賽事心得/波士頓馬拉松 聖殿的圓夢之旅

2019-04-22 10:14 運動筆記 詹傑凱



圓夢旅程太長,中間發生的故事太多,一時之間還真不知怎麼寫起,待在密閉機艙好長好長的時間,我敲下了數千字,寫了好幾篇note,卻遲遲不敢動手敲下按下發文鍵,彷彿寫完就宣告奇妙之旅的結束。

一路上的旅程除了謝謝還是謝謝,謝謝女友的體諒,希望不專業的代購服務能滿意;謝謝親愛的家人,容忍我的各種奇怪飲食習慣還有張羅購物物品的運送;謝謝霸凌我的朋友,有你們的成績在前面給我追,我才能一路跑得這麼的堅定;謝謝公司愛揪跑步的同事跟各種午餐小天使,感謝大夥給我的幫助;謝謝一路上不看好我的人們,這次沒破250,下次給我等著!

有一句名言是這麼說的:每個來到波士頓馬拉松的跑者,背後都有一段撼動人心的故事。 原因無他,就是那個傳說中的BQ (Boston Qualified time)。

按照年齡和性別有不同的比賽成績要求,而且不是達到標準就可以報名成功,如果超過標準的時間太少的話,可是會被硬生生地擋在窄門外的!

而本團的故事主角們:本團唯一台灣女子百傑,月跑量200,全馬成績直達339的女子Kona Candidator,60歲,「只」跑了7年就累積321場全馬,板橋馬跑完又+1了.....

71歲,全馬跑了「333」,竟還說他已不復當年勇,除此之餘上半身還比我壯,更有兩位6星跑者以及下周就要拿到六星的院長!

而按照成績給定號碼布的數字,也滿足了那些追求成績的跑者,一個虛榮且驕傲的時刻。這賽季從12月中到波馬前,準備了一千三百多公里,只為了換得在這偉大的賽道上取得十分鐘,甚至可能只有一分鐘的突破,細數接近500個日子的最佳成績被霸凌,賽道上的每一公里都格外地珍惜且感激,那年達標的破三小列車,如今人事全非,只剩我仍在255之後苦守寒窯,也許有著許許多多的遺憾和失落,但我已無愧於過去訓練和堅持。

很多的選擇並不能在當下決定甚麼是最好的,只能在決定之後試著把事情做到最好。

例如:賽後兩天穿著紀念外套、掛著完賽獎牌、戴著被海關攔下來也要戴著的波馬帽子和成績旗幟,在紐約的中央公園睡覺,應該是整段旅程中最完美的決定!

賽前在飯店內悠閒的享用早餐時,還不足以感受到外頭New England地區的春天,瞬間的天氣變化到底有多麼劇烈,一行人踏出飯店後所走過的路,不是積水就是須繞道而行的水窪,獨角獸彷彿在告訴這些跑者,要拿這塊獎牌勢必要付出很多代價!

哇,原來這就是去年的榮景,這是我在踏出地鐵站後說出的第一句話,暗自慶幸自己的好運,至少不必在賽道上面對這可怕的天候,膝蓋頂著前方的椅背,頭倚著窗,聽著前方跑者們從互不認識到侃侃而談,看著外頭的雨從橫的走到消散在一望無際的藍之間,內心的感受從無比感嘆到止不住的狂喜,剩下的就是發揮實力以及算好能夠在陽光露臉前能走多遠是多遠!

與昇廉大神同行的熱身是賽前最後的祈禱,互祝好運並期待終點的相遇,肅立聽著美國國歌,當戰機從頭頂音爆而過後,10:00菁英選手開賽。而與過往不同的是,今年兩分鐘後才輪到柵欄內紅色號碼布(wave 1)的野獸們出發!今年想拚的目標一直都沒變過,就是想要跑出一個每公里配速3:59的全馬,原因無他,因為戰友都至少252了,而且在訓練過程中的狀況一直都蠻好的,只是一個失誤導致連鎖效應,而在賽前一個月的一次長跑中,積累已久的傷勢終於爆發了,而且時機選在一個我應該推到最顛峰的時刻。

當下在操場邊,呆坐了好一陣子,走回去的路上流下了淚水,心中除了無比的悔恨還有很多的失望,但事情總該往前走,還有四個禮拜,現在放棄還嫌太早!就如同在自己訓練牆上寫下的文字:悔恨的淚水不能讓你成長,只有努力的汗水才能激勵人心!

