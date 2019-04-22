賽事心得／橫台超馬246K 非常平靜的跑完

2019-04-22 09:40 運動筆記 Jack Ya



去年傻傻的跟著朋友(感謝劉千聿讓我認識超馬)報名橫台，沒有想太多，也不知如何凖備就去參賽，最後20K(天祥)出現腳掌痛，還好朋友陪伴一路慢慢走跑時間很足夠就在時間內回到終點就好。今年再次挑戰原本想把去年的缺點再作修正希望能把成績再推進。但二月的48小時賽引發的腳傷還沒完全恢復，所以這次策略很保守只求穏定完賽，甚至有如果腳的狀況不好就棄賽的心理準備。

台中▶️埔里 80K 11H4/12 晚上7點從台中港洒店出發後跟幾個朋友慢慢跑 ，等到身體熱開再快些，天氣舒適很不錯，整體感覺很輕鬆順利。大約30多K後遇到香港的小女生速度差不多，和另一位同行的朋友共三人一起跑至埔里中途包轉換處(80K)。當天天氣算很好，僅靠近彰化及埔里有下雨幾分鐘而已。到達埔里已是隔天（4/13）清晨6點左右用了11H，另一朋友腳有不適，後來就跟香港小女生往武界而行。

埔里▶️清境 53K 8H接著往武界方向大約4、5K後緊接著就是很長的連續上坡為保持體力就用走的。扺達武界共100K費時14小時。武界到奧萬大這段採跑走交替方式，沿路風景很漂亮 ，又有奧萬大水庫，跑累時就看看風景，心情感覺很輕鬆，一路除了補給站全程採跑走交替方式前進。出奧萬大後到霧社已是正午12點多，過沒多久就到14甲開始用走的到清境國小轉換區換上保暖衣，休息補充食物凖備迎接下一段挑戰，上武嶺。

清境▶️小風口 30K 9H下午4點出發往武嶺走，在翠峰已開始下起小雨，還好風不大。同行的香港小女生開始疲倦停下，於是也放緩等她休息再一起出發。沒多久出發前的朋友也跟上，就一路互相陪伴上武嶺。武嶺海拔3257，5度低溫加上下雨起霧，前進速度緩慢。下到小風口時已快接近午夜(2300)，坐下休息了30分。

小風口▶️太魯閣 81K 15H小風口出發往大禹嶺走，這段是往下大陡坡不好跑要稍微煞車控制花了一小時。這時香港小女生已經無力有點跟不上。協調後決定她依自己步調慢慢調整，我則往前繼續前進。到關原已是第三日（4/14）凌晨三、四點左右。上完廁所小𣉢一下看香港小女生已趕上先出發，我拿安全帽戴好也出發，沒多久就超過她先跑到補給站(碧綠)。

小女生隨後也到，協助詢問工作人員讓她上車休息後我就繼續往前跑(到終點前小女生一直沒跟上)，關原下碧綠時正是凌晨4點左右最想睡覺的時刻。心裡的小惡魔不斷壯大越來越凶狠，去年已經完賽今年為什麼還要這樣，在家睡覺不是很好？(再加上自己近期發生的事心智差)這是整場賽事內心最脆弱想要放棄的時候。過碧綠後接下來都是下坡路段有跑快些精神就來了，除補給站停留外以均速8分左右一路回到終點。補給站間隔大約11K，等同每1小時半停留一次。

快到天祥前感覺後面有人在跟車，原來是一個佰K女生，到天祥補給站後我先跑，跑了幾個隧道那女生又追上，就一起跑進終點。(有朋友問進終點感覺)我說心情很平靜，就是完成了一件事，並沒有想像中的激動或期待，朋友很失望怎麼我如此平靜沒有什麼興奮可以分享，個性使然吧，吃得下跑得動，慢慢跑，不燥進，就能完成。超馬有趣的地方就是總想著要把上次沒作好的瑕疵再修正一下，再重新作一次。然後就一場一場的跑下去了(傻瓜做事不要學)。

超馬重在心理素質，只要自己想做就要相信自己一定行，人的潛力是無窮的。雁鴨原本是可以飛翔天空的，不要因為生長在鴨子的環境而忘記如何飛，只要平常多做凖備，每個人都可以完成246。(自己決定就全心的做好，無悔)

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