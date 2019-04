跑步知識/「關鍵時刻」的心理策略

2019-04-19 10:00 運動筆記 余文彥



回看馬拉松的歷史。馬拉松誕生於1896年第一屆奧運會,緊接著隔年1897年,第一屆波士頓馬拉松開跑,它是全世界最古老的馬拉松。在波馬一百多年的歷史間,誕生過許多的傳奇故事,例如第一位完成波馬的女跑者「K.V. Switzer(註)」。波馬在每年四月第3個禮拜一,美國「愛國者節」舉行,也因此在2013年成為恐攻目標,發生爆炸案悲劇。

是意義、歷史、故事、傳奇塑造出波馬的價值,困難的參賽資格更進一步增添它的神聖。波馬不需要花俏的獎牌或完賽禮,沈甸而樸素的獎牌更適合它。縱使因為賽道過多的下坡,成績不被世界紀錄認可,依然無損它在跑者心目中的地位。

關鍵時刻

從取得資格到站在起跑線,波馬對於跑者,毫無疑問地,是個無可比擬的「關鍵時刻」。關鍵時刻的英文「a Big moment」,更直率地表達「那一刻」的與眾不同。

然而,這種特殊不凡的感受,會對心理層面產生什麼影響?是利或弊呢?

3種心理模式

一般來說,認為一件事情意義非凡的時候,會產生3種心理狀態,分別是:「挑戰」、「威脅」、「機會」。實際上可能會是以一種複雜的組合出現,像是「又驚又喜」的感覺。通常其中一種佔較大的比重,主導自己的感受。

該怎麼應對這3種心理狀態呢?以下介紹3個專用的心理技巧,轉化這3種心理模式,成為自己最強大的助力。

分享 facebook

身為這一刻的一份子,令人感到「興奮」!

比賽中無論是路線、距離、或個人PB都能成為你的挑戰,它來自於我們內心深處對進步、成長的渴望。挑戰讓比賽變得特別。

關鍵時刻心理技巧1:「擁抱挑戰,感受興奮。」

當意識到自己面對一項挑戰,記住,這是一場冒險體驗,而你即將參與其中。身為這一刻的一份子,與眾多好手一起面向挑戰,令人感到「興奮」!這樣的想法,將帶領自己發揮得淋漓盡致。(參考閱讀:【教練!我想跑步!】起跑線上的「咒語」!)

威脅可能只是「想像」而已

威脅的感受可能來自於實際,也可能只是你自己的假想.. 如何區分呢?若威脅來自以「如果」等假設開頭,例如:「如果沒辦法跑出最佳成績怎麼辦?」就是典型的作繭自搏,它不會造成實際的傷害!

關鍵時刻心理技巧2:「質疑威脅,信任訓練。」

該怎麼處理呢?首先,「質疑」它!這個想法真的會傷害到你嗎?真的有那麼嚴重嗎?接著,用 「信任」來化解,「信任你的訓練、你的教練、幫助過你的朋友與夥伴。」雖然有點陳腔濫調,但不斷被驗證效果。信任是一種堅定的情緒,連結自己與他人,不再是一個人面對這場挑戰。(參考閱讀:【教練!我想跑步!】比賽前你會緊張到睡不著嗎?)

機會帶領打開「最後一扇門」

當訓練、休息、準備,一切身體與心理都準備就緒,剩下的,是靜靜地等待機會降臨。就像每一場比賽最終都需要天氣等運氣因素配合。

關鍵時刻心理技巧3:「沈浸其中,掌握時機。」

比賽前夕,練習呼吸或冥想等適時放鬆自己,沈浸於賽前的寧靜,幫助自己能夠在關鍵時刻下正確的決定。到比賽若機會降臨,抓緊它,享受挑戰。(參考閱讀:【教練!我想跑步!】鍛鍊自己成為「反脆弱」的跑者吧!)

心中的感受像是野馬,遇到關鍵時刻如同上演萬馬奔騰。適當運用心理技巧幫助自己馴化它們,轉化為助力,成為關鍵時刻最強大盟友。

註:在1972年以前,波士頓馬拉松是禁止女性參加的。1967年,Kathrine Switzer站出來為自己、也為所有女性爭取權益。Kathrine用「K.V. Switzer」的名字報名參賽,取代女性名字Kathrine,技巧性地在不違背規章前提下,成功通過大會審查。(更多關於Kathrine Switzer:《馬拉松界的女英雄Kathrine Switzer》)

參考資料:Runner’s World, “3 Simple Mental Strength Strategies That’ll Help You Crush Your Next Big Race”