復健吧,練三鐵的除了跑步還一堆事情能做呢!調整及休息了一周,恢復訓練一周,再回到課表一周,就開始減量了!天天跑台北做復健的日子異常的漫長,每天起床第一件事就是摸摸、壓壓和捏捏左腳腳踝,第二件事就是控制食量和體重,只能盡力把能做的事情做好,剩下的交給老天保佑了,賽前三周最後一次的長跑團練,即使不能跑也決定到場看著大家互相傷害!

在這邊也謝謝在受傷期間給予加油、鼓勵跟打氣的各位,雖然造成我不小的壓力XD,但骨頭就是一個沒壓力不會成長的東西嘛!

So am I.

03:19 是賽前起床的時間,除了興奮還是興奮,當然有點緊張,緊張到連寫在手上的筆記秒數還有超過60秒的,可能在波士頓的時間過得特別的快吧?

Wave 1 鳴槍起跑2分39秒後,我通過了起跑線,開始了這段夢幻旅程,當下內心並沒有太多的緊張,跑步怎麼會緊張,取而代之的只有極度的專注執行賽前的計畫,極力抑制住內心強烈想證明自己的渴望,在下坡路段把速度壓到最慢,風是從後面來的,溫度有點高,濕度有點高,一直被超車,糾結在想加速而不能加速的囚牢中!

第一個5k分段跳了出來, 21:17,才從極度專注中醒轉,開始聽見群眾的歡呼,而這個歡呼持續了37.5公里之久,嘴上不服氣的說著只是慢熱,後面可以追回那些秒差,應該還是可以跑到250左右,但實際情況是已經在站在目標的懸崖邊了,右手上的250配速手環,自始自終沒再去看過一眼!

取而代之的是緊盯功率,賽前寫在手上的筆記,配速功率是242瓦,爬坡強度不能超過275瓦,心裡想的是一回事,但實際執行起來又是另一個世界,在撞到牆以前幾乎是從頭壓抑到尾,一上坡除了男性跑者咻咻咻的噴過去,異性跑者更是不留情面的,在我面前攻克每一座山頭!

噢,對了,這配速大概是 5k 20:43 ; 10k 42:05這樣,沒特別快拉,但我沒跑特別慢,被團團簇擁的人潮持續推進的情況直到15公里之後,才有消散的趨勢!

第一個小時過去了,沒跑到15公里,終於找到全馬配速了,但沒刻意地去追秒差,而且太陽好像上工了,好希望他可以再回去睡個回籠覺,讓我可以再努力一些路,一點也好。

跑著跑著,Wellesley的牌子出現了,隨之而來那震耳欲聾的聲音,精神為之一振,激出個無數雞皮疙瘩的同時,還要特別看一下里程數,這妹子團的長度足足有500公尺阿!真的是太扯了......,原先完全不打算靠右邊去的,但礙於太過熱情還是過去擊掌一番,然後,然後...,我就超速了......,徹頭徹尾地被擊敗!

半馬耗時: 1小時27分07秒。接下來的第五個 5k分段時間: 19:52。這絕對不是狀況回來了,不過中間有一段大概500公尺左右的大下坡,有點影響倒是真的(自圓其說ing)。

25.9k - 34k 長達近8公里比較明顯的四連坡,牛頓和碎心坡這麼遠近馳名的情況下,其實並沒有甚麼害怕,不然體重控制的這麼辛苦做甚麼呢,謹記賽前提示,上坡超越我的等等一個一個都要抓回來,一個都別想走,想發力的時候就盯著瓦數跑,260 250 240 252,四個坡上的強度越開越小心,不敢跨大步來跑,吞下止痛藥的左腳傷勢,導致下意識的右腿會多出力,所以從32公里開始,小腿就開始東抽抽西跳跳的,好不熱鬧阿!

我看到了熟悉的背影,那是安平夜跑的背影,好興奮阿,但是不能爆衝,終於追到了,在抓到修懿的同時,他馬上把柏宏拱了出來XD,於是我打了聲招呼後,故作輕鬆貌的超車跑走了,天真的以為下次見面就是終點了。

30k 2:03:57,比預計的慢了快四分鐘,心裏盤算了一下,沒掉速還能守住255分台,四連坡的最後一個Heartbreak hill 到了,Final Surge ,試著邁開步伐,但小腿還是卡卡的,就順順的龜完這個坡,34公里後的下坡,理當開啟貼地飛行模式,但今天的翅膀就跟我藏在保險箱裡的獨角獸一樣,沒帶出來!再不甘心作罷!

