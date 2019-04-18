親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
JHBL
台灣戰將征日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

獨董疑自肥加薪六成領8萬 華航：下次調回來

當年迎關公躲過炸彈… 郭台銘錦囊還有「天機」未曝光

運動筆記跑步傳奇人物-何信言老師的跑步小細節2-跑步的基本概念跑步傳奇人物-何信言老師的跑步小細節:什麼是養睡?
健行筆記夢幻行程-中央尖接死亡稜線縱走北二段【Tw】四獸山｜虎山、豹山、獅山、象山半日輕鬆全攻頂
NBA焦點球員- Kyrie Irving (4月18日)賽事精華- 雷霆 vs. 拓荒者 (4月17日)

賽事心得／波士頓馬拉松 終點前被超級阿嬤刷卡！

2019-04-18 09:56運動筆記 陳逸群

~*20190415*~

123TH Boston MarathonTime  03：04：20

前言

12月、01月連兩場台北 & 渣打都跑252最佳紀錄過後，就開始軟爛了好一陣子，完完全全不想跑長距離（內心完全在排斥全馬課表XD）

直到了三月中...想了一想，波馬雖然要去玩去享受賽道氛圍，但至少要能輕鬆完賽，不能太軟爛。只好在出國前臨時抱佛腳，練了兩週的全馬課表，就踏上了我的波馬夢。

如果很早就熟識我的跑友，都知道我當初萌生要參加波馬的初衷是為了那20K的衛斯理女孩們。因此決定只要看到第一個舉Kiss me的人，不管是男生女生，老的少的，甚至是寫著Kiss my ass! 我一定要滿足其需求。（因為站最前面的人一定最少人光顧-我真是體貼呀，哈哈哈哈XDD）

戰靴跟戰袍

戰靴跟戰袍

比賽當天

(有點長，不想看那麼多的，可以只看20K 那段心得就好，那段是精華!!XDDD)========

早上九點多，站上了夢寐以求的賽道，天氣已經明顯開始由冷轉熱，一早下的雨也讓整個空氣濕度達到滿點！但心情上卻是非常輕鬆愉快，聽過了很多波馬學長姐分享的經驗，今天終於換我來體驗了。我被分在第一區第三波，吳展好也剛好跟我同波次，我們到衛斯里前的策略就是體感配速。

是展好太高，不是我太矮XDD 

我們等待的過程中一直有人來跟我聊穿拖鞋的事情，哈哈哈，他們一直覺得很神奇，我也一直用很破的英文跟他們說台灣人很多人都在穿XDDD

鳴槍沒多久後，前面迎接的是一段很長的緩下坡，往前往後都是看沒盡頭的人潮！周遭都是速度差不多的跑者，而且女生也很多，真的好開心，這風景在臺灣看不到呀！！

週遭滿滿的跑者

我們前面幾K一直在郊區的住宅區繞，展好也非常認真而且安靜的跟著我跑，只是整路我真的沒辦法不講話，因為一直有人上來跟我聊拖鞋的事情，哈哈哈，不過這點預想得到（我也很自豪XDD），有遇到香港的，上海的，澳洲的，也有住在波士頓的，大家對穿拖鞋跑馬真的很有好奇心。

前20K路線大部份在郊區，但加油打氣的民眾完全沒斷過，我被這鼓熱情嚇到了！從來沒有一場馬拉松有遇過那麼多支持的民眾，我開始忍不住就往旁邊靠去，想用行動回應這些民眾！就是Give  me five!！尤其是遠遠看到小朋友伸出手，確遲遲沒見有人過去擊掌時，我就會特地繞過去擊掌（要讓小朋友感受世界的美好呀！）其中一個印象最深的小孩，是擊完掌後對我大喊“you  got it!!"  這孩子好像比我還High 呀！😂😂😂

直到接近20K開始聽到一些尖叫聲，非常遠，但就是聽得到！我立即轉個頭對還跟著的展好說”有聽到吧！等等你自己加油唷，我目標到了😍😍😍😍”

