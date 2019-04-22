親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
JHBL
台將征戰日職
NBA
智財權與運動
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
中職30年
籃球
綜合
路跑

搖滾惡魔召喚校園大屠殺？ 科倫拜的爭議20年

運動筆記爽爽的波馬經驗分享一生一定要跑一次的巴黎馬拉松！
健行筆記美哉! 熊野古道-中邊路(38.5 km)大自然的精美畫作-哈尤溪大彩壁
NBA賽事精華- 勇士 vs. 快艇 (4月22日)賽事精華- 塞爾蒂克 vs. 溜馬 (4月22日)

賽事心得／橫台超馬110K 興隆跑團清境六俠客

2019-04-22 09:33運動筆記 Kenny Peng

對於一個去年才跑過初馬且從未跑過百K超馬的人來說，超馬橫台賽110公里，真的是一大挑戰！回顧從跳坑報名的霎那，不知從那來的自信與勇氣覺得可以完賽，簡直是傻B，想說跟三鐵比賽時間差兩周蠻接近的，體能可以一起訓練，手抖的按下滑鼠鍵報名跳坑了！訓練期間我都盡可能參加，但是訓練歸訓練就是盡可能不影響家庭生活作息！

分享

關於訓練，平日早晨五點晨跑10K，周一晚上10K，週三晚上興隆路跑團練5-10K，周末早晨的15K-超半馬距離B2B(Back to back)，過年連假最後一天長距離跑到大甲鎮瀾宮全馬除了訓練就是去祈求紅菱(合境平安)橫台保平安，夜跑訓練從晚上跑到清晨的超馬50K。

除了跑步我還是得準備 Ironman70.3賽事，找時間練游泳，騎車穿插著訓練，在在都是訓練的一環。賽前幾個月都在蒐集百K超馬前輩相關文章，也特別感謝跑團Aska Lu阿斯卡(去年橫台總二)無私分享經驗，讓我們更能知道如何準備！賽前一周，我還是懶洋洋的不太想準備但是腦袋瓜總是浮現清單，關注的就只是氣象跟武嶺合歡山的即時影像，賽前三天雅敏丟出她的清單，YC丟出距離表，我想我該開始準備了。高山症藥的服用與預防，距離表加上各站關門配速表小卡，整理清單還把它印出來做checklist。我老婆從來沒有看過我這麼認真的準備，通常她都覺得我前一天才會準備，我想她一定刮目相看！

來到開賽的這一天，老實說，心情是特別的平靜，前往清境的過程大家聊天聊得很開心，我想我們身上都有一種特質~不能被激!!開車上清境途中看見幾位參加246K組橫台賽的跑友，我們搖下窗吶喊著加油，因為他們已經跑了一整個晚上130K快到清境，Oh my god 我的神。吃完午餐，到清境國小會場找個點能午休跟整裝的地點，我應該只睡了20分鐘，誰知道~誰知道~下課了，學校鐘聲大響!!!阿娘維~~嚇醒了~~我們睡的地方在二樓，鐘聲擴音器就在旁邊@@誰場勘的啊XD，狠響唱首歌，下課十分鐘的戀愛，雖然有一點短暫(鐘聲還連打兩回)哈哈！

         

回歸正題，晚間五點離開賽還有兩小時，我們什麼都準備了，唯獨天氣就是變化多端無法準備，會場內很多跑友，聽他們經驗分享說去年開賽下大雨濕又冷，很多人失溫而棄賽了，所以保暖就是我們的第一要務！開賽前檢錄，大會報告昆陽下大雨，心理準備就是場硬戰要戰。

七點清境國小下小雨開賽(海拔1700m)，我們的策略就是前25K路段上坡路段都是保留體力，來到昆陽好險雨停了但是霧氣超大且冷，我是沒有高山反應但是呼吸要多吸幾次，還好有陪老婆去上產前課有學到拉梅茲呼吸法~哈哈。本團跑友有高山反應蠻嚴重的頭痛、無力又吐，大家互相扶持加油打氣，順便請她伸展活動上肢能吸到更多的空氣，上到武嶺 25K(最高海拔 3275m)超冷5度，霧大且山上的冷有風寒效應不像平地，比東京馬平地3度還冷，趕緊通過武嶺到小風口補給站，我耗盡我大半的體力，是我無法預測的！補給員說呼吸的含氧量只有77%。我的第一階段目標達成了，慶幸的是沒有下大雨只有零星幾滴雨，老天保佑！

