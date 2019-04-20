海外賽事／雷鳴與動物共舞 維多利亞大瀑布馬拉松

2019-04-20 06:00 運動筆記 知行合逸



160多年前，蘇格蘭傳教士、探險家大衛·李文斯頓，成為第一個發現這裡的歐洲人，於是這里便成了大衛·李文斯頓筆下，能讓天使留戀的地方。在他心目中，只有英女皇的名字才配命名這裡，這裡就是維多利亞大瀑布。

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而如今，這裡已經成為世界各地的跑者們心目中的非洲必跑賽事之一。

親身跑在世界遺產名錄裡的維多利亞大瀑布中，體會萬頃水花傾瀉的轟鳴與壯觀，從辛巴威跑到尚比亞，一場比賽跨越兩個國家，還可以和非洲的野生動物們賽跑，如此特別的體驗也只有這場比賽了。

維多利亞瀑布位於非洲尚比西河中游，尚比亞與辛巴威交界處。她是世界三大瀑布之一，世界7大自然奇觀之一，1989年被列入《世界遺產目錄》。瀑布高108公尺，高度是尼亞加拉瓜大瀑布的2倍。寬1,700公尺，幾乎是黃果樹瀑布的90倍。

瀑布從玄武岩的懸崖上飛瀉直下，跌入峽谷，萬雷轟鳴，激起層層白色水霧。轟鳴聲遠及15公里以外，飛霧在20公里外都能看見。如此恢弘壯麗，當地人稱它為：Mosi-oa-Tunya，意為「像雷霆般轟轟作響的煙霧」。

瀑布濺起的水花形成了巨大的霧氣團，又從峽谷底部沸騰飛到空中，在空中折射出七彩的彩虹橋，因為水量大，儘管相隔瀑布20公里遠，彩虹橋依然清晰可見。

彩虹橋在這裡幾乎365天無休，天天見面。這還不夠，厲害的是還經常可以看到好幾條彩虹同掛天際以及彩虹形成觀音圈的絕美景觀。

維多利亞瀑布實際是一個龐大的瀑布群，由魔鬼瀑布、主瀑布、馬蹄瀑布、彩虹瀑布和東瀑布共五個近百公尺寬的大瀑布組成。 1.5億年前，地殼運動所造成的岩石斷裂谷，正好橫切尚比西河，河水直接瀉入峽谷，形成了維多利亞瀑布。

這裡還有一個美麗的傳說：據說在瀑布底端的深潭下面，每天都會有一群美麗的姑娘，日夜不停的敲打著非洲金鼓，金鼓發出咚咚聲，形成大瀑布的轟鳴；而姑娘們身穿五彩衣裳的光芒則被反射到了天上，與太陽光相遇變成了唯美的七色彩虹，姑娘們起舞的千姿百態，濺起的水花則化成了漫天雲霧，讓大瀑布變得夢幻而美妙。

大瀑布所傾注的峽谷是峽谷區的第一道峽谷，之後還有6道，每兩道之間又連接著短促的縱向峽谷，形成之字形，綿延達130公里，構成世上罕見的天塹。

1969年在山崖之間修建了一座「刀刃橋」，是個絕佳的觀景點。立身橋上，可以觀賞到東瀑布、主瀑布最美的景象。上望瀑布，下瞰深谷，令人嘆為觀止。

而正是在這座「刀刃橋」上，有一場令你終身難忘的比賽等你來體驗。

維多利亞大瀑布馬拉松將依然在辛巴威的維多利亞大瀑布小鎮舉辦。你將從這裡出發，跑過樹林，跑過穿越瀑布的維多利亞瀑布大橋，跑過邊境線，前往尚比亞，將沿途瀑布與河谷的景色盡收眼底。

對！你沒聽錯，你可以堂而皇之的在大瀑布旁橫跨兩國奔跑。直視大瀑布，任水幕的轟鳴穿行於耳，任飄溢的水花迎面而來。

穿越國境後，賽道將折返回辛巴威，來到非洲第四長河流──奔跑在尚比亞的河岸旁。羚羊、大象、狒狒等野生動物也會跟隨你的腳步來跟你賽跑。

而良好的安全措施，讓你完全不用為安全問題擔心。

一路都有美景陪伴，到達終點迎接屬於自己的榮譽與歡呼！

報名資訊

維多利亞大瀑布馬拉松比賽時間：7月7日比賽地點：非洲 辛巴威比賽組別：全馬：關門時間6小時，21歲以上可以報名。報名需要體檢證明。早上6點45起跑半馬：關門時間6小時，18歲以上可以報名。早上7點15起跑歡樂跑：7.5KM，10歲以上可以報名。兒童需有家長陪同。沒有關門時間。早上8點15起跑