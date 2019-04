賽事心得/波士頓馬拉松 終點前被超級阿嬤刷卡!

2019-04-18 09:56 運動筆記 陳逸群



~*20190415*~

123TH Boston MarathonTime 03:04:20

前言

12月、01月連兩場台北 & 渣打都跑252最佳紀錄過後,就開始軟爛了好一陣子,完完全全不想跑長距離(內心完全在排斥全馬課表XD)

直到了三月中...想了一想,波馬雖然要去玩去享受賽道氛圍,但至少要能輕鬆完賽,不能太軟爛。只好在出國前臨時抱佛腳,練了兩週的全馬課表,就踏上了我的波馬夢。

如果很早就熟識我的跑友,都知道我當初萌生要參加波馬的初衷是為了那20K的衛斯理女孩們。因此決定只要看到第一個舉Kiss me的人,不管是男生女生,老的少的,甚至是寫著Kiss my ass! 我一定要滿足其需求。(因為站最前面的人一定最少人光顧-我真是體貼呀,哈哈哈哈XDD)

戰靴跟戰袍

比賽當天

(有點長,不想看那麼多的,可以只看20K 那段心得就好,那段是精華!!XDDD)========

早上九點多,站上了夢寐以求的賽道,天氣已經明顯開始由冷轉熱,一早下的雨也讓整個空氣濕度達到滿點!但心情上卻是非常輕鬆愉快,聽過了很多波馬學長姐分享的經驗,今天終於換我來體驗了。我被分在第一區第三波,吳展好也剛好跟我同波次,我們到衛斯里前的策略就是體感配速。

是展好太高,不是我太矮XDD

我們等待的過程中一直有人來跟我聊穿拖鞋的事情,哈哈哈,他們一直覺得很神奇,我也一直用很破的英文跟他們說台灣人很多人都在穿XDDD

鳴槍沒多久後,前面迎接的是一段很長的緩下坡,往前往後都是看沒盡頭的人潮!周遭都是速度差不多的跑者,而且女生也很多,真的好開心,這風景在臺灣看不到呀!!

週遭滿滿的跑者

我們前面幾K一直在郊區的住宅區繞,展好也非常認真而且安靜的跟著我跑,只是整路我真的沒辦法不講話,因為一直有人上來跟我聊拖鞋的事情,哈哈哈,不過這點預想得到(我也很自豪XDD),有遇到香港的,上海的,澳洲的,也有住在波士頓的,大家對穿拖鞋跑馬真的很有好奇心。

前20K路線大部份在郊區,但加油打氣的民眾完全沒斷過,我被這鼓熱情嚇到了!從來沒有一場馬拉松有遇過那麼多支持的民眾,我開始忍不住就往旁邊靠去,想用行動回應這些民眾!就是Give me five!!尤其是遠遠看到小朋友伸出手,確遲遲沒見有人過去擊掌時,我就會特地繞過去擊掌(要讓小朋友感受世界的美好呀!)其中一個印象最深的小孩,是擊完掌後對我大喊“you got it!!" 這孩子好像比我還High 呀!😂😂😂

直到接近20K開始聽到一些尖叫聲,非常遠,但就是聽得到!我立即轉個頭對還跟著的展好說”有聽到吧!等等你自己加油唷,我目標到了😍😍😍😍”

然後才過20K-8秒鐘而已,就找到了第一個舉Kiss me的人(還好是青春洋溢的女孩XDD), 馬上就跟預先想好的SOP一樣,停下來,錶開始分段計時,看著那與我雙眼對望的女孩,左手伸過去扣住她的頸後,稍微側頭向前,眼睛微閉,來一個浪漫的深情之吻,本以為會是親臉頰,結果女孩竟是也很大方的伸手扣住我的頸後,直接嘴對嘴😘😘😘😘😘😘😘😘😘親完之後...嗯,真的好香呀!她有擦香水!接著我決定要開始盡力滿足這邊女孩們的期待惹!!(國民外交很重要)

而其中有兩個讓我印象最深第一個,熱情到我才剛停在她前面,SOP都還沒開始,就雙手直接伸過來扣住我的頭來個深情之吻,這真的很深情,因為有伸@?$#(😏😏)第二個是華人女孩,也是我今日最後的女孩,大概看到同樣身為華人的我,她害羞惹XDD。讓我親吻臉頰,結果親完後她週遭的朋友都尖叫歡呼,說了一堆話,但我只聽懂兩個單字” first one",看來我是她的第一位男人呀!😎😎😎😎

最後帶著發腫的嘴唇離開精華地段。(0.29K-花了01:51秒,真的很辛苦XDD)

官網沒找到自己衛斯理的照片😭😭😭

心滿意足離開女孩們後,內心一直受前半馬民眾的熱情激盪著,此時我想到能來表示對整個波士頓人感激的方式好像只有擊掌,是的...我就開始不斷的擊掌!

熱情的民眾

後段週遭很多跑者已經開始步兵疲備,而我是整個一直很High! 看到旁邊有手伸出來就跑過去擊掌,每次擊了第一個掌後...後面就會有千千萬萬個手掌伸出來......😑😑😑😑,擊到我手都酸了,只好右手擊完在慢慢移動到賽道另一側換左手,等兩手都累的時候再回到賽道中間休息,另外沿途每過一些距離都有美國大兵跟警察在維持秩序,其中一個大兵竟然也伸出手要跟我擊掌,哈哈,好驚喜!而最後終點前1K多也有流浪漢跑來跟我擊掌,熱情的城市,熱情的民眾,對整個馬拉松的投入,這是我從來沒遇過的!(整路都笑得很開心)

笑開懷😄😄😄😄😄😄😄

剩下幾百公尺,進入最後一個彎道,左轉,開始往右邊找尋台商公會提供的臺灣國旗,拿到,站在原地,國旗披好,出發,接著.......我又去旁邊擊掌了🤣🤣🤣🤣,只是這次有一直跟旁邊的人說“I come from Taiwan! "

跑著跑著快到終點的時候,突然周圍出現很大聲的歡呼聲與加油聲,轉頭一看...媽呀!一個阿嬤在我旁邊衝刺要進終點,結果當下我連英文的”Fighting” 或是“Keep going"都講不出來,直接脫口對她說中文”加油!!!”

超威的阿嬤!!快衝!!!!

那時對阿嬤整個肅然起敬,雖然我都在玩,但速度其實也不慢,更何況是個全馬只跟我相差幾秒進終點的阿嬤,後來得知她61歲,是40年前的波士頓馬拉松女子冠軍(成績235),也是奧運馬拉松第一個女子冠軍,根本是國家英雄來著!難怪她進終點造成騷動,40年後還能跑出304,是運動到老的典範。

分享 facebook

跟阿嬤同框,我超驕傲🤩

結束後,不管到哪裡,其他跑者或是路人,會一直說"Good job"或是”Congregation "。這城市的大家真的徹底為了馬拉松這項運動而瘋狂,喜歡這個氛圍!(後來我也學起來一直跟看到的跑者說”Good Job" “Congregation "👍👍👍👍👍👍)

#我完成了我的初衷#這個賽道其實不好跑#很開心我選擇要來享受這比賽的氣氛#認真拼成績的跑者們也很值得尊敬!#來一趟很傷荷包,以後薪水高一點,或是中樂透,有閒錢,可以再來一次!#母子鱷魚夾腳拖一代-藍色火燄波馬初登解鎖!