2019 The North Face 100 點將錄 誰與爭鋒？

2019-04-16 09:22 運動筆記 劉夢蕾



全球戶外運動領導品牌之一的 The North Face （以下稱 TNF），於 2009 年首次在北京創立 TNF100 國際越野賽事至今，累積的口碑及傳承的經驗已成了亞太區最大規模並具有指標性國際越野系列賽之一，橫跨 9 個國家，累積超過 4 萬人參賽，吸引許多野跑初學者和專業跑者一同共襄盛舉！

2019 年 TNF100 臺灣國際越野跑挑戰賽將於 4 月 20、21 日盛大起跑，為了讓熱愛野跑的資深跑友能有更進擊的挑戰，本屆賽事共分為 10K、20K、50K 以及 100K 組別，其中睽違已久的 100K 組今年重現，並精心設計具有高難度的賽道，期許讓參賽選手們能盡享北台灣山林的野性之美並挑戰自我。

2018 TNF100 桃園站起跑畫面（圖片來源：運動筆記）

精銳盡出 誰與爭鋒

今年賽事吸引國內外眾多頂尖越野好手參加，來自 16 個不同國籍、超過百人國外選手參賽，包含：邢如伶、Marie McNaughton、深井亨、吉雷米、Sasha Tarasov 等各項國際越野賽常勝軍。國內選手亦是精銳盡出，周平記、江晏慶、鄭國賓及周玲君等 ITRA PI 達 500 以上的越野好手，都將參與本次賽事，帶你搶先認識幾位來自國內外越野好手的亮眼經歷，最終誰能搶下桂冠值得期待！

外籍菁英

深井亨 Toru Fukai （日本）・挑戰組別：100K

現居台灣的日本籍越野好手深井亨，曾於 2014 年參與 TNF100 台灣站 50K 組、2018 年以 11 小時內完賽，奪得棲蘭 100K 第 9 名，亦兼具馬拉松破三實力（2019 別府大分 PB 為 2:50:03）， 屬於耐力與速度兼具的亞洲選手。

深井亨於 2015 年首度挑戰 TNF100 台灣站 100K 組別（圖片來源：運動筆記）

邢如伶 （中國）・挑戰組別：100K

有「中國最能跑的姥姥」之稱的邢如伶，是亞洲第一位站上越野聖殿 UTMB 頒獎台的越野好手。38 歲才因健康因素開始跑步生涯，2009 年 46 歲時，参加了人生第一場越野賽「昌平居庸關第一屆 TNF100 比賽」，即奪得 100K 組女子冠軍，爾後不曾缺席 TNF 賽事，且皆獲得亮眼佳績：2017、2018 TNF100 長白山女子第一、2018 TNF100 北京站 50K 組女子第二。

邢如伶拿下 2017 TNF100 長白山 100K 女子冠軍（圖片來源：邢如伶微博）

吉雷米 （法國）・挑戰組別：100K

天生好動的台灣女婿吉雷米曾以背著三太子跑步及單車環台等行動展現對台灣這片土地的熱愛，也因此在台灣加入馬拉松的行列，從短跑選手轉變成為長跑選手的他，不論是在半馬、標馬、超馬及越野的賽場凸台上，都經常見到他的身影，如：2019 年奮起湖 50 公里超馬賽第一名及同年 Xterra 全球越野巡迴賽 26 公里組第三名。

台灣女婿吉雷米用越野跑展現對台灣土地的熱愛（圖片來源：吉雷米個人臉書）

Vlad Ixel（澳洲）・挑戰組別：50K

Vlad 在過去數年內參與 TNF 100 亞太區系列賽，超過 10 次以上踏足頒獎台的紀錄，甫於年初 TNF 100 泰國站以 04:33:07 的成績拿下 50K 組第一名。Vlad 優異的表現，不僅展現於越野領域，跨足三鐵的他也於 2018 年 Ironman Triathlon 70.3 Philippines 獲得分組第一，可謂為全方位的專家級選手。

