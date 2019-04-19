補給心得／橫台超馬246K 只有認真練習才嚐得到果實

2019-04-19 09:52 運動筆記 淦哥(金田雙鈿)



跑不到也要跟得上~選手與私人補給員的三天二夜全記錄。

一句問語：淦哥！4/12~15你能空下來當我的橫越臺灣私補嗎？看一看手機裡的行事曆，這幾天沒賽事也沒工作上的安排（淦哥是SOHO族,建築及室內設計)，就興然然的答應了。但是我沒做過這樣全程的私補呀？跟主角彬哥討論後私補的方式是：1.再找一位可以空出時間會開車的人。2.所需補給品彬哥自己買。3.除公補站之外每3~5公里停下來看看有沒有狀況。於是找到了另一位文心樂跑的團友哲緯一同加入補給行列。

由左到右 哲緯 彬哥 淦哥

4/12中午開著文心樂跑團友PAUL出借的休旅車，載到哲緯再到彬哥家接主角上車，一看滿滿的補給品 飲用水、運動飲料34種、巧克力餅干、咖啡、現炒的花生、科學麵、塩糖、幾種糖果...。來到出發會場台中港酒店時行前說明會已經結束，早到的選手與親友們也在做最後的裝備檢查。文心樂跑的成員鄭大龜也在下班後陸續的趕來，也幫淦哥跟哲緯帶來晚餐～揪甘心耶，謝氏夫妻（佺珉大哥依珊小妹還有可愛的女兒）也在出發前即時來到會場。回傳訊息到文心樂跑，大家都為彬哥加油，還有的一下班就直奔會場幫彬哥加油，也有在草屯之前說要來當加油團的，一整個文心樂跑群組熱絡了起來。

跟著時間逼近起跑時間19:00，淦哥開起直播現場報導除了訪問主角彬哥之外也發現了這次賽事台灣唯一女性，也隨性訪問了親友團，看來被我忽然訪問的每個人都跟我一樣～顯的害羞。（起跑直播連結）

起跑後我們即前往第一個補給站，看到了熟悉的面孔大腳Ｙ的前輩張志揚及金書會長的姪女在忙進忙出的準備補給品，也榮幸的與24小時女記錄保持人同框。忽然看到一條長長的一截截的補給品～蜂蜜，跟志楊前輩玩那二條玩的不奕樂乎，姪女開口了：你們二個不要再玩補給品了，給我放下（好兇哦），過沒多久不妙！怎麼彬哥跟蔡老師跑在第一順位，5分出的配速耶，彬哥你是當全馬在跑嗎？但不敢打亂彬哥的步調看到他們離開後隨即呼喚文心樂跑加油團隊到第二補給站。

第二位補站的位置有點複雜，因為要通過王田交流道，王田交流道本身就是個複雜的系統很怕跑者在這裡跑錯路，抵達補站時運動筆記的攝影大師\維維早已就位好了，當然淦哥是試拍員，這時文心樂跑的成員又更多了，這站加入了魏哥（景楊）亮哥（宏亮）山豬（信宇），還有埔里小腳Ｙ

的憶蘭，今晚的寒冷全都被這些熱情的團友們驅走了。彬哥有說過：前二個補給站不用特別補給，於是一群人一台又一台的車子往第三補給站出發。

來到第３補站，疑！！！是誰戴著安全帽現身了？是志彬（你不是說要到草屯市區才出來的嗎？），暖男志彬更是帶來了炸500啦！這些最後當然是進到啦啦隊及補給員的肚子裡了～這裡，我們玩的更開了，還模擬幾個跑者入場的情境，第一組選手通過後發現不對，再討論著第二個方式（其實最簡單拍起來又好看的就是一排的擊掌啦）。溫馨的時刻維持了３小時，是時候跟加油團道別了，謝謝你們在起跑時陪著淦哥哲緯一起幫彬哥加油，我們會帶著你們的感謝一路保護彬哥抵達終點的。送君千里終需一別，含著眼淚我們再度出發了。

黑夜是無情的，但是LINE裡的訊息不斷傳來都是幫彬哥加油的，這些暖情一直到我們抵達國姓時才安靜了下來，這時車手已換哲緯（淦哥補眠先），這一睡不得了了，醒來時已天色見白了，我錯過了4點左右的55團進團出組及165組的出發點（埔里），直接睡到了武界了～嗚！！！居然錯過了要看到武界大橋。

淦哥醒來時已到了這裡

在卓社隧道補站前方100公尺算我們太幸運了，看到了山頂一瀉而下的雲瀑，印象中看到雲瀑只有二次，第一次是82年左右跟高工同學在清境看到的，第二次就是這回了。也看到了今年提早開的油桐花。在這裡感謝補站的志工朋友除了招呼選手用早餐之外，也請我跟哲緯享用一碗粥，太暖心了。開車通過卓社隧道時有種莫名的恐懼感，不知道為什麼可能要請廣大的網軍幫我解答了。目前查到的資料是武界部落在卓社隧道還沒通之前是與世隔絕的（沒啦，是要繞70公里啦），是因為這樣才充滿恐懼跟神秘嗎？

