親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
JHBL
台灣戰將征日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

「仇恨操盤手」莫迪？ 印度選舉的社群網戰再激化

中職／葉君璋上位味全龍教頭：一軍第3年打季後賽

運動筆記愛河畔的美麗夜景風櫃嘴-不管總五或分一，都好！
健行筆記竹子尖山(觀音步道→梅龍步道) O型南湖群峰 - 孩子 使我們勇敢
NBA賽事精華- 快艇 vs. 勇士 (4月16日)今日五大好球 (4月16日)

賽事心得／橫台超馬 不是神話、就是笑話！

2019-04-17 09:50運動筆記 夏天

時間追溯到今年的2月中，趙家大姑娘在信息上猶豫著，要不要參加超馬橫台110公里的比賽，唉唷喂呀！死性難該啊~她的猶豫及想太多，總會讓人幾近抓狂想打牆壁的虐殺狀態。（深呼吸，穩住。）趙偉婷小姐，台北某醫院某某科的主任醫生，別人都稱呼她「趙主任」，好了，以上就是我對她的基本認識，沒了，還真熟啊~

兩年前在台北超馬的賽場上第一次看過她，一個完全看不出來會跑步的人，那個跑步姿勢還真讓人印象深刻啊~兩腳外開式的跑姿（我稱作螃蟹式正向跑法），別人的兩步是她的三步，還有那個肩膀以上，左右搖擺的很厲害，在夜晚戴著頭燈，還以為是警衛在夜間巡邏一樣，這黃花閨女是不是來錯地方了啊？應該是下班後去看看電影啊，享受美食啊，唱唱歌啊，什麼的。妳是不是誤闖馬場了，這裡很危險的，趕快回去妳的星球吧。

唉唷，抱歉，我講話太直白了，如有冒犯之處，請當事人自行消化。兩年前的台北超馬，我不知道趙主任跑了幾公里（那不重要），卻在那場比賽我驚訝著一件事，這個沒速度、沒實力的跑者，居然扎扎實實跑滿時間，這是何等能耐啊，在我內心早已撫胸敬禮了。也早已忘了什麼時候加入趙主任為臉書好友，在她的動態上可以不小心看到她對跑步的堅持，她幾場的比賽也給她了一些建議，今年台北超馬（24小時組）賽前給她一些小小的意見，我只跟她說「堅持是我想告訴妳的」，結果不小心破了她自己的PB，跑了150公里的天方夜譚，榮耀歸屬她自已的堅持及努力，我們給她用力的鼓勵一下下。

台北超馬過後，這個很愛亂想的主任又掉落在要不要挑戰橫台110公里比賽的深淵裡，說什麼就算再怎麼努力跑到160公里，也跑不進國家標準，那為什麼還要跑。。。。事實上這問題問的我很無言，妳跑不跑關我屁事啊~呵呵。。。

我問她為什麼要跑超馬，她回我她喜歡跑步，更喜歡跑超馬，喜歡那種孤獨、突破、痛苦成長的感覺，（基本上我歸類這是變態模式）想變成很優秀的超馬跑者；我認真的告訴她，妳在我心目中已經很優秀了，妳以為24小時能跑個200公里就叫優秀嗎？每個人天生的條件本來就不一樣，妳已經很棒了，我甚至跟她說，這輩子妳能跑到國家標準的機會是0.001，妳幹嘛為一個達不到的標準苦惱呢？自擾啊！妳。。。。

就是超馬選手，跑步是快樂的，就像我很樂意當補給一樣，我一趟出去沒收入就算了，還得自付一些費用，我得到什麼，得到我內心的成就感，能讓跑者無傷完賽，讓他還活著。3月初，趙主任仍然無法決心跑不跑橫台賽，因為高山症及藥物等等因素，讓她很沒有信心，（還虧我這段時間一直鼓勵她，連哄帶騙加昧著良心說好話。）我仍然鼓勵她，她她絕對辦得到，在我對她的分析及策略上，一定能完成橫台110公里的比賽，飼料雞絕對有能力在山林奔跑的。幾經溝通，趙主任終於決定參加比賽，給自己努力一次的機會，呵呵呵呵。。。。

