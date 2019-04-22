賽事心得／波士頓馬拉松 聖殿的圓夢之旅

2019-04-22 10:14 運動筆記 詹傑凱



圓夢旅程太長，中間發生的故事太多，一時之間還真不知怎麼寫起，待在密閉機艙好長好長的時間，我敲下了數千字，寫了好幾篇note，卻遲遲不敢動手敲下按下發文鍵，彷彿寫完就宣告奇妙之旅的結束。

一路上的旅程除了謝謝還是謝謝，謝謝女友的體諒，希望不專業的代購服務能滿意；謝謝親愛的家人，容忍我的各種奇怪飲食習慣還有張羅購物物品的運送；謝謝霸凌我的朋友，有你們的成績在前面給我追，我才能一路跑得這麼的堅定；謝謝公司愛揪跑步的同事跟各種午餐小天使，感謝大夥給我的幫助；謝謝一路上不看好我的人們，這次沒破250，下次給我等著！

有一句名言是這麼說的：每個來到波士頓馬拉松的跑者，背後都有一段撼動人心的故事。 原因無他，就是那個傳說中的BQ (Boston Qualified time)。

按照年齡和性別有不同的比賽成績要求，而且不是達到標準就可以報名成功，如果超過標準的時間太少的話，可是會被硬生生地擋在窄門外的！

而本團的故事主角們：本團唯一台灣女子百傑，月跑量200，全馬成績直達339的女子Kona Candidator，60歲，「只」跑了7年就累積321場全馬，板橋馬跑完又+1了.....

71歲，全馬跑了「333」，竟還說他已不復當年勇，除此之餘上半身還比我壯，更有兩位6星跑者以及下周就要拿到六星的院長！

而按照成績給定號碼布的數字，也滿足了那些追求成績的跑者，一個虛榮且驕傲的時刻。這賽季從12月中到波馬前，準備了一千三百多公里，只為了換得在這偉大的賽道上取得十分鐘，甚至可能只有一分鐘的突破，細數接近500個日子的最佳成績被霸凌，賽道上的每一公里都格外地珍惜且感激，那年達標的破三小列車，如今人事全非，只剩我仍在255之後苦守寒窯，也許有著許許多多的遺憾和失落，但我已無愧於過去訓練和堅持。

很多的選擇並不能在當下決定甚麼是最好的，只能在決定之後試著把事情做到最好。

例如：賽後兩天穿著紀念外套、掛著完賽獎牌、戴著被海關攔下來也要戴著的波馬帽子和成績旗幟，在紐約的中央公園睡覺，應該是整段旅程中最完美的決定！

賽前在飯店內悠閒的享用早餐時，還不足以感受到外頭New England地區的春天，瞬間的天氣變化到底有多麼劇烈，一行人踏出飯店後所走過的路，不是積水就是須繞道而行的水窪，獨角獸彷彿在告訴這些跑者，要拿這塊獎牌勢必要付出很多代價！

哇，原來這就是去年的榮景，這是我在踏出地鐵站後說出的第一句話，暗自慶幸自己的好運，至少不必在賽道上面對這可怕的天候，膝蓋頂著前方的椅背，頭倚著窗，聽著前方跑者們從互不認識到侃侃而談，看著外頭的雨從橫的走到消散在一望無際的藍之間，內心的感受從無比感嘆到止不住的狂喜，剩下的就是發揮實力以及算好能夠在陽光露臉前能走多遠是多遠！

與昇廉大神同行的熱身是賽前最後的祈禱，互祝好運並期待終點的相遇，肅立聽著美國國歌，當戰機從頭頂音爆而過後，10:00菁英選手開賽。而與過往不同的是，今年兩分鐘後才輪到柵欄內紅色號碼布(wave 1)的野獸們出發！今年想拚的目標一直都沒變過，就是想要跑出一個每公里配速3:59的全馬，原因無他，因為戰友都至少252了，而且在訓練過程中的狀況一直都蠻好的，只是一個失誤導致連鎖效應，而在賽前一個月的一次長跑中，積累已久的傷勢終於爆發了，而且時機選在一個我應該推到最顛峰的時刻。

當下在操場邊，呆坐了好一陣子，走回去的路上流下了淚水，心中除了無比的悔恨還有很多的失望，但事情總該往前走，還有四個禮拜，現在放棄還嫌太早！就如同在自己訓練牆上寫下的文字：悔恨的淚水不能讓你成長，只有努力的汗水才能激勵人心！

