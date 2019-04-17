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運動筆記愛河畔的美麗夜景風櫃嘴-不管總五或分一，都好！
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賽事心得／PUMA螢光夜跑 欣賞愛河畔的美麗夜景

2019-04-17 09:59運動筆記 Shelly Shen

PUMA螢光夜跑已連續參加三年，但是感受一樣不好，前二次在台北跑10K，今年則是專程到高雄參加半馬。

不管是台北場還是高雄場的賽道規劃都不好，台北場的賽道在大佳河濱公園部份路段很狹窄，人數太多常常擠在一起跑不動且要閃避在河濱公園休憩的人及自行車。高雄場的賽道雖是大馬路但沒全程封路（都會區要封路不容易），幾乎每個路口都要停等紅綠燈，是參加賽事以來停等最多次的路跑賽事（覺得太扯），且一直在吸汽機車的廢氣很不舒服。

這樣跑跑停停的讓我跑的很不順暢，加上高雄的氣溫很熱，主辦單位的補給很差，只有基本的水及運動飲料，香蕉也不是每個補給站都有，對於跑半馬後段班的跑者來說真的不夠給力。

不過也有值得稱讚的地方是這次的完賽獎牌，姓名牌是雷雕的金屬書籤樣式（之前是用貼的塑膠片），可以直接吸附在獎牌上質感提升很多。

另有部份賽道是在愛河邊夜景非常的美麗，途中有安排二處熱情的啦啦隊為跑者加油，也有提供會場到捷運站的免費接駁車（但會場沒有標示是聽到主持人廣播才知道搭車地點）。

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主辦單位寧願花錢請明星來代言宣傳搞行銷，卻不用心在跑者身上（報名費並不便宜），這麼大的品牌賽事而且已連續舉辦了十多屆，電子成績證明還是很陽春，排名沒分年齡也沒分男女組別，該改進的地方還有很多很多。

啦啦隊
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