你們以為事情這麼單純嗎，屁咧！沒兩天又在那邊唉沒信心啦、跑不完啦什麼的，這是什麼鬼啊~還好我沈的住氣，很疲勞轟炸耶！我的趙家大閨女啊~訓練菜單也開給妳了，我也答應做妳的補給一起拼下去了，已經講了800多次了，妳的工作就是跑步跟呼吸，其他的事妳就不要再想了，就放心讓我規劃吧！你們說氣不氣啊~終於，時間來到4月12日，依規劃的行程到台北接趙主任，提早一天開車去清境適應高山氣候，沿路上討論著這場比賽的戰術及策略，據我分析，趙主任體力耐力絕對沒問題，所以開賽後要一路開三檔（有速度的意思）跑上山，趁有體力時盡量用跑的上去，最好在晚上24：00時抵達武陵，然後直接推進到小風口再做一次大休息，只要能過昆陽到小風口這一段，基本上就過關一大半了，我跟主任說，我對她真的有信心，但，如果中途有任何不對勁，我會盡職責把她拉下比賽，一切都準備就緒，如果這場比賽不是完成一個神話，就當作是自己的一個笑話，就用行動去證明自己，去找自己要的答案吧！好了，筆墨到此，接下來我用最簡短的紀錄方式，分享這一個屬於趙主任的【神話】吧！

4月13日19：00清境國小出發一路慢跑向前推進，採取躍進式補給，比賽初期補給食物以運動飲料、沙其瑪、餅乾、巧克力、水為主，每次補給完後即向前推進約3公里等待。

出發後1小時50分（20：50）已跑到翠峰補給站，刷完晶片後在補給站吃了一小碗泡麵，停留約7分鐘後返回賽道，翠峰過後霧氣彌漫，能見度不到10公尺。

22：00來到鳶峰吃了巧克力、喝水後再出發。

23：00來到了昆陽刷過晶片，吃了一碗熱湯麵。有高山症反應了，隨即穿上外套及毛帽，向最高點武陵邁進。

4月14日00：05上來了！總算上來最高點武陵，跟規劃的時間沒差太多。再穿上輕便雨衣，往松雪樓推進吧。過了武陵濃霧消散，西半部的天空露出玄月，天空星星高掛，這是好現象，後半段是好天氣。

00：30穿過松雪樓，這裡開始風大不宜停留，一路下滑往小風口前進。

01：15抵達小風口，風還真的是刺骨的冷又大。高山症狀很明顯，頭暈想吐，嘴巴嚷嚷著想放棄。最難的昆陽到小風口都過了，怎麼可能讓妳棄賽，繼續前進。

02：40通過大禹嶺，高山症狀況舒緩許多，脫掉防風衣繼續前進。

03：20殺進關原，刷過晶片吃了些補給食物，繼續出發碧綠隧道、金馬隧道。接下來一路下滑，往碧綠神木天已破曉，是一個好天氣。

05：35來到碧綠神木再刷晶片，留張身高178的美照。繼續下滑天。。。。。。亮了，太陽出來了，溫暖啊~

06：30來到慈恩，吃了些熱食，換上輕便戰鬥服，減輕不必要的負擔，加快速度繼續前進。

08：10來到了新白陽，煮了一碗辛拉麵補給體力，上廁所+喝水+休息。目前為止已完成了63公里，嘴巴嚷嚷著腳酸不想跑了，我說好啊號碼牌跟晶片給我啊，我幫妳棄賽，結果她說才不要勒，呵呵後半場開始。

08：55路過華祿溪，三轉兩轉09：55轉到駱紹補給水分、擦把臉，沒多作停留就繼續前進，一路下坡往西寶奔馳。

11：05抵達西寶喝個水、吃個糕點跟巧克力後，立刻往下一站前推。

回神了！這時速度出來了，主任回來了！12：15分就跑到天祥了，這麼認真的跑步，當然要有特別的獎勵，立馬去買了一組大腸包小腸慰勞一下，三口併兩口吃了下去，繼續往最後一個補給點前進。

