賽事心得／風櫃嘴馬拉松 不管總五或分一都好！

2019-04-17 09:56 運動筆記 曾俊凱。凱哥



風櫃嘴—之前就有聽朋友說過，這個路段是北部人經常練車及練跑的路段。心裡ㄧ直抱著好奇心，很想來跑跑看，於是，今年就大膽的報名了！比賽前夕，某個週末找凱妹出去玩，我們不曉得要去哪？！於是，想說：那去風櫃嘴看看吧。就前往去朝聖了⋯從至善國中至種德廟（42k折返處）的路況很單純，就是連綿起伏的上坡，遇到著名的涼亭後，是連續的下坡。直至種德廟為42k折返處，馬上沿原路上坡，再下坡回至善國中。總爬升約1200m，加上又是連續的上坡，並不好跑。

途中著名的涼亭（圖片來源：劉曉樺）

在了解路況後，心裡開始有個底，但也知道不是說練就能馬上的變強。ㄧ切都只能靠過去所累積下來的經驗作戰了！

賽前一晚，準備中（圖片來源：劉曉樺）

4/14這天，清晨離開家時，昨夜大雨所留下的積水未退，地還是濕的。大約5點多抵達至善國中（活動會場），天色未亮，但已經可以看到許多跑者帶著興奮的心情暖身，而我卻仍有濃濃的睡意，好想睡覺⋯眼看著時間越來越接近，我開始準備暖身、寄物⋯⋯陸續也看到幾個高手：子銘、國欽、榮峻⋯分分互道加油，就起跑了。

寄物完，先暖身緩跑一下（圖片來源：劉曉樺）

起跑時，有管樂表演，很特別（圖片來源：劉曉樺）

起跑後沒多久，有許多選手開始衝速度，而我知道這場不好跑，所以在前半段都很保守，僅守住保10，穩穩的往前。

剛起跑時（圖片來源：劉曉樺）

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上坡很累（圖片來源：劉曉樺）

直到21k（全馬）處折返後，開始有些領先的跑者掉速了，而我自己的狀況還不錯，在補給完後就準備穩穩的往上跑。在我後面的跑者距離我非常近，從腳步聲「啪啪啪啪」可以聽出速度很快的咬著我不放。此時，霧氣很濃，只能依悉從中看到前往的路；儘管視線模糊，我還是不敢放掉，甚至開始加速狂奔下山，也因此跟後面的跑者距離稍拉開了些。

跑到一半起大霧（圖片來源：劉曉樺）

回到至善路後，我知道離終點近了，最後加速近終點，以03:21:15的成績獲得分組第一名（總排五）。回想起這整段的路況，覺得北部的山路真的很硬，俱挑戰性，但是風櫃嘴的風景優美，在地狹人稠的台北盆地區能夠跑在山徑間，可算是難得可貴的經驗。

註：這場賽事因為報名人數未達期望值的關係，所以原總五的名次列為分一。

準備進站（圖片來源：劉曉樺）

很特別的凸台硬幣（圖片來源：劉曉樺）