無奈，我的左後大腿肌怪怪的不聽話， 還要決戰最後80K，我 只能省力的跑，轉換肌肉群施力，深怕拉傷我就完蛋啦！過小風口後，天空出現的滿天星斗銀河，沒有光害，真的是太漂亮太漂亮了，熬夜跑步的我相信是上天給的禮物！39K關原站，強制要戴安全帽跑步，又增加了些重量，為了是預防落石。跑著跑著天空微亮，跑了半百50K來到碧綠補給站，目見日出的感動久久無法忘懷！

第二階段目標是65K新白楊轉換補給站期待已久，休息也轉換一下心情，換上全新乾淨的跑服，跑褲跟跑鞋頓時舒服多了！新白楊站碰到的Yan大哥幫忙私補且拍照留念，不時的喊加油給經驗，真的好熱情無私，我想這就是跑者的高尚價值！

終於剩下最後的45K，心想就是一個全馬多3K，配速還是要穩住穩穩當當的，不能有任何插曲。91K天祥，身體跟腿真的是疲勞了，我打通電話給安娜報個平安，聽到她的聲音，我鋼鐵男子笑容摻雜著眼淚，我真的累，.....氣溫也越來越高像夏天，補給品都不太想吃，熱量轉換效率也變差了，來到太魯閣還剩10K，好險太魯閣鬼斧神工峽谷的風景瞬間忘了100K的疲勞感。

你知道的那只有一瞬間，跑著跑著雙腳依然沉重，走也好跑也好只想趕快結束這場賽事，穿過了東西橫貫公路的牌坊就知道終點在不遠處，奔跑吧肯尼 ~終於來到finish line 終點線！主辦拉起精彩完賽字樣的布條，驚~~心想這應該只有第一名才有的禮遇，我要做我自己的第一名！

在此我也要感謝我的家人以及小孩，特別是Anna Chang安娜♥️ 訓練期間沒太多時間陪伴！

謝謝一同參加的興隆路跑團清境六俠客 —獅子（總九）、YC（女總三）、阿魯米、帽帽（女總八）、雅敏（女總九）。我們都完賽了，謝謝你們的陪伴！

媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

太康綠色隧道馬拉松 滿眼綠意

2019-04-21 23:32

賽事心得／橫台超馬246K 非常平靜的跑完

2019-04-22 09:40

賽事心得／連3年穿同見國旗衣 波士頓馬經驗分享

2019-04-21 20:50

賽事心得／聖母院火災前一天 一生要跑一次的巴黎馬！

2019-04-21 20:48

海外賽事／穿越千年歷史的跑道 吳哥王朝馬拉松

2019-04-20 06:00

海外賽事／雷鳴與動物共舞 維多利亞大瀑布馬拉松

2019-04-20 06:00

最美綠色鄉道馬拉松 柳營太康路跑全程有樹蔭

2019-04-19 15:36

波士頓馬拉松舞弊 中國田協處3人終身禁賽

2019-04-19 14:23

藍綠議員不拚政治 共同組隊跑馬拉松

2019-04-19 13:03

補給心得／橫台超馬246K 只有認真練習才嚐得到果實

2019-04-19 06:00

跑步知識／「關鍵時刻」的心理策略

2019-04-19 06:00

訓練心得／從迷你馬到初全馬 自我訓練分享

2019-04-19 06:00

賽事心得／台中資訊盃馬拉松 成功嶺上女力報到！

2019-04-19 06:00

跑步知識／傳奇人物何信言老師：跑步的基本概念

2019-04-18 10:26

跑步知識／傳奇人物何信言老師：什麼是養睡?