終於在14：05時跑到了最後一個補給站部落灣，吃個小玉西瓜、喝口水後繼續往終點跑去。

來到太魯閣牌樓拍下美麗的倩影，剩下最候的800公尺。

到了，終於到了！

在4月14日的15：27時，終於活著跑到終點。回過頭向這座大山深深的一鞠躬，歷時20小時27分46秒，110公里女子組總6，太厲害了！

分享

恭喜恭喜恭喜，榮耀歸屬於妳自己。

這是屬於妳自己的一個美麗神話。

#飼料雞也是可以奔馳山林的#堅持是我想告訴妳的

衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

長榮航空半馬 小戴亮麗代言

2019-04-17 00:34

TNF100 賽道搶先體驗 跟著王竹賢、周平記穿越古道

2019-04-17 09:26

賽事心得／PUMA螢光夜跑 欣賞愛河畔的美麗夜景

2019-04-17 09:59

賽事心得／風櫃嘴馬拉松 不管總五或分一都好！

2019-04-17 09:56

帶小比跑旅台灣／台南水道馬拉松 坡坡相連到天邊

2019-04-17 09:32

影／戴資穎、盧彥勳為長榮半馬站台

2019-04-16 16:56

盧彥勳邀羽球王子 長榮航空城市觀光半馬同樂

2019-04-16 16:55

2019長榮航空城市觀光半馬賽 16日開放報名

2019-04-16 15:30

賽事心得／台新女子路跑 私補與加油的快樂體驗

2019-04-16 09:43

賽事心得／風櫃嘴馬拉松 拿到分組第一的小確幸

2019-04-16 09:37

帶小比跑旅台灣／坪林馬拉松 人間清歡仙境的饗宴

2019-04-16 09:33

賽事心得／坪林馬拉松 最厭世的第七場半馬

2019-04-16 09:28

2019 The North Face 100 點將錄 誰與爭鋒？

2019-04-16 09:22

波士頓馬近31年最激烈！ 肯亞跑者2秒差封王

2019-04-16 09:16

波士頓馬拉松開跑 肯亞選手秒數險勝

2019-04-16 01:45

賽事心得／坪林馬拉松 隱藏版優值賽事

2019-04-15 10:23

賽事心得／PUMA螢光夜跑 人生第7面獎牌、差點想棄賽

2019-04-15 10:02

賽事心得／黃金小鎮路跑 50K順利達陣是人生的驕傲

2019-04-15 09:52

日本人跑遍台灣／防癌宣導馬拉松 超半馬拚總1卻迷路了！

2019-04-15 09:47

台新女子路跑 現星光 「Lala」徐佳瑩首次挑戰 10K

2019-04-15 09:40

台新女子路跑 1.5萬人「姊無畏」

2019-04-15 00:42

台新銀「姊無畏」路跑 回響大

2019-04-15 00:09

成大校園路跑超專業 跑者腳上都有晶片感應

2019-04-14 18:26

金曲歌后徐佳瑩也與會 台新女子半馬增星光

2019-04-14 11:48

PUMA螢光夜跑高雄站 磁吸式獎牌吸睛

2019-04-13 22:54

賽事報名／老少咸宜的金標賽事 黃金海岸馬拉松破PB

2019-04-13 06:00

賽事策略／台新NB女子路跑 半馬2小時15分配速列車

2019-04-13 06:00

賽事報名／推薦人生初次海外馬的首選 大阪馬拉松

2019-04-13 06:00

賽事報名／今秋季跑進襪子故鄉 2019織足盃超半程馬拉松

2019-04-13 06:00

賽事心得／經驗傳承 波士頓馬拉松非官方指南

2019-04-13 06:00

賽事心得／湖光山色超馬 獨享石門水庫美景

2019-04-12 06:00

賽前情報／台新女子半馬 245列車配速策略

2019-04-12 06:00

跑步小品／城市的菩提

2019-04-12 06:00

賽事心得／黃金海岸馬拉松 一生必跑一次之夢幻賽事

2019-04-12 06:00

跑步知識／跟腱正名 是阿基里斯腱

2019-04-12 06:00

賽事心得／XTERRA越野賽 跑在國境之南意猶未盡

2019-04-12 06:00

賽事心得／濟南國際越野賽 跨出2019第一步

2019-04-11 10:58

跑步知識／拉筋暖身大解密！照著做增肌才能事半功倍