接下來的一路就是往午餐用餐點～親愛國小。身邊刷卡的被刷的都口中唸唸有詞：到親愛就可以用午餐了，看來，大伙是餓到了。在這一段發現了幾點有趣的地方，也發揮淦哥的想像力說給大家笑笑。原住民朋友真的很可愛，遇到幾位問我們是路跑嗎？從哪裡跑？知道要從台中港跑到花蓮後，他們的反應都是～一陣安靜～

1.雙峰山～（我取的）看照片就知道原因了

2.胭脂樹～聽說這樹取得不易，主人立牌～本樹稀有只觀賞拍照，不可採摘。原來是原住民朋友的染劑啦！

3.哥哥萬部落～看到這名字我立馬拍照傳群組問：下一個部落名稱是什麼？顧老師回答：姐姐兆。是很有意思啦，但我的預設答案是～妺妹吐（好吧！我知道你們不懂我的幽默）

在親愛國小，我們的彬哥沒有太長的休息時間，簡單的吃完了午餐就出發是有原因的，什麼原因？因為我們查覺到似乎有人（好幾個）用瞬間飄移的方式出現在我們後方100公尺，太不可思議了。不過我們是跑自己的就不要去想別人為什麼這麼厲害？而且我們也沒有實質證據呀！不要懷疑他人的能力。（在這裡，私補也只能吃自己）

才剛過午餐點沒多久，二位補給員的肚子咕咕叫了～這時前方忽然出現住虎尾的跑友，在路旁煮著熱熱的食物，也招呼我們一起享用，吃了水餃，牛肉真是太滿足了，我把我用不到的罐頭當答謝禮，沒想到他們又回我們一罐鳳梨汁呀！我車上已沒有東西可以再報答你們了啦！

經過一夜一天的奔波，看到五里坡的地標經過奧萬大入口，也代表著我們即將離開這條神秘而優美的山路，回到埔霧公路進到霧社上到清境。

清境國小是110公里組出發的會場，時間才下午1點多，已有選手提早到了（起跑時間晚上7:00），原來是UnderArmour的簽約教練～小朱教練，而我們的第二補給團隊～野孩子野跑協會，森哥也傳來消息他們準備從豐原出發了，預計會在鳶峰補給。然而我們55公里團進團出組的文心樂跑團友 圜圜 美智夫妻 子宏哥 雅鈴妹還在奮鬥中，我們無法等他們來會合就往前出發了。（還好沒等，最後得知他們下午5點多才完賽）恭喜他們平安順利完賽。

狀況發生了 三天後回家還是七天後回家？

在鳶峰時野孩子野跑協會團隊由 森哥帶領 吉娜 月清 建榮，早一步抵達，我們會合後開始找尋適合的角落（這時下著小雨），一切安置好後沒多久彬哥也到休息區了，這時送上一碗熱熱的燒酒雞，淦哥也隨之喝了二碗一整個身體熱了起來，離開本站由哲緯開車，我帶著睡意休息了～不妙的事來了，抵達昆陽時開車問拿補給的一陣風把淦哥的寒冷吹到最心底，原本就有小感冒徵狀的我被這麼一吹，胃寒發作、講話是發抖的，一時找不到我準備的睡袋感覺好像快往生了，哲緯也緊張了，而我呈半昏迷狀態下指示哲緯終於找到睡袋，把自己把的緊緊的不到一分鐘又呈現昏迷狀態。

從昆陽到大禹嶺我的印象只有～跳動的路面＂哲緯，車子怎麼了？＂車子沒引擎聲但仍前進＂哲緯，你沒發動車嗎？車子在滑行＂幾乎垂直的往下滑＂哲緯，怎麼了為什麼垂直下降？＂~這些對話都是我在昏迷狀態下與哲緯的對談。哲緯只跟我講沒事！直到車子下到大禹嶺我人才醒了過來，昆陽到大禹嶺我真的不知道我是怎麼抵達的？

時間已經進入到第二個白天了，也是賽事完賽時間的當天，二位補給員的精神今天特別好，沿路淦哥也一直介紹著這段路，話著2017年與冠琦二人自助三天橫越的故事(自助橫越故事)，一幕幕曾經深映眼簾的山景仿佛昨日二人就剛跑過這裡而已。日出的山景、新白楊、曾經住一宿的洛韶、雲亭遠眺、豁然亭、一直到西寶國小，這一段的故事最多了。來到西寶國小入口，好奇的Google一下西寶國小，哇！原來是這麼有特色的國小，立馬叫哲緯上車往500公尺前的國小探秘境！這下可補足了前年沒看到的景，實在大滿足。因為彬哥今天的腳程很快立馬拍完照下來，果不出其然！他已經到補給站了。今天的二位補給員真的是玩拍到無極限，完全忘了昨天淦哥差點醒不來的回憶，回傳給傳來關心的森哥說淦哥沒事了，他回：那應該是高山症啦！臉書的許多好朋友也在我ＰＯ文後一一關心著淦哥，謝謝你們大家。

