賽事心得／橫台超馬 不是神話、就是笑話！

2019-04-17 09:50 運動筆記 夏天



時間追溯到今年的2月中，趙家大姑娘在信息上猶豫著，要不要參加超馬橫台110公里的比賽，唉唷喂呀！死性難該啊~她的猶豫及想太多，總會讓人幾近抓狂想打牆壁的虐殺狀態。（深呼吸，穩住。）趙偉婷小姐，台北某醫院某某科的主任醫生，別人都稱呼她「趙主任」，好了，以上就是我對她的基本認識，沒了，還真熟啊~

兩年前在台北超馬的賽場上第一次看過她，一個完全看不出來會跑步的人，那個跑步姿勢還真讓人印象深刻啊~兩腳外開式的跑姿（我稱作螃蟹式正向跑法），別人的兩步是她的三步，還有那個肩膀以上，左右搖擺的很厲害，在夜晚戴著頭燈，還以為是警衛在夜間巡邏一樣，這黃花閨女是不是來錯地方了啊？應該是下班後去看看電影啊，享受美食啊，唱唱歌啊，什麼的。妳是不是誤闖馬場了，這裡很危險的，趕快回去妳的星球吧。

唉唷，抱歉，我講話太直白了，如有冒犯之處，請當事人自行消化。兩年前的台北超馬，我不知道趙主任跑了幾公里（那不重要），卻在那場比賽我驚訝著一件事，這個沒速度、沒實力的跑者，居然扎扎實實跑滿時間，這是何等能耐啊，在我內心早已撫胸敬禮了。也早已忘了什麼時候加入趙主任為臉書好友，在她的動態上可以不小心看到她對跑步的堅持，她幾場的比賽也給她了一些建議，今年台北超馬（24小時組）賽前給她一些小小的意見，我只跟她說「堅持是我想告訴妳的」，結果不小心破了她自己的PB，跑了150公里的天方夜譚，榮耀歸屬她自已的堅持及努力，我們給她用力的鼓勵一下下。

台北超馬過後，這個很愛亂想的主任又掉落在要不要挑戰橫台110公里比賽的深淵裡，說什麼就算再怎麼努力跑到160公里，也跑不進國家標準，那為什麼還要跑。。。。事實上這問題問的我很無言，妳跑不跑關我屁事啊~呵呵。。。

我問她為什麼要跑超馬，她回我她喜歡跑步，更喜歡跑超馬，喜歡那種孤獨、突破、痛苦成長的感覺，（基本上我歸類這是變態模式）想變成很優秀的超馬跑者；我認真的告訴她，妳在我心目中已經很優秀了，妳以為24小時能跑個200公里就叫優秀嗎？每個人天生的條件本來就不一樣，妳已經很棒了，我甚至跟她說，這輩子妳能跑到國家標準的機會是0.001，妳幹嘛為一個達不到的標準苦惱呢？自擾啊！妳。。。。

就是超馬選手，跑步是快樂的，就像我很樂意當補給一樣，我一趟出去沒收入就算了，還得自付一些費用，我得到什麼，得到我內心的成就感，能讓跑者無傷完賽，讓他還活著。3月初，趙主任仍然無法決心跑不跑橫台賽，因為高山症及藥物等等因素，讓她很沒有信心，（還虧我這段時間一直鼓勵她，連哄帶騙加昧著良心說好話。）我仍然鼓勵她，她她絕對辦得到，在我對她的分析及策略上，一定能完成橫台110公里的比賽，飼料雞絕對有能力在山林奔跑的。幾經溝通，趙主任終於決定參加比賽，給自己努力一次的機會，呵呵呵呵。。。。

