帶小比跑旅台灣／台南水道馬拉松 坡坡相連到天邊

2019-04-17 09:32 運動筆記 陳嘉齡



在參加坪林馬拉松之後，我們便從北部開車返回高雄，準備隔天另一場賽事。

託李繼強大哥的福，他讓我們參加了愛在山上水道馬拉松。

這場賽事，李大哥一直親力親為的為大家打點一切，為的就是讓跑者能夠跑的開心愉快，在這裡很謝謝他。

因為場地限制的關係，所以這場路跑的人數並不多，但很多細節都有幫跑者注意到，這是讓人覺得很貼心的地方。

這條賽事的路線，是經過由台20線到二寮和龍崎，沿途可看到一路上壯麗的風景。

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一大早，我們就到達會場，和小乖打完招呼之後，也遇到很多認識而許久不見的跑友，大家開心的聊天並愉快的拍照之後，便準備開始今天的賽事。

鳴笛聲響起，大家依序出發，當我轉出巷子一推到路口，轉過彎發現，怎麼又是坡，我的天兒啊！爬完一個又來一個，雖然是緩坡，但長距離的推，其實很費力又費時間啊！有跑友開玩笑的跟我說，你忘記你來山上啊！對齁，我怎麼沒想到，我真是太笨了😂

幸好王雅芬一直在旁邊跟我一起跑，遇到上坡的時候，她也會幫我推一下，我才得已一個接一個的經過那些地點。

在這裡真的很謝謝雅芬，全程陪我跑完，還幫我一起推小比。

這個賽事平均每2.5K設有一個補給站，水果，冰塊也準備的十分充足。

在經過補給站的時候，好心的志工怕我餓到，一直塞餐包和香蕉給我，我連忙跟她們道謝，並謝謝她們的好意，因為天氣熱我實在吃不下啊！她也讓我外帶，真的很不好意思啊！沿途我也看到很多跑者拿著提袋，回去終點，那副畫面好不有趣。真的是有吃又有拿😂

或許是天氣晴朗的關係，所以溫度很快就變熱了，我連忙幫小比戴眼鏡，這孩子今天就沒那麼配合了，戴一下就用頭把它弄掉，害我整路都在弄他的眼鏡，他也樂此不疲的一直跟我玩，快被他氣死了。

也或許是空氣不太好的關係，今天他的痰一直很多，我只好一段路就幫他拍背，好讓他可以順利把痰咳出來。

在回程的時候，又要爬坡，遇到很多跑友熱心的為我們加油，大家也努力的準備回去會場，完成這場賽事。

在距離終點沒多久，我遇到了郭展志，他也熱心的要幫我推小比一段路，在這裡很謝謝他啊！

終於，我們到達終點完成了這場賽事。

再一次謝謝李繼強大哥讓我們參加這次的賽事。

謝謝熱情的志工及攝影師在炎熱的天氣下，為各位跑者服務。

謝謝阿寶的祈福馬馬

謝謝雅芬和阿寶幫我推小比。

謝謝忠忠的海草麻糬

謝謝牛牛的哆啦A夢

謝謝一起拍照的跑友

#2019愛在山上水道馬拉松

#為不能跑的人而跑

#用雙腳帶小比跑旅台灣