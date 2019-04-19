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波士頓馬拉松舞弊 中國田協處3人終身禁賽

2019-04-19 14:23中央社 上海19日綜合外電報導

今年波士頓馬拉松傳出中國選手舞弊。 美聯社
今年波士頓馬拉松傳出中國選手舞弊。 美聯社
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中國跑者傳出在聞名全球的波士頓馬拉松舞弊，其中3人被中國田徑協會施以終身禁賽的處分，中國田協批評他們讓國家蒙羞。

馬拉松在中國日益盛行，但也出現眾多舞弊的實例，包括有女性跑者在國內的比賽跳上腳踏車，還有些跑者在比賽中抄捷徑等離譜行徑。

這次的波馬共3萬234人參賽，其中包括951名中國跑者，較去年的682人增加40%。

波馬訂有參賽標準，部分圈內人士長久以來質疑有些中國跑者以繪圖軟體偽造成績證書。

中國田徑協會表示，最新案例發生在本月15日落幕的波馬，其中1人由他人頂替代跑，還有兩人偽造成績證書以獲得參賽資格。

新華社引述中國田協報導：「中國田徑協會對3人處以終身禁止參加中國境內舉行的馬拉松及相關運動賽事的處罰。」

中國田協重申，將繼續打擊在馬拉松中各種的舞弊行為，以便在中國建立健康、乾淨的路跑環境。

中國田協表示，3人的行為「在（國際）社會上對中國造成了不良影響」。

新華社報導，有超過500名來自中國的跑者，參加今年第123屆波馬。

2011年中國僅有22場馬拉松、半程馬拉松和其他路跑活動，去年相關賽事的數量則是暴增到1500場。

作弊的狀況激增，上個月在中國境內的馬拉松賽，一名女性被抓到在比賽中以腳踏車代步。

中國正採用臉部辨識技術，作為降低這類舞弊事件的方法之一。

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