復健吧，練三鐵的除了跑步還一堆事情能做呢！調整及休息了一周，恢復訓練一周，再回到課表一周，就開始減量了！天天跑台北做復健的日子異常的漫長，每天起床第一件事就是摸摸、壓壓和捏捏左腳腳踝，第二件事就是控制食量和體重，只能盡力把能做的事情做好，剩下的交給老天保佑了，賽前三周最後一次的長跑團練，即使不能跑也決定到場看著大家互相傷害！

在這邊也謝謝在受傷期間給予加油、鼓勵跟打氣的各位，雖然造成我不小的壓力XD，但骨頭就是一個沒壓力不會成長的東西嘛！

So am I.

03:19 是賽前起床的時間，除了興奮還是興奮，當然有點緊張，緊張到連寫在手上的筆記秒數還有超過60秒的，可能在波士頓的時間過得特別的快吧？

Wave 1 鳴槍起跑2分39秒後，我通過了起跑線，開始了這段夢幻旅程，當下內心並沒有太多的緊張，跑步怎麼會緊張，取而代之的只有極度的專注執行賽前的計畫，極力抑制住內心強烈想證明自己的渴望，在下坡路段把速度壓到最慢，風是從後面來的，溫度有點高，濕度有點高，一直被超車，糾結在想加速而不能加速的囚牢中！

第一個5k分段跳了出來， 21:17，才從極度專注中醒轉，開始聽見群眾的歡呼，而這個歡呼持續了37.5公里之久，嘴上不服氣的說著只是慢熱，後面可以追回那些秒差，應該還是可以跑到250左右，但實際情況是已經在站在目標的懸崖邊了，右手上的250配速手環，自始自終沒再去看過一眼！

取而代之的是緊盯功率，賽前寫在手上的筆記，配速功率是242瓦，爬坡強度不能超過275瓦，心裡想的是一回事，但實際執行起來又是另一個世界，在撞到牆以前幾乎是從頭壓抑到尾，一上坡除了男性跑者咻咻咻的噴過去，異性跑者更是不留情面的，在我面前攻克每一座山頭！

噢，對了，這配速大概是 5k 20:43 ; 10k 42:05這樣，沒特別快拉，但我沒跑特別慢，被團團簇擁的人潮持續推進的情況直到15公里之後，才有消散的趨勢！

第一個小時過去了，沒跑到15公里，終於找到全馬配速了，但沒刻意地去追秒差，而且太陽好像上工了，好希望他可以再回去睡個回籠覺，讓我可以再努力一些路，一點也好。

跑著跑著，Wellesley的牌子出現了，隨之而來那震耳欲聾的聲音，精神為之一振，激出個無數雞皮疙瘩的同時，還要特別看一下里程數，這妹子團的長度足足有500公尺阿！真的是太扯了......，原先完全不打算靠右邊去的，但礙於太過熱情還是過去擊掌一番，然後，然後...，我就超速了......，徹頭徹尾地被擊敗！

半馬耗時： 1小時27分07秒。接下來的第五個 5k分段時間： 19:52。這絕對不是狀況回來了，不過中間有一段大概500公尺左右的大下坡，有點影響倒是真的(自圓其說ing)。

25.9k - 34k 長達近8公里比較明顯的四連坡，牛頓和碎心坡這麼遠近馳名的情況下，其實並沒有甚麼害怕，不然體重控制的這麼辛苦做甚麼呢，謹記賽前提示，上坡超越我的等等一個一個都要抓回來，一個都別想走，想發力的時候就盯著瓦數跑，260 250 240 252，四個坡上的強度越開越小心，不敢跨大步來跑，吞下止痛藥的左腳傷勢，導致下意識的右腿會多出力，所以從32公里開始，小腿就開始東抽抽西跳跳的，好不熱鬧阿！

我看到了熟悉的背影，那是安平夜跑的背影，好興奮阿，但是不能爆衝，終於追到了，在抓到修懿的同時，他馬上把柏宏拱了出來XD，於是我打了聲招呼後，故作輕鬆貌的超車跑走了，天真的以為下次見面就是終點了。

30k 2:03:57，比預計的慢了快四分鐘，心裏盤算了一下，沒掉速還能守住255分台，四連坡的最後一個Heartbreak hill 到了，Final Surge ，試著邁開步伐，但小腿還是卡卡的，就順順的龜完這個坡，34公里後的下坡，理當開啟貼地飛行模式，但今天的翅膀就跟我藏在保險箱裡的獨角獸一樣，沒帶出來！再不甘心作罷！

