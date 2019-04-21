親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
JHBL
台將征戰日職
NBA
智財權與運動
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
中職30年
籃球
綜合
路跑

民調未公開數字先走漏？ 藍立委初選引爭議

運動筆記爽爽的波馬經驗分享一生一定要跑一次的巴黎馬拉松！
健行筆記美哉! 熊野古道-中邊路(38.5 km)大自然的精美畫作-哈尤溪大彩壁
NBARay Allen超級鐵粉圓夢見面會賽事懶人包 (4月21日)

賽事心得／連3年穿同見國旗衣 波士頓馬經驗分享

2019-04-21 20:50運動筆記 Scott Shih

當大家都在分享波馬尖叫隧道及成績時，第三年跑波馬又不靠譜的我，只好來分享一些波馬爽爽行程的其它心得及注意事項：

1.休息帳蓬，吃的只有Bagel 、香蕉、咖啡...等，在近三小時的等待，沒泡麵暖暖胃怎麼可以，所以，記得帶泡麵！

波馬帳蓬，爽爽的熱泡麵

2.如果遇到下雨或天氣比較寒冷，記得多帶一套衣服及一雙舊鞋，保持身體及腳的乾燥！(波士頓官方在賽前一週左右通常會發參賽注意email告訴比賽日當天的天氣，可供大家出發前的準備依據，到了波士頓後，請密切注意手機上的即時天氣預報，因為波士頓的天氣變化真的很快很大，有時一天可差異十多度以上)

穿一套衣服及一雙舊鞋去起跑點，保持保暖及乾燥（我是蘆慢之友）

起點帳蓬

分享

帳篷的亂象，及保乾設備(鞋套全家就有賣，真的很重要)

3.賽後Party如果您不是棒球迷，根本不值得一去，但是，如果你是棒球迷，那可以進到Fenway Park感受球場的美，可就是可説嘴一輩子的經驗了！

在Fenway球場內，跟世界大賽冠軍盃合照，就是威

4.波馬那段時間，紅襪一定在Boston主場，所以可以來體驗MLB，若NBA Celtics也在季後賽前4名，那一定也在這期間有NBA季後賽可看;更幸運的是，如遇到像今年波士頓冰球也進季後賽，那今年就可以看三大職業賽事了！

今年紅襪主場，開球嘉賓是去年波馬男女，川內及Linden；對於棒球及馬拉松雙棲球迷而言，更是意義非凡

NBA季後賽，終於看到了一場贏的主場比賽了

5.波士頓的東西很好買，千萬別答應太多人代購，不然會很恐怖.

12%+2019波馬外套+Fenway球場帽+NBA球衣...快瘋了我

三年，準備+路途遙遠，也是一個不容易，還有七年，希望可以快樂的完成給自己的十年之約.

連續三年都是穿同一件國旗衣2017波馬成績: 3:3416(Wave:2 Corral:1)

2018波馬成績: 3:13:40(Wave:1 Corral:8)

2019波馬成績: 3:00:38(Wave:1 Corral:3)

NBA棒球紅襪
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

賽事心得／聖母院火災前一天 一生要跑一次的巴黎馬！

2019-04-21 20:48

海外賽事／穿越千年歷史的跑道 吳哥王朝馬拉松

2019-04-20 06:00

海外賽事／雷鳴與動物共舞 維多利亞大瀑布馬拉松

2019-04-20 06:00

最美綠色鄉道馬拉松 柳營太康路跑全程有樹蔭

2019-04-19 15:36

波士頓馬拉松舞弊 中國田協處3人終身禁賽

2019-04-19 14:23

藍綠議員不拚政治 共同組隊跑馬拉松

2019-04-19 13:03

補給心得／橫台超馬246K 只有認真練習才嚐得到果實

2019-04-19 06:00

跑步知識／「關鍵時刻」的心理策略

2019-04-19 06:00

訓練心得／從迷你馬到初全馬 自我訓練分享

2019-04-19 06:00

賽事心得／台中資訊盃馬拉松 成功嶺上女力報到！

2019-04-19 06:00

跑步知識／傳奇人物何信言老師：跑步的基本概念

2019-04-18 10:26

跑步知識／傳奇人物何信言老師：什麼是養睡?