然後才過20K-8秒鐘而已，就找到了第一個舉Kiss me的人(還好是青春洋溢的女孩XDD), 馬上就跟預先想好的SOP一樣，停下來，錶開始分段計時，看著那與我雙眼對望的女孩，左手伸過去扣住她的頸後，稍微側頭向前，眼睛微閉，來一個浪漫的深情之吻，本以為會是親臉頰，結果女孩竟是也很大方的伸手扣住我的頸後，直接嘴對嘴😘😘😘😘😘😘😘😘😘親完之後...嗯，真的好香呀！她有擦香水！接著我決定要開始盡力滿足這邊女孩們的期待惹！！（國民外交很重要）

而其中有兩個讓我印象最深第一個，熱情到我才剛停在她前面，SOP都還沒開始，就雙手直接伸過來扣住我的頭來個深情之吻，這真的很深情，因為有伸@？$#（😏😏）第二個是華人女孩，也是我今日最後的女孩，大概看到同樣身為華人的我，她害羞惹XDD。讓我親吻臉頰，結果親完後她週遭的朋友都尖叫歡呼，說了一堆話，但我只聽懂兩個單字” first  one"，看來我是她的第一位男人呀！😎😎😎😎

最後帶著發腫的嘴唇離開精華地段。（0.29K-花了01：51秒，真的很辛苦XDD）

官網沒找到自己衛斯理的照片😭😭😭

心滿意足離開女孩們後，內心一直受前半馬民眾的熱情激盪著，此時我想到能來表示對整個波士頓人感激的方式好像只有擊掌，是的...我就開始不斷的擊掌！

熱情的民眾

後段週遭很多跑者已經開始步兵疲備，而我是整個一直很High! 看到旁邊有手伸出來就跑過去擊掌，每次擊了第一個掌後...後面就會有千千萬萬個手掌伸出來......😑😑😑😑，擊到我手都酸了，只好右手擊完在慢慢移動到賽道另一側換左手，等兩手都累的時候再回到賽道中間休息，另外沿途每過一些距離都有美國大兵跟警察在維持秩序，其中一個大兵竟然也伸出手要跟我擊掌，哈哈，好驚喜！而最後終點前1K多也有流浪漢跑來跟我擊掌，熱情的城市，熱情的民眾，對整個馬拉松的投入，這是我從來沒遇過的！（整路都笑得很開心）

笑開懷😄😄😄😄😄😄😄

剩下幾百公尺，進入最後一個彎道，左轉，開始往右邊找尋台商公會提供的臺灣國旗，拿到，站在原地，國旗披好，出發，接著.......我又去旁邊擊掌了🤣🤣🤣🤣，只是這次有一直跟旁邊的人說“I come from Taiwan! "

跑著跑著快到終點的時候，突然周圍出現很大聲的歡呼聲與加油聲，轉頭一看...媽呀！一個阿嬤在我旁邊衝刺要進終點，結果當下我連英文的”Fighting” 或是“Keep  going"都講不出來，直接脫口對她說中文”加油!!!”

超威的阿嬤！！快衝！！！！

那時對阿嬤整個肅然起敬，雖然我都在玩，但速度其實也不慢，更何況是個全馬只跟我相差幾秒進終點的阿嬤，後來得知她61歲，是40年前的波士頓馬拉松女子冠軍（成績235），也是奧運馬拉松第一個女子冠軍，根本是國家英雄來著！難怪她進終點造成騷動，40年後還能跑出304，是運動到老的典範。

分享

跟阿嬤同框，我超驕傲🤩

結束後，不管到哪裡，其他跑者或是路人，會一直說"Good job"或是”Congregation "。這城市的大家真的徹底為了馬拉松這項運動而瘋狂，喜歡這個氛圍！（後來我也學起來一直跟看到的跑者說”Good Job" “Congregation "👍👍👍👍👍👍）

#我完成了我的初衷#這個賽道其實不好跑#很開心我選擇要來享受這比賽的氣氛#認真拼成績的跑者們也很值得尊敬！#來一趟很傷荷包，以後薪水高一點，或是中樂透，有閒錢，可以再來一次！#母子鱷魚夾腳拖一代-藍色火燄波馬初登解鎖！

國民
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

跑步知識／傳奇人物何信言老師：什麼是養睡?

