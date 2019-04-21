賽事心得／聖母院火災前一天 一生要跑一次的巴黎馬！

2019-04-21 20:48 運動筆記 Rose Chao



該怎麼說巴黎馬拉松呢？它太美，讓人跑起來太忙，到底該好好專心跑、還是乾脆全程拿著手機拍個過癮呢？

賽前一天的Breakfast Run，像是一道太精緻美味的小菜，5K賽道精心規劃，從頭到尾都是最精彩的景點。起跑沒多久就跑進羅浮宮，大夥兒瘋狂在金字塔前自拍、互拍，接著跨過塞納河到左岸，跑者們又在橋上以美麗的橋身和河面為背景留下張張美照。

(賽前一天5K Breakfast Run路線圖，每一K都有大亮點！圖片取自巴黎馬官網)

(到了羅浮宮，就算背光也要自拍一下！)

(好多跑者帶著國旗狂拍，如此美景不拍對不起自己啊！)

(塞納河與奧賽美術館，你說，是不是好美？！)

沿著左岸，很快經過了奧賽美術館，這當然又是超殺景點，眾人繼續拍個不停，跑到第4K，高潮來了，巍峨壯觀的巴黎鐵塔出現在眼前，跑者一陣驚呼、幾乎全都停下腳步，拍啊、拍它個夠！懷抱著興奮的心情繼續跑，巴黎鐵塔突然又出現在右邊街道的正中間、近在眼前，雖然我不是第一次到巴黎，也早就登過鐵塔的頂端，但以自己的雙腳跑步捕獲這座龐然巨物，真是前所未有的新鮮，好像從沒這麼接近過！

(一看到巴黎鐵塔，大家都停下來不跑啦！)

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(我當然也要來一張！)

(壯麗的鐵塔就這樣杵在街道之間，離我們好近好近！)

5K終點線很快就到了，不知是否太興奮，竟然感覺不到「跑」過，好像完成了一次短而美的花都探奇，領了咖啡可頌，看著美麗的巴黎鐵塔聳立在前方，一朵可愛的雲飄到鐵塔旁，這一切，太美好，讓人對隔日的馬拉松更充滿期待！

比賽當天雖然晴朗但氣溫只有5度，我看到不少穿著短袖短褲的跑者，皮膚上都起了大大的雞皮疙瘩，慶幸自己穿了前一天才在迪卡儂買的長褲，還戴上手套、穿著透明雨衣保暖；在凱旋門前起跑的感覺非常大氣，整條香榭麗舍大道都讓給了跑者，一開跑就朝著協和廣場方向奔去，巴黎最精華的區域就這樣全面交通管制，任著近5萬名跑者的雙足徜徉其間，太過癮了！很快地歌劇院進入眼簾，繞行歌劇院後，遠遠地我看見似乎是雲梯橫在街道上方，好幾位消防隊員站在雲梯上向跑者致意，不僅如此，消防車還鳴笛歡迎一波波前來的跑者，實在太有趣了！

(著名的香榭麗舍大道在4/14這一天是專屬巴黎馬拉松跑者的)

(朝著起跑拱門前進，內心興奮不已！)

(雲梯就是這樣橫在街頭上空，有消防警笛聲助陣，消防隊員在空中為跑者加油！)

太陽也發揮了暖意，體感溫度提升不少，沿途古色古香的建築景緻更讓人心情愉快，巴黎馬的跑者可真幸福啊！根據主辦單位公布的數據，這場馬拉松橫跨巴黎的七個區，賽道上包含最受歡迎的三大景點：聖母院、羅浮宮和巴黎鐵塔，參賽者中大約有30%是外國人，人數依序是英、美、德國、比利時、義大利、西班牙、荷蘭、瑞士和巴西。台灣人參賽的似乎很少，我只見到零零星星的幾位，似乎中國人多一些，不知道是不是四月都被波馬和倫敦馬的光芒掩蓋，浪漫花都的馬拉松，實在值得台灣跑友來體驗啊！

我這個大肉腳跑前感冒將近一個月、又先到阿姆斯特丹及巴黎玩耍再跑馬，根本沒在規律吃課表，可以預見成績絕不會好，賽前默默打印了目標450完賽的配速手環，盤算著不論如何還是一定要sub 5，但內心深處仍肖想會不會有奇蹟出現？不是有很多人說，放輕鬆了，最後成績反而更好嗎？

