賽事心得／連3年穿同見國旗衣 波士頓馬經驗分享

2019-04-21 20:50 運動筆記 Scott Shih



當大家都在分享波馬尖叫隧道及成績時，第三年跑波馬又不靠譜的我，只好來分享一些波馬爽爽行程的其它心得及注意事項：

1.休息帳蓬，吃的只有Bagel 、香蕉、咖啡...等，在近三小時的等待，沒泡麵暖暖胃怎麼可以，所以，記得帶泡麵！

波馬帳蓬，爽爽的熱泡麵

2.如果遇到下雨或天氣比較寒冷，記得多帶一套衣服及一雙舊鞋，保持身體及腳的乾燥！(波士頓官方在賽前一週左右通常會發參賽注意email告訴比賽日當天的天氣，可供大家出發前的準備依據，到了波士頓後，請密切注意手機上的即時天氣預報，因為波士頓的天氣變化真的很快很大，有時一天可差異十多度以上)

穿一套衣服及一雙舊鞋去起跑點，保持保暖及乾燥（我是蘆慢之友）

起點帳蓬

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帳篷的亂象，及保乾設備(鞋套全家就有賣，真的很重要)

3.賽後Party如果您不是棒球迷，根本不值得一去，但是，如果你是棒球迷，那可以進到Fenway Park感受球場的美，可就是可説嘴一輩子的經驗了！

在Fenway球場內，跟世界大賽冠軍盃合照，就是威

4.波馬那段時間，紅襪一定在Boston主場，所以可以來體驗MLB，若NBA Celtics也在季後賽前4名，那一定也在這期間有NBA季後賽可看;更幸運的是，如遇到像今年波士頓冰球也進季後賽，那今年就可以看三大職業賽事了！

今年紅襪主場，開球嘉賓是去年波馬男女，川內及Linden；對於棒球及馬拉松雙棲球迷而言，更是意義非凡

NBA季後賽，終於看到了一場贏的主場比賽了

5.波士頓的東西很好買，千萬別答應太多人代購，不然會很恐怖.

12%+2019波馬外套+Fenway球場帽+NBA球衣...快瘋了我

三年，準備+路途遙遠，也是一個不容易，還有七年，希望可以快樂的完成給自己的十年之約.

連續三年都是穿同一件國旗衣2017波馬成績: 3:3416(Wave:2 Corral:1)

2018波馬成績: 3:13:40(Wave:1 Corral:8)

2019波馬成績: 3:00:38(Wave:1 Corral:3)