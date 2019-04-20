海外賽事／穿越千年歷史的跑道 吳哥王朝馬拉松

2019-04-20 06:00 運動筆記 知行合逸



吳哥使每一個人走到廢墟的現場看到成住壞空看到無所不在的微笑被清晨黎明淡淡的陽光照亮看到壁上女神舒卷的指尖從心底記起了美 ────蔣勳《吳哥之美》

這裡被聯合國教科文組織列入世界文化遺產， 與中國萬里長城、印度的泰姬陵和印度尼西亞的婆羅浮屠一起，被譽為古代東方的四大奇蹟。

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這裡被稱為失落的帝國，曾經高度發達的文明，孕育出令人驚嘆的建築，然而卻又被突然遺棄，叢林、藤蔓、苔蘚、暴風雨、閃電、猛獸、炎熱的陽光以及黑夜，在幾百年中瘋狂地撲向諸神的廟宇。蛇樹的根莖攀上樑柱，探入石縫，綑綁門窗，壓住屋簷，甚至從神廟的心臟上長出來，將神廟四分五裂，裹挾吞噬。

這裡是吳哥窟，漫遊吳哥古蹟群，彷彿置身在一個巨大的夢魘。這裡的建築是超現實的想像力、精湛無比的工藝以及嚴謹的幾何結構的混合物，輝煌與詭譎，誇張與具體，浪漫主義與日常世界交相輝映。

在這個神秘的高棉王國，來一場穿越吳哥王朝千年曆史的馬拉松之旅吧！

2019吳哥王朝馬拉松，迎來6週年，也將為世界各地的跑步者提供一個絕佳的機會以不一樣的方式遊覽吳哥窟。全馬賽道通過近乎40個古老的寺廟，在吳哥窟的古廟中穿行，體驗世界遺產古老的道路，感受世界上最令人印象深刻的遺址之一。

吳哥王朝馬拉松賽道圖

賽道起終點都設在吳哥窟中央聖殿前，沿途經過高棉傳統村莊、大吳哥窟，百因廟、塔遜寺等世界遺跡中，一場馬拉松，相當於吳哥窟巡禮，奔跑在吳哥古蹟中，彷彿進入一個詭譎的夢境，見證了吳哥千年前的盛世繁華，正因如此，吳哥窟王朝馬拉松，也被譽為「穿越千年歷史的跑道」，比賽正值暑假，帶著家人一起度假跑步吧！

位於起點附近的小吳哥寺是吳哥窟唯一朝西的建築， 是看日出的最佳位置。比賽在清晨日出時分出發，不久就可以看到小吳哥的日出美景。小吳哥寺裝飾浮雕豐富多彩，刻於迴廊的牆壁及廊柱、窗楣、基石、欄杆之上的，令人目不暇給。

小吳哥窟

35k處，賽道右側一座未完成的寺廟，便是國王為自己興建的葬廟——塔高寺作為一座未完成的建築，記錄了吳哥建築的建造工藝：先用石塊築起整座建築，再在牆壁表面雕刻佛像、浮雕。塔高寺建築為神山金字塔結構，三層平台上建造五座蓮花塔，登上寺頂可俯瞰大吳哥全貌。

塔高寺

38k處，你還會跑過吳哥窟中唯一一座為大乘佛教而建的寺廟——百因廟。百因廟最著名的是刻在塔身的巨大的四面觀音像，象徵著當時高棉王國的強盛。那一幅幅活靈活現的壁畫彷彿訴說著一段段遙遠的故事~

報名資訊

吳哥王朝馬拉松比賽時間：8月4日比賽地點：柬埔寨 吳哥窟比賽組別：全馬：關門時間6小時，16歲以上可以報名。早上4點30起跑。半馬：關門時間3小時，16歲以上可以報名。早上5點30起跑。10公里：關門時間1.5小時，13歲以上可以報名。早上5點40起跑。歡樂跑：3公里，關門時間45分鐘，沒有年齡限制。早上5點50起跑。無獎牌。