過了泰山隧道當然要學泰山攀繩，淦哥的拍照技術＋哲緯的專業跳拍，果然跳出100分的POSE。經過一個360大彎發現這裡可是很好拍的景點，路邊的駐車彎也足夠我們停車，立馬又殺了不少記憶體，回到家查詢，原來這也是著明的＂迴頭彎＂（其故事性就像西山的人止關差不多），有跑這段的朋友到這裡記得留下帥氣的身影嘿。東山的隧道有許多都是人工開鑿的，頂多噴個水泥加強不落石，所以在隧道出口又是很好的取景點，自然又被我們大拍特拍。

不參加太魯閣賽事的原因，淦哥個人是不太支持上千上萬人同時踩踏在美麗的太魯閣路面，因為我不知道這麼多人同時踩踏造成的振動對地質是好是壞？但三五好友來健行、來跑玩，更可以慢慢的欣賞她的美。你看看這些照片，其實有些點不就是短短的幾十公尺，參加賽事時您絕對會錯過，今天我們可沒放過每一個小景點唷！

稍微取個景，明隧道外側也是很好拍

即使是一個平凡的橋頭，多了孤獨的跑者，就添了一份美

過了天祥，我們發現前方有不少的各組別的選手，看似筋疲力盡慢下腳步了，提醒彬哥：就從這裡開始刷卡吧！應該可以刷掉2-3十人唷！我們先來到布洛灣等候，果然彬哥殺出重圍出現在隧道口，一見到他他居然往後車門想開車門：我不跑了，賽道路線有問題，我怎麼又跑回來這裡？剛剛已經跑過了！！！前面的選手都沒照路線跑，我有一段前後都沒人！！！我剛有看到美少女（許豪）來加油！！！（重點是他真的沒有來呀～）這裡我心裡猶豫了一下，要不要讓他上車？但是距離終點也不到３公里怎麼可以在這裡放棄，但是又怕就在最後的這一小段彬哥會晃神發生危險的事情，這時他忽然靠近橋欄杆看著溪底，不妙！趕快過去把他支開就怕他真的～～～用盡各種安慰及鼓勵的話，看著他在最後一個補給站喝完水後提起腳步再往前跑，雖然放下了不安的心但還是會擔心！

這時只好放慢車速在他前方５０公尺左右看照後照鏡，確認他的跑步魂回來了才真正的先往終點會場過去，在車上我們討論著：等一下終點彬哥會不會不知道我們二個是誰？。到了會場請哲緯往回走到太魯閣牌樓處等彬哥，請他陪跑最後１公里，而我則開始回報各群組彬哥即將完賽，也準備好現場直播的事宜。彬哥的最後腳程果然嚇人，哲緯還沒到牌樓處他已經通過了！最後的１００公尺直播氣氛來到最高點，大家在科技的支援下為彬哥說出恭喜完賽的讚美文字。（直播請點這裡）最後彬哥以不到42小時的時間完成了他的跑步最大心願！橫越臺灣246公里勇士組。

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沒有跑過也要跟過，２４６公里不休息的持續跑是什麼感覺？回想自己曾經跑從花蓮到埔里花了三天跑了１５６公里，仍然無法想像２４６的疲度。這回榮幸的被彬哥邀請當全程補給員，從每位跑者的身影著實感受到那鼓強大的意志力及強壯的腳力。從第一晚選手們的歡笑聲到第二天白天仍有精神的爬著坡，第二無情的夜晚烏漆麻黑的單人身影，直到最後一天白天看到許多跑者不是跑走而是＂睡著跑步＂，身心俱疲的跑向終點又露出滿臉開心的笑容。我可以感受到跑者心裡交雜著辛苦與值得的心。

跟著彬哥與其他跑者圍座在其他246勇士組完賽的選手們旁邊，聽著他們聊著這二天二夜來的心路，沒想到２４６與全馬一樣，大家討論的內容也是離不開誰刷誰卡、前段與後段的配速跑法、哪裡配速太快哪裡配速太慢、是不是休息太久之類的，疑!!怎麼跟我想像的不一樣啊？不是應該聊著哪段路線不好跑？哪段路線風景如何之類的嗎？神人的世界果然不是我用想像或猜測就可以意會的。

最後原以為總一日本選手野本已經回去了，從小朱教練口中得知他剛剛在終點前為選手加油，不到五分鐘他就從會場的那端悠哉的往休息區方向走來，因為語言不通只能簡單的要求與他合照，沒想到野本是這麼的年輕呀！好可愛的野本，看著他一付輕鬆自在的表情，雖然已經過了１２小時的休息，但是～恢復力有這麼快嗎？２４８公里又是高海拔的山路能以２８小時２７分完賽。這又是我對神人無法體會的最高境界了。

不要推我坑，因為大年初一的５４公里拜年馬已經跑的我不要不要了，別妄想我會答應６０公里以上的超馬了！