狂吼著Shut up legs、猛力捏著左腹的肉，還有吞下第三顆鹽錠。

一路不停的上下坡肌群轉換，雙腿的肌肉早已到臨界狀態，完全能體會心有餘而力不足，在35k進到市區的地鐵旁，終於抓到柏宏了，正當以為高枕無憂可以順順的開抵終點時，修懿在36k時突然從後方閃出，這個move嚇得我趕緊從舒適圈中跳出來，能在波馬這個賽道上和戰友互相傷害那可是千載難逢的機會阿，便搭上了安平前往Citigo的高速列車！

跟了一段之後，看到左邊出現一個空檔，我也開了一波強度攻擊出去，跑了一段回頭張望一下，發現沒人就恢復冷靜，雖然後來檢討起來，彼此都因為亂開這段而提早進入撞牆期，但依舊很感謝這位老戰友願意出來給我一堆心理壓力！當天最快的五分鐘平均配速，就是你貢獻的！

暫時甩掉修懿的糾纏後，後面每次想放棄的時刻，都會下意識地往後看，深怕又被抓回來，因此拚了命的不放棄，吃完最後一包gel後，理應開啟野獸模式的，但此時此刻只能在賽道上苟延殘喘，一開始恍神跑在賽道的兩旁，但會被很多人突然停下來而干擾，於是我試著花了一點力氣移動到賽道的中間，避免掉無謂的消耗！小腿還在抽筋，已經到了最後的四公里了，手邊的鹽錠少帶一顆，情急之下，想起脖子上面有源源不絕的鹽份，便開始不顧情面的吃了起來！

吃了就有點不抽，抽了就再吃，不行就配水喝，有助於提升吸收效率！最後一個5k分段跳了出來，我壓根沒注意到，右腳的小腿跟腿後抽到一個不行，用盡所有的意志力強迫左腳盡力的推蹬，來到這裡不是來放棄的，閃過每一個前面步行的障礙，

踩在腳底下的路面變成了磚路，那突如其來的不適感使我踉蹌了幾步，想著或許有人守在app前等著我進站，想著團員們的祝福和期盼，不能停，Never Quit！

看著右手掌心用左手歪歪扭扭寫著的Faith，我知道我是堅持了多久才來到這裡的！那一瞬間，我似乎明白馬拉松是怎麼一回事了，我笑了！

右轉進到市中心，再接一個左轉就是最後的直路了！心中突然滿溢著幸福和惆悵，一邊算計著能不能跑到255分台，一邊又希望這個賽道永遠不要有終點。

配速雖然直直落到4:25左右，但我知道還有一件事，還有最後一件事情等著我去完成，帶著國旗，好好的「跑」回終點！

拿到國旗的當下，還真想舉著跑上個200公尺，但小腿拽著我說，你你你，最好不要造次，不然可能會上今日我最糗，跛腳沒進站這樣，於是我直到離終點，是用爬得都爬到的距離，才高高舉起青天白日滿地紅！

沒有狼狽進場，沒有急著按表，在媽祖沒有指示的情況下，我轉頭鞠了一個低到不能再低的躬。

That's why we run.

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領了獎牌、披風、物資和寄物，發了一篇短短的完賽文報了個平安，才發現好多人看到最後，都凌晨一點了，顧不得營養補充，先回覆在說XDD。感謝所有守到最後一刻的朋友們，來吃慶功宴拉！

在步行前往地鐵的路上，每五個人就會有一個人跟你說恭喜，不知道路時，只要迷惘的看著路牌(其實我只是很累在發呆)，就會有熱情的民眾問你要去哪裡，然後指路給你之餘，還會特別叮囑兩次要這樣走喔。到地鐵後，旁邊的民眾除了告訴你要怎麼走，也是一直跟你說恭喜XD，說這是他們的夏天，你是怎麼跑完的？早回來的還會被當成英雄在地鐵上被團團簇擁問心得，想放空發呆一下都不行呢！

這是就波士頓馬拉松，一個屬於市民跑者的聖殿！

恭喜所有完賽的選手，當然還有來自台灣的選手！

如果看到這裡，還會有人問我明年還要去嗎？這個應該不用我多說了XD 當然是嘴巴上說不要阿！

在此特別感謝領隊小布希以及雄獅旅行社籌辦這次波馬團，提供一個極度體貼跑者的行程！

還有默默在背後支持我的親朋好友們，謝謝！