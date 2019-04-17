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TNF100 賽道搶先體驗 跟著王竹賢、周平記穿越古道

2019-04-17 09:26運動筆記 yang

黃金山城「金瓜石」，選手跑上稜線上後，將看到山海交錯的美麗景緻（圖片來源：運動筆記）

2019 TNF100 臺灣國際越野挑戰賽即將開跑，今年一共開設四個組別，國際經賽組 100K、菁英攻頂組 50K、進階挑戰組 20K 與入門體驗 10K 組，以金瓜石－黃金淡蘭線為賽事路線，期望參賽選手挑戰自我同時也能感受到百年歷史與台灣自然美景的風采。

100K 經典挑戰回歸為一大亮點，全程路線規劃極富巧思， 難度也提升不少，主辦單位以選手安全為首要目標，賽前也積極在危險路段加強安全防護措施與舉辦路線試跑活動，以確保賽事當天所有選手皆能順利、平安完賽。

選手挑戰自我安全第一 修路、安全防護架設

選手賽前積極準備賽事，主辦單位也火力全開，加速賽道維護作業，目前已完成牛伏礦體路徑維修、半屏山防護網架設、石後山至望古段安全繩架設（此路段為 100K 選手途經 63.5K 處，工作人員會協助打上確保），主辦單位皆已於賽前陸續完成安全網架設與安全演習。另外，3/29 TNF 還舉辦了一場手作步道體驗營，帶領大家前往 TNF100 100 公里組賽道——淡蘭古道中路「崩山坑古道」，就地取材，依循著與生態和諧共存的工法，重建並穩固選手們將踏上的路段。整體賽道上需要使用繩索的路線，如裸岩段、崖壁攀繩輔助等路段，拉繩則已陸續更新，並加強牢固。賽事當天也會有不少安全防護人員安置於賽道中，應變賽道上的狀況發生。

工作人員前往半屏山，至部分危險路段架設安全網（圖片來源：冠影）

半屏山地勢較為陡峭，除了崖壁上的輔助繩索以外，也加設安全防護網確保選手安全，以防萬一（圖片來源：冠影）

模擬賽況 各組別賽道試跑

為了讓所有參賽選手為賽事做更周全的訓練與準備，TNF100 組委會特別在賽前舉辦了 4 場試跑，針對各組別開放賽道部分路段供體驗，當天在重要路口佈置路標及安全措施，讓選手們能安心地模擬賽事情況。另外，試跑並沒有全程開放是為了保持賽道驚喜感，也算是個貼心的安排！

王竹賢：10K 組試跑心得

去年拿下 TNF100 10K 女子組第三名的王竹賢，今年持續破自我挑戰 20K 組別，為了順利完賽，她在 4/4 當天參加 10K 組的路線試跑，這段賽道四個組別皆會經過，於勸濟堂大停車場出發，最後回到黃金博物館結束，全程約 13.5 公里。

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王竹賢認為賽道規劃「先苦後甘」，雖然下坡心理壓力較小，但也非常考驗技術（圖片來源：運動筆記）

當天竹賢花了近 3 個小時完成，其中花費最多時間也是她認為最具挑戰的地方，為 5K 處的崖壁攀繩，此路段地勢陡峭，她特別提醒，攀繩時要拉開前後與其他選手的距離，避免爭先恐後。繩索設置非常牢固、不會晃動，且岩石踩點清楚，只要克服自身的心理障礙一定能穩穩地挺進。

賽道設計會跑上稜線上，視野極佳，屆時能一覽台灣天然景緻之美（圖片來源：冠影）

「先苦後甘」是她給予這次賽道最好的註解，雖然前面有許多陡爬，但「有上就有下」，與去年桃園站的賽道相似之處，後半段可跑性皆很高，特別是林道與碎石頭路段跑起來很舒服，且賽道風景極佳，雖然跑上稜線時剛好起霧，但她很期待賽事當天若天氣好，能看到山海簇擁的美景。

周平記：100K 組部分路段試跑心得

2018 以 08:24:48 （註：2018年距離最長組別為50Km組）拿下 TNF100 總冠軍的周平記今年挑戰 100K，賽前積極備戰，訓練未停歇，4/7 也參加了 100K 線路中 53K～63K 試跑，由威惠廟起跑至望古火車站結束，途經石硿仔瀑布與溪谷、未開化的野徑讓他印象深刻，而以下幾點是他想給予 100K 參賽選手的建議：

  1. 手腳並用，戴手套：東北角氣候不穩定，即使賽事當天烈日當空，因賽道日照率不高，腳踏的石塊依舊濕滑，多數路段可跑性低，需手腳並用通過，記得戴上手套，也可以防止沒有踩穩時，雙手幫助支撐，保護身體。

  2. 穿袖套、壓縮腿套：賽道上有非常多「有刺植物」，避免移動過程中刮傷、割傷。

  3. 裝備齊全，以防萬一：除了大會規範的強制裝備，周平記建議，跨夜挑戰時間長，輕便的保暖衣物要帶、緊急的治療用品也不能少，身上若不慎被割傷可以先應急包紮。

  4. CP6 望古車站補給、休息充足再出發：抵達 CP6 時，完成距離約為 60 公里，此時體能流失率大，接下來的賽道為難度極高的路段，出發前的補給與休息一定要做足。

  5. 注意特殊路段：CP6 63.5K 處距離雖短，但山徑狹窄陡峭，屬於稜線裸岩段，無踏點也沒有扶手地方，需要依循工作人員指示打上確保後才能通過。

  6. 耐心：100K 考驗的不只是選手的體能、耐力，最重要的是「耐心」，尤其深夜時在賽道中前行，不要急躁，耐得住性子才能過關斬將。

周平記提到，若遇到可跑性較低的路段，應手腳並用，利用手來輔助移動（圖片來源：運動筆記）

100K 組 CP6 63.5K 處，地勢屬稜線裸岩段，路段已安排工作人員協助選手打上確保，可安全通過（圖片來源：冠影）

最後周平記補充，開跑出發後前 40 公里要把握，一旦進入夜晚，應以「安全第一」為重，保持好體力與精神狀態撐過黑夜才能迎接天明，屆時賽道將回到可跑性高的路段，再把握時間、加速回到終點。雖然整體賽道難度偏高，但危險路段的安全防護做得很確實，當天拉繩用到的繩索也都非常新、牢固且粗度很夠，選手只要小心應戰即可。

可跑性高的地方可以把握爭取時間，一旦進入夜晚，應以「安全第一」為重（圖片來源：運動筆記）

這次他預估以 20 小時左右完賽，他特別提點，選手應該對這次賽道保持警戒，千萬不要低估賽道難度，記得再三清點水量、補給品，甚至可以多準備一些。

雙腳探索極限 迎接完賽喜悅

主辦單位積極透過修路、拉繩更新與架設防護網來增加賽道安全性，希望所有參賽選手都能安心地發揮實力，享受賽道突破自我。用雙腳閱歷淡蘭百年歲月與東北角海岸的交錯美景，一場屬於你的瘋狂冒險等你寫下，也預祝所有參賽選手開心出發、平安完賽，迎接終點的感動與喜悅！

10K 試跑，不少參賽選手前來參與，為賽事做最後準備（圖片來源：TNF 粉絲專頁）

以上內容由 The North Face 贊助刊出。

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