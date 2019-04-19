賽事心得／台中資訊盃馬拉松 成功嶺上女力報到！

2019-04-19 06:00 運動筆記 姿姿兒



收到入伍通知啦！！！該面對還是要面對啦不過超期待的欸欸欸（哪有人期待入伍的，頭殼幾康唷)

但素我在擔心我的咖，小腿緊的像什麼動一下就像檸檬酸，真怕跑不起來雖然天天一瓶白蘭氏鷄精補充元氣，振奮精神不過天天像空欸一樣在外面跑步衝刺 是能修復到哪裡去

準備入伍當天，預感來了-只好穩穩的慢慢跑，不想管大石頭了啦-跑前吞下一瓶鷄精，內含BCAA能補充能量。

入伍訓開始-嗯，緊繃的小腿控制住跑感，好吧就這樣維持住-沿途遇到折返的 #winy. #frank.#攏少.#有平哥.#水哥.#倍哥.#則原哥.#譚哥.#二鹿陳大哥，還有聽到 #小樂 尖叫的聲音-10公里左右，感謝 #跑友朱世民 的關心，八卦馬看我小腿不能跑的狀況要我慢慢跑-原本要衝刺的桂桃在11公里補給站等我，被我白眼-他說腳酸，我小腿筋好緊，自動轉變成輕鬆跑-14公里遇到兆章哥，跟我說慢慢跑哦，我真的很慢慢跑。

入伍過程中-22公里補給站，那股憋了10幾公里的尿意終於釋放，耽誤許久時間-26公里的交管，真是讓人想跑的衝動都沒了-29公里補給站根本在放清涼，一碗碗刨冰，一吃再吃就是爽快。

不過在29之前穩定配速6’40，都還不錯除了屎尿太多、補給站停了快一分鐘，交管停了又停#70分滿意

眼見即將入營，緊張時刻來了-竟然一點都不累，只感受跑坡的酸度-桂桃說攝影師過了，別裝了，走路吧-既然入營了，也要從軍一下1.2.1.2.1.2，當起步兵達數，聽著那軍歌前進「#女兵姿姿入列報到」

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29.5公里進入500障礙，以為在跑越野，差點被那樹根絆倒-既然都闖進成功嶺了，當然要晃久一點啊，不誇張，「#我待了快一小時」順便讓我的小腿放鬆一下，不過真的滿大的，我和桂桃還是慢慢跑走，跟著 #最持久的男人茂哥 跑???-心裡想著大米哥到底跑到哪兒呢-30公里補給站，有一位長官大喊：「跑起來跑起來，快要退伍囉！」

眼見即將出營，32公里的 #1875好夥伴 提供一瓶能量飲料給我（和桂桃一人一半），振奮精神有體力了 #我是1876-眼前的掃墓人潮，已消滅想跑步的感覺，繼續走路吧

進入那座坡，很好，雖然不抖，但我還是不想跑，繼續走吧到了36公里的烤豬肉，#桂桃被深深吸引

照片來自運動筆記半馬14.5K / 全馬35.5K-烤乳豬補給站

我拋棄了他，往終點去了到了38公里，那喝了透清涼的冷泡茶，瞬間降溫到了39公里，感謝 #冠銘的蠻牛，讓我最後還能夠穩穩的跑

到了41公里的交管停下來，後面大哥說我好難追哦 os：你在追，桂桃飛踢。

即將面對退伍令，有點感傷，怎麼時間過那麼快但還好退伍令沒有被收回（我沒有被關緊閉啦)，只好再喝一瓶鷄精補充元氣，消除運動後的疲勞感。回到會場沒多久，親愛的大米哥回來了用跳的去迎接他，恭喜他？

#大腳ㄚ長跑協會#推坑神組24組#望高寮夜跑團#恭喜大米哥初馬完賽#白蘭氏鷄精