2019-04-18 10:22

賽事心得／橫台超馬246K 中年素人跑者圓夢之旅

2019-04-18 10:15

賽事心得／波士頓馬拉松 終點前被超級阿嬤刷卡！

2019-04-18 09:56

波士頓馬拉松 台灣團8健將獲6環獎牌殊榮

2019-04-17 12:19

賽事心得／PUMA螢光夜跑 欣賞愛河畔的美麗夜景

2019-04-17 09:59

賽事心得／風櫃嘴馬拉松 不管總五或分一都好！

2019-04-17 09:56

賽事心得／橫台超馬 不是神話、就是笑話！

2019-04-17 09:50

帶小比跑旅台灣／台南水道馬拉松 坡坡相連到天邊

2019-04-17 09:32

TNF100 賽道搶先體驗 跟著王竹賢、周平記穿越古道

2019-04-17 09:26

長榮航空半馬 小戴亮麗代言

2019-04-17 00:34

影／戴資穎、盧彥勳為長榮半馬站台

2019-04-16 16:56

盧彥勳邀羽球王子 長榮航空城市觀光半馬同樂

2019-04-16 16:55

2019長榮航空城市觀光半馬賽 16日開放報名

2019-04-16 15:30

賽事心得／台新女子路跑 私補與加油的快樂體驗

2019-04-16 09:43

賽事心得／風櫃嘴馬拉松 拿到分組第一的小確幸

2019-04-16 09:37

帶小比跑旅台灣／坪林馬拉松 人間清歡仙境的饗宴

2019-04-16 09:33

賽事心得／坪林馬拉松 最厭世的第七場半馬

2019-04-16 09:28

2019 The North Face 100 點將錄 誰與爭鋒？

2019-04-16 09:22

波士頓馬近31年最激烈！ 肯亞跑者2秒差封王

2019-04-16 09:16

波士頓馬拉松開跑 肯亞選手秒數險勝

2019-04-16 01:45
看更多

熱門文章

NBA／加盟勇士犧牲大 KD：季後賽完再談去留

2019-04-21 17:32

日職／王柏融扛三棒4支1 火腿2：1險勝羅德

2019-04-21 16:20

NBA／13年關鍵三分救了詹皇？ 艾倫大力駁斥

2019-04-21 20:52

NBA／76人系列賽聽牌 安比德：別像過去的勇士

2019-04-21 10:25

NBA／哈登前15投全落空 火箭照贏爵士先聽牌

2019-04-21 13:54

NBA／金塊終於在聖城贏球 波總：失望的一敗

2019-04-21 12:37

日職／王柏融對羅德敲一安 3棒打擊率4成12

2019-04-21 16:41

NBA／火箭聽牌等待勇士 宿命對戰有望上演

2019-04-21 16:45

中職／楊志龍砸傷陳傑憲 送水果向獅隊致歉

2019-04-21 15:25

復仇死神杜蘭特領軍 勇士繃緊神經的優化

2019-04-21 10:20

中職／不捨陳江和退休 詹子賢笑著笑著就哭了

2019-04-21 20:08

NBA／葛里芬復出仍不敵公鹿 活塞0比3絕對落後

2019-04-21 10:56

NBA／不斷打鐵仍率隊聽牌 哈登：只想著繼續投

2019-04-21 16:30

NBA／前15次出手盡墨 哈登自己賽後也驚呼

2019-04-21 16:00

日職／打3棒比5棒更猛 王柏融打擊率洋聯第9

2019-04-21 19:33

JHBL／三分雨射垮黑馬神岡 明仁捧隊史第四冠

2019-04-21 21:57

JHBL／苗栗爭男女雙冠 大倫女籃創校史紀錄

2019-04-21 09:50

NBA／苦吞季後賽13連敗 活塞追平歷史紀錄

2019-04-21 17:45

「基瘟」發作整隊掛一半 洋基開始物色補強人選

2019-04-22 07:00

MLB／這次不領K 金鶯戴維斯後援登板送三振

2019-04-21 11:50

戰術信心雙崩盤 爵士慘敗之後的嚴峻課題

2019-04-21 09:45

JHBL／大倫女籃寫灰姑娘傳奇 女甲組登頂

2019-04-21 20:55

JHBL／明仁奪史上第四冠 苗栗囊括男女冠軍

2019-04-21 22:12

日職／宋家豪連9戰未失分 暫居洋聯中繼王

2019-04-21 17:15

NBA／名人堂增新館藏 收入諾維茨基最後一戰球衣

2019-04-21 13:15

NBA／塞爾蒂克橫掃溜馬 率先挺進第二輪

2019-04-22 06:27

NBA／KD、湯普森聯手飆分 勇士客場破艇聽牌

2019-04-22 09:28

JHBL／頂住民族第三節逆襲 大倫奪隊史首冠

2019-04-21 20:11

中職／陳江和要退了 學弟林益全、郭嚴文不捨

2019-04-21 17:54

中職30／蔡仲南壓垮那魯灣 人生就像指叉起落

2019-04-21 15:07

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-04-22 09:26

MLB／球迷鬧場 裁判看不下去動手「驅逐出場」

2019-04-21 11:58

MLB／葉力奇砲轟柳賢振 5月前13轟快破紀錄

2019-04-21 10:56

日職／旅日打者初年適應難 呂明賜仍最經典

2019-04-22 07:00

中職30／詭異姿勢僅風光2年 蔡仲南怪自己鬆懈

2019-04-21 15:15

中職／詹子賢11局再見轟 送陳江和引退賽大禮

2019-04-21 18:51

MLB／陳偉殷後援0.2局 馬林魚遭國民完封

2019-04-22 07:30

中職／引退日先發第1棒 陳江和：是開玩笑嗎？

2019-04-21 13:06

中職／10031人歡呼退場 陳江和球員生涯畫句點

2019-04-21 17:50

MLB／炒掉打教後 馬林魚打爆薛則首獲2連勝

2019-04-21 11:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top