跑，也是凸台的常客。他主要是在說台灣有些路跑、馬拉松賽事，設有「種族歧視條款」。

簡單來說，就是「外籍選手，不得參與排名，唯中華民國國籍選手可敘獎。」這類的規定。他覺得非常不合理，於是在2017年發布了網誌後，又於2019/04/22發了一段影片，以示不滿。

首先，我們先來提關於“種族歧視”，我覺得這個用詞很不恰當，純粹只是想吸引注意罷了。但不得不說，他成功了。

依我看，這明明是「國內選手保護條款」，該名外籍跑者卻硬要說成是種族歧視？

難道某些觀光景點，給國民打折，也算種族歧視？

難道沒有會員卡，不能享有優惠，也算種族歧視？

難道國家設有關稅，也算種族歧視？

明明賽道環境，都是國家在維護，花的是納稅人的錢，回饋於民，有何不可呢？

賽事的主辦、協辦以及贊助方，也幾乎是台灣區或當地的社團、企業，他們的廣告對象、目標客群也是在地人，會有這樣的條款也不意外，不是嗎？

如果搞到比賽變成幾乎都外籍選手，在地人卻小貓二三隻，那才是他們不樂見的吧！

況且每場活動的目的、格局都不一樣。有的放眼國際，想讓世界看見台灣。這類賽事設排外條款，的確說不過去。

但有的只想辦一個地區性的路跑，以鼓勵當地國人運動風氣，不行嗎？

一定要搞到所有台灣賽事，都沒有台灣選手得獎，讓大家看看什麼才是真正的東亞病夫，你們才會滿意嗎？

人家好心給外籍選手參加，條款也寫得很清楚，表示：外籍選手可以一起來玩，但不列入排名。

明明事前大家都知道的事，有人自己沒看規定，還好意思出來喊種族歧視？還二次？我還以為是中國人呢。

如果這樣是種族歧視，那麼那些女子路跑、香香馬，不就性別歧視？

我明白該跑者的失落，但是規則寫得很清楚，幾個月前就公告了，不是嗎？

我們台灣人，對外國人士是非常友善的，這是我們的待客之道，但請不要把我們的方便當隨便。

以上是我的看法，歡迎大家一起來討論，讓路跑界變得更好。

國民

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