狂吼著Shut up legs、猛力捏著左腹的肉,還有吞下第三顆鹽錠。

一路不停的上下坡肌群轉換,雙腿的肌肉早已到臨界狀態,完全能體會心有餘而力不足,在35k進到市區的地鐵旁,終於抓到柏宏了,正當以為高枕無憂可以順順的開抵終點時,修懿在36k時突然從後方閃出,這個move嚇得我趕緊從舒適圈中跳出來,能在波馬這個賽道上和戰友互相傷害那可是千載難逢的機會阿,便搭上了安平前往Citigo的高速列車!

跟了一段之後,看到左邊出現一個空檔,我也開了一波強度攻擊出去,跑了一段回頭張望一下,發現沒人就恢復冷靜,雖然後來檢討起來,彼此都因為亂開這段而提早進入撞牆期,但依舊很感謝這位老戰友願意出來給我一堆心理壓力!當天最快的五分鐘平均配速,就是你貢獻的!

暫時甩掉修懿的糾纏後,後面每次想放棄的時刻,都會下意識地往後看,深怕又被抓回來,因此拚了命的不放棄,吃完最後一包gel後,理應開啟野獸模式的,但此時此刻只能在賽道上苟延殘喘,一開始恍神跑在賽道的兩旁,但會被很多人突然停下來而干擾,於是我試著花了一點力氣移動到賽道的中間,避免掉無謂的消耗!小腿還在抽筋,已經到了最後的四公里了,手邊的鹽錠少帶一顆,情急之下,想起脖子上面有源源不絕的鹽份,便開始不顧情面的吃了起來!

吃了就有點不抽,抽了就再吃,不行就配水喝,有助於提升吸收效率!最後一個5k分段跳了出來,我壓根沒注意到,右腳的小腿跟腿後抽到一個不行,用盡所有的意志力強迫左腳盡力的推蹬,來到這裡不是來放棄的,閃過每一個前面步行的障礙,

踩在腳底下的路面變成了磚路,那突如其來的不適感使我踉蹌了幾步,想著或許有人守在app前等著我進站,想著團員們的祝福和期盼,不能停,Never Quit!

看著右手掌心用左手歪歪扭扭寫著的Faith,我知道我是堅持了多久才來到這裡的!那一瞬間,我似乎明白馬拉松是怎麼一回事了,我笑了!

右轉進到市中心,再接一個左轉就是最後的直路了!心中突然滿溢著幸福和惆悵,一邊算計著能不能跑到255分台,一邊又希望這個賽道永遠不要有終點。

配速雖然直直落到4:25左右,但我知道還有一件事,還有最後一件事情等著我去完成,帶著國旗,好好的「跑」回終點!

拿到國旗的當下,還真想舉著跑上個200公尺,但小腿拽著我說,你你你,最好不要造次,不然可能會上今日我最糗,跛腳沒進站這樣,於是我直到離終點,是用爬得都爬到的距離,才高高舉起青天白日滿地紅!

沒有狼狽進場,沒有急著按表,在媽祖沒有指示的情況下,我轉頭鞠了一個低到不能再低的躬。

That's why we run.

分享 facebook

領了獎牌、披風、物資和寄物,發了一篇短短的完賽文報了個平安,才發現好多人看到最後,都凌晨一點了,顧不得營養補充,先回覆在說XDD。感謝所有守到最後一刻的朋友們,來吃慶功宴拉!

在步行前往地鐵的路上,每五個人就會有一個人跟你說恭喜,不知道路時,只要迷惘的看著路牌(其實我只是很累在發呆),就會有熱情的民眾問你要去哪裡,然後指路給你之餘,還會特別叮囑兩次要這樣走喔。到地鐵後,旁邊的民眾除了告訴你要怎麼走,也是一直跟你說恭喜XD,說這是他們的夏天,你是怎麼跑完的?早回來的還會被當成英雄在地鐵上被團團簇擁問心得,想放空發呆一下都不行呢!

這是就波士頓馬拉松,一個屬於市民跑者的聖殿!

恭喜所有完賽的選手,當然還有來自台灣的選手!

如果看到這裡,還會有人問我明年還要去嗎?這個應該不用我多說了XD 當然是嘴巴上說不要阿!

在此特別感謝領隊小布希以及雄獅旅行社籌辦這次波馬團,提供一個極度體貼跑者的行程!

還有默默在背後支持我的親朋好友們,謝謝!