你們以為事情這麼單純嗎，屁咧！沒兩天又在那邊唉沒信心啦、跑不完啦什麼的，這是什麼鬼啊~還好我沈的住氣，很疲勞轟炸耶！我的趙家大閨女啊~訓練菜單也開給妳了，我也答應做妳的補給一起拼下去了，已經講了800多次了，妳的工作就是跑步跟呼吸，其他的事妳就不要再想了，就放心讓我規劃吧！你們說氣不氣啊~終於，時間來到4月12日，依規劃的行程到台北接趙主任，提早一天開車去清境適應高山氣候，沿路上討論著這場比賽的戰術及策略，據我分析，趙主任體力耐力絕對沒問題，所以開賽後要一路開三檔（有速度的意思）跑上山，趁有體力時盡量用跑的上去，最好在晚上24：00時抵達武陵，然後直接推進到小風口再做一次大休息，只要能過昆陽到小風口這一段，基本上就過關一大半了，我跟主任說，我對她真的有信心，但，如果中途有任何不對勁，我會盡職責把她拉下比賽，一切都準備就緒，如果這場比賽不是完成一個神話，就當作是自己的一個笑話，就用行動去證明自己，去找自己要的答案吧！好了，筆墨到此，接下來我用最簡短的紀錄方式，分享這一個屬於趙主任的【神話】吧！

4月13日19：00清境國小出發一路慢跑向前推進，採取躍進式補給，比賽初期補給食物以運動飲料、沙其瑪、餅乾、巧克力、水為主，每次補給完後即向前推進約3公里等待。

出發後1小時50分（20：50）已跑到翠峰補給站，刷完晶片後在補給站吃了一小碗泡麵，停留約7分鐘後返回賽道，翠峰過後霧氣彌漫，能見度不到10公尺。

22：00來到鳶峰吃了巧克力、喝水後再出發。

23：00來到了昆陽刷過晶片，吃了一碗熱湯麵。有高山症反應了，隨即穿上外套及毛帽，向最高點武陵邁進。

4月14日00：05上來了！總算上來最高點武陵，跟規劃的時間沒差太多。再穿上輕便雨衣，往松雪樓推進吧。過了武陵濃霧消散，西半部的天空露出玄月，天空星星高掛，這是好現象，後半段是好天氣。

00：30穿過松雪樓，這裡開始風大不宜停留，一路下滑往小風口前進。

01：15抵達小風口，風還真的是刺骨的冷又大。高山症狀很明顯，頭暈想吐，嘴巴嚷嚷著想放棄。最難的昆陽到小風口都過了，怎麼可能讓妳棄賽，繼續前進。

02：40通過大禹嶺，高山症狀況舒緩許多，脫掉防風衣繼續前進。

03：20殺進關原，刷過晶片吃了些補給食物，繼續出發碧綠隧道、金馬隧道。接下來一路下滑，往碧綠神木天已破曉，是一個好天氣。

05：35來到碧綠神木再刷晶片，留張身高178的美照。繼續下滑天。。。。。。亮了，太陽出來了，溫暖啊~

06：30來到慈恩，吃了些熱食，換上輕便戰鬥服，減輕不必要的負擔，加快速度繼續前進。

08：10來到了新白陽，煮了一碗辛拉麵補給體力，上廁所+喝水+休息。目前為止已完成了63公里，嘴巴嚷嚷著腳酸不想跑了，我說好啊號碼牌跟晶片給我啊，我幫妳棄賽，結果她說才不要勒，呵呵後半場開始。

08：55路過華祿溪，三轉兩轉09：55轉到駱紹補給水分、擦把臉，沒多作停留就繼續前進，一路下坡往西寶奔馳。

11：05抵達西寶喝個水、吃個糕點跟巧克力後，立刻往下一站前推。

回神了！這時速度出來了，主任回來了！12：15分就跑到天祥了，這麼認真的跑步，當然要有特別的獎勵，立馬去買了一組大腸包小腸慰勞一下，三口併兩口吃了下去，繼續往最後一個補給點前進。

終於在14：05時跑到了最後一個補給站部落灣，吃個小玉西瓜、喝口水後繼續往終點跑去。

來到太魯閣牌樓拍下美麗的倩影，剩下最候的800公尺。

到了，終於到了！

在4月14日的15：27時，終於活著跑到終點。回過頭向這座大山深深的一鞠躬，歷時20小時27分46秒，110公里女子組總6，太厲害了！

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恭喜恭喜恭喜，榮耀歸屬於妳自己。

這是屬於妳自己的一個美麗神話。

#飼料雞也是可以奔馳山林的#堅持是我想告訴妳的