2019-04-18 10:22

賽事心得／橫台超馬246K 中年素人跑者圓夢之旅

2019-04-18 10:15

跑步知識／傳奇人物何信言老師：跑步的基本概念

2019-04-18 10:26

波士頓馬拉松 台灣團8健將獲6環獎牌殊榮

2019-04-17 12:19

賽事心得／PUMA螢光夜跑 欣賞愛河畔的美麗夜景

2019-04-17 09:59

賽事心得／風櫃嘴馬拉松 不管總五或分一都好！

2019-04-17 09:56

賽事心得／橫台超馬 不是神話、就是笑話！

2019-04-17 09:50

帶小比跑旅台灣／台南水道馬拉松 坡坡相連到天邊

2019-04-17 09:32

TNF100 賽道搶先體驗 跟著王竹賢、周平記穿越古道

2019-04-17 09:26

長榮航空半馬 小戴亮麗代言

2019-04-17 00:34

影／戴資穎、盧彥勳為長榮半馬站台

2019-04-16 16:56

盧彥勳邀羽球王子 長榮航空城市觀光半馬同樂

2019-04-16 16:55

2019長榮航空城市觀光半馬賽 16日開放報名

2019-04-16 15:30

賽事心得／台新女子路跑 私補與加油的快樂體驗

2019-04-16 09:43

賽事心得／風櫃嘴馬拉松 拿到分組第一的小確幸

2019-04-16 09:37

帶小比跑旅台灣／坪林馬拉松 人間清歡仙境的饗宴

2019-04-16 09:33

賽事心得／坪林馬拉松 最厭世的第七場半馬

2019-04-16 09:28

2019 The North Face 100 點將錄 誰與爭鋒？

2019-04-16 09:22

波士頓馬近31年最激烈！ 肯亞跑者2秒差封王

2019-04-16 09:16

波士頓馬拉松開跑 肯亞選手秒數險勝

2019-04-16 01:45

賽事心得／坪林馬拉松 隱藏版優值賽事

2019-04-15 10:23

賽事心得／PUMA螢光夜跑 人生第7面獎牌、差點想棄賽

2019-04-15 10:02

賽事心得／黃金小鎮路跑 50K順利達陣是人生的驕傲

2019-04-15 09:52

日本人跑遍台灣／防癌宣導馬拉松 超半馬拚總1卻迷路了！

2019-04-15 09:47

台新女子路跑 現星光 「Lala」徐佳瑩首次挑戰 10K

2019-04-15 09:40

台新女子路跑 1.5萬人「姊無畏」

2019-04-15 00:42

台新銀「姊無畏」路跑 回響大

2019-04-15 00:09

成大校園路跑超專業 跑者腳上都有晶片感應

2019-04-14 18:26

金曲歌后徐佳瑩也與會 台新女子半馬增星光

2019-04-14 11:48

PUMA螢光夜跑高雄站 磁吸式獎牌吸睛

2019-04-13 22:54

賽事報名／老少咸宜的金標賽事 黃金海岸馬拉松破PB

2019-04-13 06:00

賽事策略／台新NB女子路跑 半馬2小時15分配速列車

2019-04-13 06:00

賽事報名／推薦人生初次海外馬的首選 大阪馬拉松

2019-04-13 06:00

賽事報名／今秋季跑進襪子故鄉 2019織足盃超半程馬拉松

2019-04-13 06:00

賽事心得／經驗傳承 波士頓馬拉松非官方指南

2019-04-13 06:00

賽事心得／湖光山色超馬 獨享石門水庫美景

2019-04-12 06:00

賽前情報／台新女子半馬 245列車配速策略

2019-04-12 06:00

跑步小品／城市的菩提

2019-04-12 06:00

賽事心得／黃金海岸馬拉松 一生必跑一次之夢幻賽事

2019-04-12 06:00
看更多

熱門文章

日職／扛三棒王柏融4支4超猛打加首轟 火腿仍連敗

2019-04-17 20:05

NBA／火速招募華頓重執教鞭 狄瓦茲向對方妻子道歉

