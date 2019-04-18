賽事心得／波士頓馬拉松 終點前被超級阿嬤刷卡！

2019-04-18 09:56 運動筆記 陳逸群



~*20190415*~

123TH Boston MarathonTime 03：04：20

前言

12月、01月連兩場台北 & 渣打都跑252最佳紀錄過後，就開始軟爛了好一陣子，完完全全不想跑長距離（內心完全在排斥全馬課表XD）

直到了三月中...想了一想，波馬雖然要去玩去享受賽道氛圍，但至少要能輕鬆完賽，不能太軟爛。只好在出國前臨時抱佛腳，練了兩週的全馬課表，就踏上了我的波馬夢。

如果很早就熟識我的跑友，都知道我當初萌生要參加波馬的初衷是為了那20K的衛斯理女孩們。因此決定只要看到第一個舉Kiss me的人，不管是男生女生，老的少的，甚至是寫著Kiss my ass! 我一定要滿足其需求。（因為站最前面的人一定最少人光顧-我真是體貼呀，哈哈哈哈XDD）

戰靴跟戰袍

比賽當天

(有點長，不想看那麼多的，可以只看20K 那段心得就好，那段是精華!!XDDD)========

早上九點多，站上了夢寐以求的賽道，天氣已經明顯開始由冷轉熱，一早下的雨也讓整個空氣濕度達到滿點！但心情上卻是非常輕鬆愉快，聽過了很多波馬學長姐分享的經驗，今天終於換我來體驗了。我被分在第一區第三波，吳展好也剛好跟我同波次，我們到衛斯里前的策略就是體感配速。

是展好太高，不是我太矮XDD

我們等待的過程中一直有人來跟我聊穿拖鞋的事情，哈哈哈，他們一直覺得很神奇，我也一直用很破的英文跟他們說台灣人很多人都在穿XDDD

鳴槍沒多久後，前面迎接的是一段很長的緩下坡，往前往後都是看沒盡頭的人潮！周遭都是速度差不多的跑者，而且女生也很多，真的好開心，這風景在臺灣看不到呀！！

週遭滿滿的跑者

我們前面幾K一直在郊區的住宅區繞，展好也非常認真而且安靜的跟著我跑，只是整路我真的沒辦法不講話，因為一直有人上來跟我聊拖鞋的事情，哈哈哈，不過這點預想得到（我也很自豪XDD），有遇到香港的，上海的，澳洲的，也有住在波士頓的，大家對穿拖鞋跑馬真的很有好奇心。

前20K路線大部份在郊區，但加油打氣的民眾完全沒斷過，我被這鼓熱情嚇到了！從來沒有一場馬拉松有遇過那麼多支持的民眾，我開始忍不住就往旁邊靠去，想用行動回應這些民眾！就是Give me five!！尤其是遠遠看到小朋友伸出手，確遲遲沒見有人過去擊掌時，我就會特地繞過去擊掌（要讓小朋友感受世界的美好呀！）其中一個印象最深的小孩，是擊完掌後對我大喊“you got it!!" 這孩子好像比我還High 呀！😂😂😂

直到接近20K開始聽到一些尖叫聲，非常遠，但就是聽得到！我立即轉個頭對還跟著的展好說”有聽到吧！等等你自己加油唷，我目標到了😍😍😍😍”

然後才過20K-8秒鐘而已，就找到了第一個舉Kiss me的人(還好是青春洋溢的女孩XDD), 馬上就跟預先想好的SOP一樣，停下來，錶開始分段計時，看著那與我雙眼對望的女孩，左手伸過去扣住她的頸後，稍微側頭向前，眼睛微閉，來一個浪漫的深情之吻，本以為會是親臉頰，結果女孩竟是也很大方的伸手扣住我的頸後，直接嘴對嘴😘😘😘😘😘😘😘😘😘親完之後...嗯，真的好香呀！她有擦香水！接著我決定要開始盡力滿足這邊女孩們的期待惹！！（國民外交很重要）

而其中有兩個讓我印象最深第一個，熱情到我才剛停在她前面，SOP都還沒開始，就雙手直接伸過來扣住我的頭來個深情之吻，這真的很深情，因為有伸@？$#（😏😏）第二個是華人女孩，也是我今日最後的女孩，大概看到同樣身為華人的我，她害羞惹XDD。讓我親吻臉頰，結果親完後她週遭的朋友都尖叫歡呼，說了一堆話，但我只聽懂兩個單字” first one"，看來我是她的第一位男人呀！😎😎😎😎

最後帶著發腫的嘴唇離開精華地段。（0.29K-花了01：51秒，真的很辛苦XDD）

官網沒找到自己衛斯理的照片😭😭😭

心滿意足離開女孩們後，內心一直受前半馬民眾的熱情激盪著，此時我想到能來表示對整個波士頓人感激的方式好像只有擊掌，是的...我就開始不斷的擊掌！

熱情的民眾

後段週遭很多跑者已經開始步兵疲備，而我是整個一直很High! 看到旁邊有手伸出來就跑過去擊掌，每次擊了第一個掌後...後面就會有千千萬萬個手掌伸出來......😑😑😑😑，擊到我手都酸了，只好右手擊完在慢慢移動到賽道另一側換左手，等兩手都累的時候再回到賽道中間休息，另外沿途每過一些距離都有美國大兵跟警察在維持秩序，其中一個大兵竟然也伸出手要跟我擊掌，哈哈，好驚喜！而最後終點前1K多也有流浪漢跑來跟我擊掌，熱情的城市，熱情的民眾，對整個馬拉松的投入，這是我從來沒遇過的！（整路都笑得很開心）

笑開懷😄😄😄😄😄😄😄

剩下幾百公尺，進入最後一個彎道，左轉，開始往右邊找尋台商公會提供的臺灣國旗，拿到，站在原地，國旗披好，出發，接著.......我又去旁邊擊掌了🤣🤣🤣🤣，只是這次有一直跟旁邊的人說“I come from Taiwan! "

跑著跑著快到終點的時候，突然周圍出現很大聲的歡呼聲與加油聲，轉頭一看...媽呀！一個阿嬤在我旁邊衝刺要進終點，結果當下我連英文的”Fighting” 或是“Keep going"都講不出來，直接脫口對她說中文”加油!!!”

超威的阿嬤！！快衝！！！！

那時對阿嬤整個肅然起敬，雖然我都在玩，但速度其實也不慢，更何況是個全馬只跟我相差幾秒進終點的阿嬤，後來得知她61歲，是40年前的波士頓馬拉松女子冠軍（成績235），也是奧運馬拉松第一個女子冠軍，根本是國家英雄來著！難怪她進終點造成騷動，40年後還能跑出304，是運動到老的典範。

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跟阿嬤同框，我超驕傲🤩

結束後，不管到哪裡，其他跑者或是路人，會一直說"Good job"或是”Congregation "。這城市的大家真的徹底為了馬拉松這項運動而瘋狂，喜歡這個氛圍！（後來我也學起來一直跟看到的跑者說”Good Job" “Congregation "👍👍👍👍👍👍）

#我完成了我的初衷#這個賽道其實不好跑#很開心我選擇要來享受這比賽的氣氛#認真拼成績的跑者們也很值得尊敬！#來一趟很傷荷包，以後薪水高一點，或是中樂透，有閒錢，可以再來一次！#母子鱷魚夾腳拖一代-藍色火燄波馬初登解鎖！