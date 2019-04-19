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訓練心得／從迷你馬到初全馬 自我訓練分享

2019-04-19 06:00運動筆記 高國祥

我喜歡爬山，學習爬山爬了一年也完成了33座百岳。在想跑步也許可以增強心肺，有助於爬山。所以決定先試一場，挑了2018萬金石迷你馬14K，幸運的抽中了。  

為了這場有生以來第一次路跑，我提前兩周開始練跑。一開始只有在樓下健身房跑了幾天的3K。說實在的一開始跑步很痛苦，比爬山還累。可能是還不習慣的關係，但其實還有個層面我沒想到日後我才發現，這3K如此痛苦，其實跟長跑時所需要的暖身跑有很大關聯。練完兩周約七八次的跑步機，強迫自己跑到10K之後，萬金石14K讓我跑了1HR/32MIN，也不算太差，應該是平常有爬山有動的關係。

於是我決定進階跑半馬，並持續在健身房練習跑步機，這段時間的練習是毫無章法的，反正就是跑。2HR/39MIN的半馬成績，連續兩場成績都一樣，思考過後，我想是土法煉鋼盲目練跑，應該改為科學化訓練，於是開始瀏覽各類路跑知識。

我模仿徐國峰教練的訓練計畫，為期五個月的周期訓練，從基本的LSD做起，並離開跑步機到學校操場去。LSD 我設定了八分速為E速跑(easy)，這個速度是一般初跑者可以接受的速度，這段期間的訓練我還算有照自己計畫進行，畢竟不難執行，在後來歷次的全馬競賽中，LSD的重要性讓我不至於跑步受傷，這很重要！受了傷人生就變成黑白的，這點 我一直很小心。

八分速也是我準備參加初全馬的跑速，M速(marathon)則是設定七分速，在參加初馬之前其實M速我練得並不紮實，也沒完全照計畫進行(人也會懶惰的)，所以初馬目標就只能按照八分速能跑完全程即可，而且不能受傷，這就是我初馬的目標，並在11月完成了我人生的初馬。

我個人認為初馬並不難，也不用太好高騖遠，以我五十歲的年紀才開始跑步而言，這樣就夠了!!  

但有幾點一定要注意 :

1. LSD一定要做得很紮實，練習從4-5公里到能跑14公里左右，用E速慢慢跑完，每周至少要跑兩次，不管是半馬或全馬，肌耐力與肌鍵強度均能應付這樣的比賽強度而不受傷。         

2. 初馬容易遇到撞牆,我在34公里時遇到撞牆，並失速，後來採取多喝水多補給策略 才勉強撐完全馬，所以跑初馬時，前30公里不要自我感覺太過良好，先以跑完為目標，不要求快。                

3.我初馬用了5HR/40MIN跑完(2018板橋馬)，大約是八分速完賽，個人認為均速等速完賽是比較好的配速策略，半途加速容易發生撞牆的問題. 前述撞牆問題就是因為我半馬是越跑越快的配速策略， 但這在全馬是不適用的. 個人經驗還是等速跑完較佳。                 

4.參加全馬之前一兩個星期，可以參加一個半馬比賽，增加跑全馬的自信。

5. 賽前看天氣氣溫，若在25度以上 就屬於高溫了。要特別注意配速的調整，可能要比原計畫配速再慢一點，以免為了維持配速跑，反而造成失速體力提前消耗殆盡，就是所謂的爆掉了。

萬金石
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