2019-04-17 16:17

日職／首扛三棒王柏融就開轟 網友妙解原因在此

2019-04-17 20:47

季後賽初體驗 林書豪努力自我解放

2019-04-17 11:50

NBA／雷霆吞二連敗 衛斯特布魯克：我負全責

2019-04-17 16:36

日職／王柏融4安超級個人秀 打擊率直逼3成

2019-04-17 20:33

NBA／穆雷第四節狂轟21分 金塊逆轉馬刺

2019-04-17 11:43

NBA／柏金斯憶被交易當下哭了 朗多氣到想退休

2019-04-17 17:54

JHBL／210公分于泓翔只練兩周 永吉破百勝自強

2019-04-17 20:40

NBA／雷霆外線手感悲劇 拓荒者雙槍搶連勝

2019-04-17 13:25

日職／高英傑看王柏融未慌亂 火腿沈得住氣重用

2019-04-17 13:37

NBA／昔與網友互動意外暴紅 麥凱倫終以勝利回應

2019-04-17 16:00

NBA／卡珍斯季後賽報銷？柯爾：很難回歸了

2019-04-18 07:53

NBA／羅瑞表現止跌反彈 暴龍上下給予莫大肯定

2019-04-17 15:40

NBA／總裁一職仍虛位以待 美媒稱湖人作法令人費解

2019-04-17 15:50

日職／個人煙火秀！王柏融生涯首轟出爐

2019-04-17 23:47

中職／味全教練團就位 找尋球員行動該開始了！

2019-04-18 07:00

MLB／先發抓0出局數丟8分 大都會馬茲難堪留名

2019-04-17 11:23

日職／宋家豪連7戰無失分 陽岱鋼再見雙殺

2019-04-17 20:56

日職／開轟比愛心 王柏融：因為隊友都在做

2019-04-18 07:53

中職／打職棒竟領到遣散費？黃煚隆20年前拿過

2019-04-17 15:18

NBA／穆雷前8投盡墨 金塊教練：沒想過冰他

2019-04-17 14:36

JHBL／「教練相信我們」 金華末節大逆轉勝信義

2019-04-17 14:16

下剋上正流行 暴龍要提防成最大苦主

2019-04-18 07:00

MiLB／延續旅美生涯 曾仁和與遊騎兵簽小聯盟約

2019-04-18 06:46

JHBL／舅舅是SBL歌王正皓玄 馬駿颿幼稚園起碰籃球

2019-04-17 16:02

中職／悍將破紀錄25安狂電兄弟 索沙暫居三冠王

2019-04-17 22:21

NBA／泰托姆三分彈退溜馬 綠衫軍系列賽2連勝

2019-04-18 09:45

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-04-17 13:18

NBA／辦學成果受紐時肯定 歐巴馬也給詹皇盛讚

2019-04-17 15:30

MLB／安德森開轟甩棒 引爆白襪、皇家板凳清空

2019-04-18 08:14

MLB／麥克休躲強襲球 復刻「駭客任務」經典動作

2019-04-17 18:05

NBA／拓荒者雙槍火熱 麥凱倫：續保持飢餓感

2019-04-17 15:48

MiLB／林子偉繳猛打賞 江少慶先發遭狙擊失8分

2019-04-17 15:20

MLB／派卓亞左膝傷退 林子偉又現大聯盟升機

2019-04-18 08:55

MLB／上帝託夢要他復出 贊布拉諾拚返大聯盟

2019-04-18 07:54

歐冠盃／9年來頭一遭 C羅被擋四強門外

2019-04-17 16:14

NBA／詹姆斯第四度入選 時代百大唯一籃球員

2019-04-18 08:15

MLB／9轟有8轟專打紅雀 葉力奇成剋星

2019-04-17 12:46

中職／蘇智傑致勝轟 獅隊逆轉收3連勝

2019-04-17 22:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top