2019-04-18 10:22

賽事心得／橫台超馬246K 中年素人跑者圓夢之旅

2019-04-18 10:15

賽事心得／波士頓馬拉松 終點前被超級阿嬤刷卡！

2019-04-18 09:56

波士頓馬拉松 台灣團8健將獲6環獎牌殊榮

2019-04-17 12:19

賽事心得／PUMA螢光夜跑 欣賞愛河畔的美麗夜景

2019-04-17 09:59

賽事心得／風櫃嘴馬拉松 不管總五或分一都好！

2019-04-17 09:56

賽事心得／橫台超馬 不是神話、就是笑話！

2019-04-17 09:50

帶小比跑旅台灣／台南水道馬拉松 坡坡相連到天邊

2019-04-17 09:32

TNF100 賽道搶先體驗 跟著王竹賢、周平記穿越古道

2019-04-17 09:26

長榮航空半馬 小戴亮麗代言

2019-04-17 00:34

影／戴資穎、盧彥勳為長榮半馬站台

2019-04-16 16:56

盧彥勳邀羽球王子 長榮航空城市觀光半馬同樂

2019-04-16 16:55

2019長榮航空城市觀光半馬賽 16日開放報名

2019-04-16 15:30

賽事心得／台新女子路跑 私補與加油的快樂體驗

2019-04-16 09:43

賽事心得／風櫃嘴馬拉松 拿到分組第一的小確幸

2019-04-16 09:37

帶小比跑旅台灣／坪林馬拉松 人間清歡仙境的饗宴

2019-04-16 09:33

賽事心得／坪林馬拉松 最厭世的第七場半馬

2019-04-16 09:28

2019 The North Face 100 點將錄 誰與爭鋒？

2019-04-16 09:22

波士頓馬近31年最激烈！ 肯亞跑者2秒差封王

2019-04-16 09:16

波士頓馬拉松開跑 肯亞選手秒數險勝

2019-04-16 01:45

賽事心得／坪林馬拉松 隱藏版優值賽事

2019-04-15 10:23

賽事心得／PUMA螢光夜跑 人生第7面獎牌、差點想棄賽

2019-04-15 10:02

賽事心得／黃金小鎮路跑 50K順利達陣是人生的驕傲

2019-04-15 09:52

日本人跑遍台灣／防癌宣導馬拉松 超半馬拚總1卻迷路了！

2019-04-15 09:47

台新女子路跑 現星光 「Lala」徐佳瑩首次挑戰 10K

2019-04-15 09:40

台新女子路跑 1.5萬人「姊無畏」

2019-04-15 00:42

台新銀「姊無畏」路跑 回響大

2019-04-15 00:09
看更多

熱門文章

日職／王柏融扛三棒4支1 火腿2：1險勝羅德

2019-04-21 16:20

NBA／76人、籃網場上爆衝突 場下發言誰也不讓誰

2019-04-21 10:35

NBA／加盟勇士犧牲大 KD：季後賽完再談去留

2019-04-21 17:32

NBA／哈登前15投全落空 火箭照贏爵士先聽牌

2019-04-21 13:54

NBA／76人系列賽聽牌 安比德：別像過去的勇士

2019-04-21 10:25

NBA／金塊終於在聖城贏球 波總：失望的一敗

2019-04-21 12:37

NBA／13年關鍵三分救了詹皇？ 艾倫大力駁斥

2019-04-21 20:52

NBA／火箭聽牌等待勇士 宿命對戰有望上演

2019-04-21 16:45

日職／王柏融對羅德敲一安 3棒打擊率4成12

2019-04-21 16:41

NBA／約柯奇準大三元 金塊拔馬刺系列賽2平

2019-04-21 09:19

復仇死神杜蘭特領軍 勇士繃緊神經的優化

2019-04-21 10:20

中職／得知骨折不知所措 陳傑憲不怪楊志龍

2019-04-20 23:06

NBA／葛里芬復出仍不敵公鹿 活塞0比3絕對落後

2019-04-21 10:56

中職／楊志龍砸傷陳傑憲 送水果向獅隊致歉

2019-04-21 15:25

戰術信心雙崩盤 爵士慘敗之後的嚴峻課題

2019-04-21 09:45

NBA／安比德回歸繳31分 76人扯裂籃網聽牌

2019-04-21 09:22

NBA／不斷打鐵仍率隊聽牌 哈登：只想著繼續投

2019-04-21 16:30

NBA／前15次出手盡墨 哈登自己賽後也驚呼

2019-04-21 16:00

JHBL／苗栗爭男女雙冠 大倫女籃創校史紀錄

2019-04-21 09:50

蒙地卡羅網賽／男單4強 納達爾爆冷落敗

2019-04-21 04:05

MLB／這次不領K 金鶯戴維斯後援登板送三振

2019-04-21 11:50

中職／一場比賽傷4主力 黃甘霖：一個頭兩個大

2019-04-20 22:35

NBA／名人堂增新館藏 收入諾維茨基最後一戰球衣

2019-04-21 13:15

日職／宋家豪連9戰未失分 暫居洋聯中繼王

2019-04-21 17:15

NBA／苦吞季後賽13連敗 活塞追平歷史紀錄

2019-04-21 17:45

MLB／葉力奇砲轟柳賢振 5月前13轟快破紀錄

2019-04-21 10:56

MLB／球迷鬧場 裁判看不下去動手「驅逐出場」

2019-04-21 11:58

中職／不捨陳江和退休 詹子賢笑著笑著就哭了

2019-04-21 20:08

日職／打3棒比5棒更猛 王柏融打擊率洋聯第9

2019-04-21 19:33

MLB／7局失1分奪勝 田中：指叉球狀況不佳

2019-04-21 08:22

MLB／林子偉先發第8棒 首打席吞K

2019-04-21 06:59

中職／引退日先發第1棒 陳江和：是開玩笑嗎？

2019-04-21 13:06

JHBL／男、女組冠軍戰 衛冕軍都無緣

2019-04-20 23:59

MLB／炒掉打教後 馬林魚打爆薛則首獲2連勝

2019-04-21 11:04

全中運／韓國瑜快閃 體育署長仍道謝

2019-04-20 21:45

中職／詹子賢11局再見轟 送陳江和引退賽大禮

2019-04-21 18:51

中職30／蔡仲南壓垮那魯灣 人生就像指叉起落

2019-04-21 15:07

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-04-21 13:22

MLB／賈吉拉傷退場 洋基傷兵快湊成一打

2019-04-21 08:50

全中運跆拳道／想當奧運國手 湖口小將首度稱霸

2019-04-20 22:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top