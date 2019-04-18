賽事心得／橫台超馬246K 中年素人跑者圓夢之旅

2019-04-18 10:15 運動筆記 黃志忠



阿忠跑齡3年半一直跑不快但很喜歡跑超馬，因為超馬可以輕鬆旅跑開心遠足，橫台賽246K是我的夢想很想挑戰但一直覺得能力不足，到去年底早鳥報名優惠前我私訓問主辦小發哥，他只跟我說先報再練不行可以報名結止前退費只扣100元，所以我就跳坑1月2月真的練的很勤，台北24小時賽也完成170K，我真的覺得我可以完賽，誰知道2月底開始雙腳陸續處現筋過緊疼痛跑個5K就痛，那時候開始治療根本沒有什麼跑量了，眼看不到一個月我真的很焦慮，我的夢想是否沒希望，後來經金億江瑞臻大哥的推拿治療在賽前2週恢復8成，之後我就全休放鬆心情不去想等上天的安排吧

橫台賽4/12起跑當天中午就到台中港跟李文華大哥夫妻會合，謝謝他們住宿處讓我補眠碧秋姐清境幫我取物，3點多到會場真的很熱鬧看起來各位勇士都鬥志高昂。

1900準時起跑我按照自己的配速穩穩的跑但平路真的不是阿忠的菜，加上悶熱覺得跑的很累左腳膝蓋筋卡卡有點疼，我想我大概撐到埔里就掛了吧。

到埔里巧荷祖師爺廟80K時間11小時20分，比我原本預計10.5小時慢很多，吃了熱食補給換好裝備加上天快亮精神好多了，既然腳不舒服沒辦法跑就走路吧反正山路走路是我的強項，就上坡平路都是走下坡才跑，武界到清境這段路風景真美心情很美麗，沒想到這樣也讓我在1600就到達清境距離133K，時間比我預計快了一小時，但這時候我開始覺得很疲倦，急忙叩跑110的偉婷我需要幫忙，她的私補員志成大哥借住宿讓我換洗，還讓我小睡40分鐘1700叫我起床，教我一些攻武嶺的策略，還幫我帶羽絨衣到昆陽，真的太感謝了！

在䲥峰前我開始很累走的很恍神，加上開始覺得好冷好想放棄，那時候我開始在看有沒有回收車有沒有人可以載我，也許老天要我撐下去吧！沒有車只能繼續走，那就走到小風口才定點棄賽吧。最少我可以跟大家說我從台中港跑到埔里清境，征服合歡山武嶺，踏上花蓮的土地上，也算橫越台灣了。當我完全喪失鬥志，在昆陽前有一處跑友的私補車，我忘記問那對夫妻的名字，很熱心的幫我私補熱湯、熱咖啡、暖暖包、巧克力，真的讓我增加滿多元氣，就繼續前進吧，到達昆陽補給站我的救星羽絨衣到了，不冷了就快速攻頂。那合歡山對我好像沒什麼影響，不會高山症，很順利我在12點前就通過武嶺。

到達小風口不到1點，我還有16小時剩下80K。下坡我覺得我一定可以完賽的，雅芬姐跟我說不能放鬆，過武嶺要跑下小風口也要跑，趁下坡多爭取點時間，不要小看最後的里程。我很累腳也很酸痛，也有點燒襠腳有水泡，我繼續跑到凌晨34點開始恍神，走的迷迷糊糊，有時有跑友，有時是一個人走在黑暗的山區，好在我膽子大也沒做虧心事，慢慢的撐到天亮，忽然覺得身邊的景色是多麼的美麗壯觀！

這下整個醒過來充滿活力，帶著輕鬆的腳步開心欣賞風景，一路挺進到天祥，只剩最後的20K，還有4小時半可以放鬆慢慢走，一放鬆整個人開始感到很疲倦腳很痛，一個又一個的隧道，怎麼長的多一樣，走也走不完，我走對嗎？這不是走過了，為何都沒有其他跑友？我開始懷疑自己，還問遊客請問往太魯閣是這方向嗎？路人說對，我開始看路邊的台8指標177、 177.2、177.5確定我的方向是對的。

終點是187.7還有10K，不去想，小跑隧道快速通過，總算見到光明。到最後一補給站，志工給我加油打氣，剩8K快完賽了，8K不是很近嗎？我努力小跑，怎麼覺得每0.1K都過的好慢。

到了太魯閣中橫牌樓讓志工幫我拍照留影，這時真的是快結束了，我重新打起精神往終點奔去，我真的完賽了，我征服了橫台賽246K！

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我圓夢了，內心感動也感謝所有人，阿忠是橫台勇士🎉

橫台賽策略

1.台中港起跑到埔里80K，穿著短跑衣、長壓力、褲帽子、頭燈、美津濃跑鞋，使用腰包，身上盡量輕鬆的跑。

2.埔里到清境53K，換襪子，水袋背包裝舒跑1000cc，白天山路多補水、舒跑。

3.清境到小風口30K，沖洗小睡40分鐘，換裝長壓力褲、肌熱衣、風雨衣、手套、背包、輕便雨衣，鞋子改穿虎爪，重點輕抓地，好能高山走快，到昆陽加羽絨衣防寒。

4.小風口到終點太魯閣換襪子，鞋子改穿hoka越野鞋，厚底跑下坡對腳有保護，小風口就脫掉羽絨衣改為風衣外套，到碧綠風雨衣脫掉放背包，到新白楊風衣風雨衣均卸下，只剩肌熱衣到終點。配合下降高度溫差，天亮身上裝備陸續減輕。

5.自行補給有能量包Bcaa、小羊糕、77巧克力、蠻牛、鹽糖、雞精、人蔘液，公有補給簡單隨便吃，我對吃的簡單也吃不多，一個人沒有私補團隊，一樣撐過45小時。

6.賽前練習評估埔里到武嶺這段路將會是最大的考驗，所以先後一個人抓天冷雨天去練跑過2次，取得經驗做好因應對策。

7.合歡山高山症問題，多去爬幾次就能適應。

8.熬夜問題賽前多補眠，運用一些提神飲料、高熱量巧克力、熱湯，第二夜之前小休補眠，自然可以撐過橫台賽。

感恩名單

1.小發哥報了就對了，就有動力追求夢想。

2.金億江瑞臻大哥治療我的腳傷，讓我能站上起跑線。

3.謝謝台灣精品fitwell運動的最佳精品贊助，下壓立壓縮褲讓我全程腳不抽筋，真的很棒的產品。

4.王雅芬姐經驗分享，加賽道上的加油打氣，恩悠風雨衣肌熱衣真的很好用。

5.李文華夫妻起跑前及清境的協助，恭喜文華大哥一起完賽246K。

6.偉婷主任及她的私補員志成哥，沒有清境的換洗休息補眠，我撐不到武嶺。

7.謝謝主辦單位及所以的志工辛苦了，以及賽道上一起奮鬥的勇士跟私補團隊。

8.謝謝阿忠的各位好友給我加油打氣，讓我有勇氣堅持下去，努力圓夢。

9.感謝我的老婆我的家人支持我的夢想，讓我無後顧之憂。