不過，一跑就知道，沒有累積是絕不會有奇蹟，跑在處處有歷史有故事的巴黎，沒有練還是很快就累！跑進文森森林後，天氣一度轉陰，吹來的陣陣寒風刺骨，雖然前半馬勉強超前450的每五公里配速，但每況愈下，近25K時就開始嚴重掉速，當時我望著左岸的歷史建築，心想聖母院在哪兒啊，怎麼沒看到聖母院，(哪裡想到跑完隔天就傳來聖母院火災的悲劇，實在太令人震驚傷心！

(以上兩張照片都是文森森林的景緻)

(哭哭，我大概太累，真的沒看到也沒拍到聖母院，只有在25K處的左上角拍到疑似聖母院的尖頂…)

(官方照片，後面尖塔是聖母院啊啊啊~~~ 但我的表情怎麼這樣啦！)

覺得累，跑不太動，但不敢轉步兵模式，怕一停下來再也跑不起來，也覺得需要補充食物，雖然每個補給站號稱長達160公尺，但檯面上除了一瓶瓶水，好像都沒什麼吃的啊！我只好輪著吃自己帶的能量膠、BCAA、加鹽葡萄糖、電解質鹽錠，而且比預期的配給速度更快的快吃光了身上的補給品，正著急這樣吃法補給一定不夠時，望見眼前的這一攤補給站有剝了皮的整根香蕉！我像餓鬼一樣抓了一根脫光衣服的香蕉猛吃，手上沾的香蕉泥就往長褲上抹，但吃完好像也沒覺得有力氣生出來，接著就是一段跑得無比吃力的過程，連手機也沒力氣再從FLIPBELT中掏出來拍照了。

直到左前方出現了巴黎鐵塔的身影，我望著它從樹叢後方慢慢露臉，直到整座巨物現身，這不拍可不行，又拿出手機拍了好幾張，心中不斷與自己對話打氣，千里迢迢來到巴黎跑馬是件太幸福的事，我該好好享受，不要被疲勞打敗了！

(巍峨的巴黎鐵塔出現了！)

想起好朋友們在FB的留言：「征服」巴黎！用雙腳「丈量」巴黎！這麼棒的說法，不就是我正在做的事？我努力調整呼吸和腳步，雖然還是快不起來，眼看著450的目標已經失守，但，還是想sub 5！

吃光了身上所有的補給：五包能量膠、四個加鹽葡萄糖、四條BCAA、三個電解質鹽錠、一條羊羹，咦，我記得還有一條羊羹啊，可是怎麼摸也摸不著，難道是掉在路上？只有在最後一個補給站再吃了一點香蕉，最後兩公里，開始慢慢加速了。

相較於之前美不勝收的巴黎街區，最後兩公里繞著其實離凱旋門很近、但看不見凱旋門，兩旁都是樹叢的路段，我努力加快腳步，想著待會兒要把好不容易塞進褲袋的國旗掏出來，這是我第一次帶國旗跑馬，因為很羨慕其他學長姊揮著國旗衝線的英姿，所以也想東施效顰一番。最後500公尺，我掏出了國旗，奮力高舉過頭頂飄揚，當下覺得自己好威、好棒！但，才短短的5秒，我就「不舉」了！真的欲振乏力，舉不動啊舉不動，腳已經很痠啦，高舉的手臂更痠，可是，終點就在眼前，怎摸辦？啊，那我就「半舉」好了，真的太舉不動啊！

(不舉而「半舉」的狼狽模樣...，咦，但秒數又給我減了一秒耶！)

最後衝線！按下手錶「05:00:42」，蛤！sub 5 也失敗，哭哭啊！(不過後來看到官方成績05:00:38，少了足足4秒耶！差可告慰我受傷的心靈…)，就這樣吧，我還是無傷無痛完賽了，而且在練習嚴重不足的情況下，居然沒有抽筋，是該大大感謝主！

(終點線完賽照，很累！看到最後還是超過5小時，其實還滿想哭的！)

回到台灣，才剛下機就看到聖母院被燒毀的悲劇，跑馬時的片段不斷在腦海反覆播放，獨缺跑時就沒看到的聖母院，心情像洗三溫暖一樣又激動又默默悲傷，等到官方照片出爐，更深深體會拿國旗衝線真的要練，不舉拍起來真的不威不威啊 (敲桌！

難忘的最美馬拉松，不論成績如何，我真的跑過、「征服」了巴黎馬，第七個全馬入袋，接下來真的要好好練習，因為還有更具挑戰的難關等著我…。

(取自官網的2019巴黎馬拉松路線圖)