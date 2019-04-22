賽事心得／橫台超馬110K 興隆跑團清境六俠客

2019-04-22 09:33 運動筆記 Kenny Peng



對於一個去年才跑過初馬且從未跑過百K超馬的人來說，超馬橫台賽110公里，真的是一大挑戰！回顧從跳坑報名的霎那，不知從那來的自信與勇氣覺得可以完賽，簡直是傻B，想說跟三鐵比賽時間差兩周蠻接近的，體能可以一起訓練，手抖的按下滑鼠鍵報名跳坑了！訓練期間我都盡可能參加，但是訓練歸訓練就是盡可能不影響家庭生活作息！

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關於訓練，平日早晨五點晨跑10K，周一晚上10K，週三晚上興隆路跑團練5-10K，周末早晨的15K-超半馬距離B2B(Back to back)，過年連假最後一天長距離跑到大甲鎮瀾宮全馬除了訓練就是去祈求紅菱(合境平安)橫台保平安，夜跑訓練從晚上跑到清晨的超馬50K。

除了跑步我還是得準備 Ironman70.3賽事，找時間練游泳，騎車穿插著訓練，在在都是訓練的一環。賽前幾個月都在蒐集百K超馬前輩相關文章，也特別感謝跑團Aska Lu阿斯卡(去年橫台總二)無私分享經驗，讓我們更能知道如何準備！賽前一周，我還是懶洋洋的不太想準備但是腦袋瓜總是浮現清單，關注的就只是氣象跟武嶺合歡山的即時影像，賽前三天雅敏丟出她的清單，YC丟出距離表，我想我該開始準備了。高山症藥的服用與預防，距離表加上各站關門配速表小卡，整理清單還把它印出來做checklist。我老婆從來沒有看過我這麼認真的準備，通常她都覺得我前一天才會準備，我想她一定刮目相看！

來到開賽的這一天，老實說，心情是特別的平靜，前往清境的過程大家聊天聊得很開心，我想我們身上都有一種特質~不能被激!!開車上清境途中看見幾位參加246K組橫台賽的跑友，我們搖下窗吶喊著加油，因為他們已經跑了一整個晚上130K快到清境，Oh my god 我的神。吃完午餐，到清境國小會場找個點能午休跟整裝的地點，我應該只睡了20分鐘，誰知道~誰知道~下課了，學校鐘聲大響!!!阿娘維~~嚇醒了~~我們睡的地方在二樓，鐘聲擴音器就在旁邊@@誰場勘的啊XD，狠響唱首歌，下課十分鐘的戀愛，雖然有一點短暫(鐘聲還連打兩回)哈哈！

回歸正題，晚間五點離開賽還有兩小時，我們什麼都準備了，唯獨天氣就是變化多端無法準備，會場內很多跑友，聽他們經驗分享說去年開賽下大雨濕又冷，很多人失溫而棄賽了，所以保暖就是我們的第一要務！開賽前檢錄，大會報告昆陽下大雨，心理準備就是場硬戰要戰。

七點清境國小下小雨開賽(海拔1700m)，我們的策略就是前25K路段上坡路段都是保留體力，來到昆陽好險雨停了但是霧氣超大且冷，我是沒有高山反應但是呼吸要多吸幾次，還好有陪老婆去上產前課有學到拉梅茲呼吸法~哈哈。本團跑友有高山反應蠻嚴重的頭痛、無力又吐，大家互相扶持加油打氣，順便請她伸展活動上肢能吸到更多的空氣，上到武嶺 25K(最高海拔 3275m)超冷5度，霧大且山上的冷有風寒效應不像平地，比東京馬平地3度還冷，趕緊通過武嶺到小風口補給站，我耗盡我大半的體力，是我無法預測的！補給員說呼吸的含氧量只有77%。我的第一階段目標達成了，慶幸的是沒有下大雨只有零星幾滴雨，老天保佑！

無奈，我的左後大腿肌怪怪的不聽話， 還要決戰最後80K，我 只能省力的跑，轉換肌肉群施力，深怕拉傷我就完蛋啦！過小風口後，天空出現的滿天星斗銀河，沒有光害，真的是太漂亮太漂亮了，熬夜跑步的我相信是上天給的禮物！39K關原站，強制要戴安全帽跑步，又增加了些重量，為了是預防落石。跑著跑著天空微亮，跑了半百50K來到碧綠補給站，目見日出的感動久久無法忘懷！

第二階段目標是65K新白楊轉換補給站期待已久，休息也轉換一下心情，換上全新乾淨的跑服，跑褲跟跑鞋頓時舒服多了！新白楊站碰到的Yan大哥幫忙私補且拍照留念，不時的喊加油給經驗，真的好熱情無私，我想這就是跑者的高尚價值！

終於剩下最後的45K，心想就是一個全馬多3K，配速還是要穩住穩穩當當的，不能有任何插曲。91K天祥，身體跟腿真的是疲勞了，我打通電話給安娜報個平安，聽到她的聲音，我鋼鐵男子笑容摻雜著眼淚，我真的累，.....氣溫也越來越高像夏天，補給品都不太想吃，熱量轉換效率也變差了，來到太魯閣還剩10K，好險太魯閣鬼斧神工峽谷的風景瞬間忘了100K的疲勞感。

你知道的那只有一瞬間，跑著跑著雙腳依然沉重，走也好跑也好只想趕快結束這場賽事，穿過了東西橫貫公路的牌坊就知道終點在不遠處，奔跑吧肯尼 ~終於來到finish line 終點線！主辦拉起精彩完賽字樣的布條，驚~~心想這應該只有第一名才有的禮遇，我要做我自己的第一名！

在此我也要感謝我的家人以及小孩，特別是Anna Chang安娜♥️ 訓練期間沒太多時間陪伴！

謝謝一同參加的興隆路跑團清境六俠客 —獅子（總九）、YC（女總三）、阿魯米、帽帽（女總八）、雅敏（女總九）。我們都完賽了，謝謝你們的陪伴！