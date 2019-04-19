跑步知識／「關鍵時刻」的心理策略

2019-04-19 10:00 運動筆記 余文彥



回看馬拉松的歷史。馬拉松誕生於1896年第一屆奧運會，緊接著隔年1897年，第一屆波士頓馬拉松開跑，它是全世界最古老的馬拉松。在波馬一百多年的歷史間，誕生過許多的傳奇故事，例如第一位完成波馬的女跑者「K.V. Switzer（註）」。波馬在每年四月第3個禮拜一，美國「愛國者節」舉行，也因此在2013年成為恐攻目標，發生爆炸案悲劇。

是意義、歷史、故事、傳奇塑造出波馬的價值，困難的參賽資格更進一步增添它的神聖。波馬不需要花俏的獎牌或完賽禮，沈甸而樸素的獎牌更適合它。縱使因為賽道過多的下坡，成績不被世界紀錄認可，依然無損它在跑者心目中的地位。

關鍵時刻

從取得資格到站在起跑線，波馬對於跑者，毫無疑問地，是個無可比擬的「關鍵時刻」。關鍵時刻的英文「a Big moment」，更直率地表達「那一刻」的與眾不同。

然而，這種特殊不凡的感受，會對心理層面產生什麼影響？是利或弊呢？

3種心理模式

一般來說，認為一件事情意義非凡的時候，會產生3種心理狀態，分別是：「挑戰」、「威脅」、「機會」。實際上可能會是以一種複雜的組合出現，像是「又驚又喜」的感覺。通常其中一種佔較大的比重，主導自己的感受。

該怎麼應對這3種心理狀態呢？以下介紹3個專用的心理技巧，轉化這3種心理模式，成為自己最強大的助力。

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身為這一刻的一份子，令人感到「興奮」！

比賽中無論是路線、距離、或個人PB都能成為你的挑戰，它來自於我們內心深處對進步、成長的渴望。挑戰讓比賽變得特別。

關鍵時刻心理技巧1：「擁抱挑戰，感受興奮。」

當意識到自己面對一項挑戰，記住，這是一場冒險體驗，而你即將參與其中。身為這一刻的一份子，與眾多好手一起面向挑戰，令人感到「興奮」！這樣的想法，將帶領自己發揮得淋漓盡致。（參考閱讀：【教練！我想跑步！】起跑線上的「咒語」!）

威脅可能只是「想像」而已

威脅的感受可能來自於實際，也可能只是你自己的假想.. 如何區分呢？若威脅來自以「如果」等假設開頭，例如：「如果沒辦法跑出最佳成績怎麼辦？」就是典型的作繭自搏，它不會造成實際的傷害！

關鍵時刻心理技巧2：「質疑威脅，信任訓練。」

該怎麼處理呢？首先，「質疑」它！這個想法真的會傷害到你嗎？真的有那麼嚴重嗎？接著，用 「信任」來化解，「信任你的訓練、你的教練、幫助過你的朋友與夥伴。」雖然有點陳腔濫調，但不斷被驗證效果。信任是一種堅定的情緒，連結自己與他人，不再是一個人面對這場挑戰。（參考閱讀：【教練！我想跑步！】比賽前你會緊張到睡不著嗎？）

機會帶領打開「最後一扇門」

當訓練、休息、準備，一切身體與心理都準備就緒，剩下的，是靜靜地等待機會降臨。就像每一場比賽最終都需要天氣等運氣因素配合。

關鍵時刻心理技巧3：「沈浸其中，掌握時機。」

比賽前夕，練習呼吸或冥想等適時放鬆自己，沈浸於賽前的寧靜，幫助自己能夠在關鍵時刻下正確的決定。到比賽若機會降臨，抓緊它，享受挑戰。（參考閱讀：【教練！我想跑步！】鍛鍊自己成為「反脆弱」的跑者吧！）

心中的感受像是野馬，遇到關鍵時刻如同上演萬馬奔騰。適當運用心理技巧幫助自己馴化它們，轉化為助力，成為關鍵時刻最強大盟友。

註：在1972年以前，波士頓馬拉松是禁止女性參加的。1967年，Kathrine Switzer站出來為自己、也為所有女性爭取權益。Kathrine用「K.V. Switzer」的名字報名參賽，取代女性名字Kathrine，技巧性地在不違背規章前提下，成功通過大會審查。（更多關於Kathrine Switzer：《馬拉松界的女英雄Kathrine Switzer》）

參考資料：Runner’s World, “3 Simple Mental Strength Strategies That’ll Help You Crush Your Next Big Race”