2019-04-11 10:40

跑步知識／越野跑「無痕山林」只留回憶不留痕跡

2019-04-11 10:31
看更多

熱門文章

NBA／落後31分驚奇逆轉 快艇G2爆冷退勇士

2019-04-16 13:32

NBA／領先31分沒贏 湯普森：被籃球之神懲罰

2019-04-16 16:43

NBA／季後賽史6大逆轉分差 勇士寫最難堪紀錄

2019-04-16 14:52

NBA／暴龍領先破30分 林書豪最後3分鐘登場

2019-04-17 10:20

MLB／達比修三顆星觸身 打者、主審和捕手全倒

2019-04-16 13:32

NBA／單節51分贏球迷心 76人紀錄夜扳平籃網

2019-04-16 10:49

NBA／僅萬分之一逆轉機會 快艇眾將共寫奇蹟

2019-04-16 17:09

NBA／勇士連霸拉警報？ 卡珍斯季後賽恐報銷

2019-04-17 08:17

MLB／馬林魚有耐心 陳偉殷連兩天出賽降防禦率

2019-04-16 11:03

NBA／防守死黏KD 貝佛利：就是做我自己

2019-04-16 17:42

日職／王柏融對歐力士3支0 火腿0:9吞大敗

2019-04-16 19:37

NBA／快艇神奇一戰 連創多項特殊紀錄

2019-04-16 16:17

日職／陽岱鋼砲轟矢崎拓也 本季首轟出爐

2019-04-16 19:47

NBA／八村壘宣佈參加選秀 有望創日本籃球新頁

2019-04-16 12:39

MLB／對克蕭敲安卻沒跑壘 紅人投手讓隊友黑人問號

2019-04-16 18:32

NBA／紀錄比肩兩大傳奇 西蒙斯：我愛這座城市

2019-04-16 13:15

羽球／拚東奧積分 戴資穎平常心順順來

2019-04-16 17:18

NBA／季後賽替補飆36分 威廉斯史上第5人

2019-04-16 19:56

NBA／舊金山人拾金不昧 瑞佛斯2千美元失而復得

2019-04-16 11:13

NBA／開賽不到4分鐘 勇士卡珍斯大腿拉傷退場

2019-04-16 11:28

中職／味全龍重大宣布 17日早9點鎖定官方臉書

2019-04-16 16:03

中職／當年「特考」進龍 陳金茂評葉君璋太靜

2019-04-16 13:49

中職／20年前龍最高薪 黃煚隆竟成TML最老狀元

2019-04-16 14:53

中職╱葉君璋加盟味全龍 富邦悍將送上祝福

2019-04-17 08:05

MLB／普伊格砲轟克蕭 道奇險勝紅人復仇者聯盟

2019-04-16 14:08

NBA／嚴防金塊約柯奇 黑衫軍第二戰搶連勝

2019-04-16 12:21

MLB／賽前特打一小時 葉力奇生涯首度三響砲

2019-04-16 12:16

日職／宋家豪封鎖西武打線 連6戰未失分

2019-04-16 21:40

米克拉斯效應 過水日韓投手倍受關注

2019-04-17 07:00

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-04-16 10:39

中職／冠軍戒不嫌多 龍隊3教練多達18枚

2019-04-16 16:58

年度最佳教練人選 還有人比布丹霍澤更好？

2019-04-17 07:00

中職／葉君璋上位味全龍教頭：第3年打季後賽

2019-04-17 09:47

MLB／水手連19場開轟沒用 菊池吞生涯首敗

2019-04-16 17:48

桌球／被譽男桌新希望 林昀儒謙虛踏實

2019-04-16 18:16

MLB╱安打開張後 金鶯戴維斯再敲本季首轟

2019-04-16 17:28

NBA／季後賽最大逆轉勝 威廉斯：不想擁有的紀錄

2019-04-17 00:21

SBL／達欣梅奧驚奇之旅落幕 下賽季動向再考慮

2019-04-16 22:20

日職／王柏融陷入低潮 近4戰13打數只有1安

2019-04-16 20:19

羽球／地獄周特訓 一哥周天成全力備戰亞錦賽

2019-04-16 21:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top