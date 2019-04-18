跑步知識／傳奇人物何信言老師：什麼是養睡?

2019-04-18 10:22 運動筆記 Jack Kox



這是小編在和何老師的聊天中，何老師講到、小編沒聽過、網路上沒看過的資訊，讓小編很好奇的跑步小細節(((養睡與深層)))

可能你有聽過，或者你也沒聽過、也沒注意到這件事。這是老師跑步40餘年的經驗分享，讓我們來聽聽老師分享的跑步小細節。

小編的深層睡眠經驗是在完成義大利巨人之旅(TDG)350公里/爬升33000m 132小時的越野賽之後，回飯店明明感覺只睡了幾個小時，醒來卻已經過了一天(很深層深深的睡去、不醒人事) 。