Vlad 於 2019 TNF100 泰國站拿下 50K 男子組冠軍 （圖片來源：TNF100 Thailand）

Sasha Tarasov（俄羅斯）・挑戰組別：50K

來自戰鬥民族但現居台灣的 Sasha 經常出沒在台灣最大的野跑團體Hash的聚會上，平時總是在活動開始後大約20-30分鐘，才開始壓軸登場，並且一路關懷腳程較慢的跑友們，沿途幫其拍照、驅蛇，甚至補粉筆記號（ Hash 每次的活動路線都由麵粉跟粉筆做記號），但卻能很早就回到活動會場，愜意的喝著啤酒，迎接跑友們回來。而在台灣的各場越野賽中，幾乎都可見到 Sasha 在凸台上的身影，如2018 TNF 100 台灣 50K 男子第二名、2018 跑山獸叢林野跑 34K 組第二名。

Sasha 去年獲得 2018 TNF100 台灣 50K 男子第二名 (圖片來源：The North Face Taiwan FB ）

JISUB KIM（韓國）・挑戰組別：50K

JISUB 在南韓超馬、越野領域是位具有相當實力的運動員，雖然未曾受過專業訓練，但憑藉四年的軍旅生涯嚴苛的要求及鍛鍊，奠定了他深厚的實力基礎。曾於 2013 及 2014 完成 Tor Des Geants 330km 賽事，且自 2015 年起參加 TNF100 亞太區各站賽事，皆有不凡的成績，近年戰績：2018 TNF100 長白山 50K 第三名、2018 TNF100 韓國 50K 第一名、2017 TNF100 香港 50K 第三名。

JISUB KIM 於 2017 TNF100 香港站 50K 獲得第三名（圖片來源：TNF100 HK）

梁康翹 Leung Hong Kiu（香港）・挑戰組別：50K

來自香港的梁康翹（Leung Hong Kiu），2015 年一頭栽進越野跑領域後，即愛上越野跑運動。雖然為越野賽新星，參賽資歷僅三年多，憑藉著對越野跑的熱情，仍積極參與賽事，她認為野跑過程中充滿挑戰，也帶她認識不少香港郊山與志同道合的朋友。至 2016 年起，連續三年參加 TNF100 香港站 100K 組，曾拿下 2018 雷利衛徑長征探險夜征組女子第一，並以 14:56:36 成績，奪得 2019 香港逆走100 成績 100K 女子冠軍。

梁康翹參賽 2018 年 TNF100 香港站 100K 組（圖片來源：The Moment Sports Photography）

Marie McNaughton （紐西蘭）・挑戰組別：50K

現居香港的紐西蘭籍越野好手 Marie McNaughton 是位韌性堅強的傳奇選手，雖曾經在 120km TDS 賽事中不慎摔傷腳踝，但對於越野的熱愛不減，傷後復出依舊表現不俗。曾於 2018 HK100 以 12:15:30 成績奪得女子第四名、2017 TNF100 香港站 以 14:18:28 成績奪得女子第一。

Marie McNaughton 於 2017 TNF100 香港站獲得女子第一（圖片來源：TNF100 HK）

國內菁英

周平記・挑戰組別：100K

有台灣跑神之稱的周平記是國內許多賽事紀錄的保持人，除參加長短程距離的路跑賽事外，亦樂於挑戰各種不同類型的賽事，如登高賽、越野賽、自由車賽，皆獲得不俗的成績，並於 2018 TNF100 桃園站 50K 組獲得男子冠軍。

周平記為 2018 TNF100 桃園站 50K 組男子冠軍（圖片來源：TNF）

周玲君・挑戰組別：100K

周玲君自 2011 開始接觸馬拉松，身為忙碌的工程師，卻能在有限的訓練時間，不斷累積並精進實力，現已為國內女子 100 公里、100 英哩、24 小時、12 小時四項超馬國家記錄的保持人。跨足越野領域的她，亦有相當亮眼的成績，曾獲得 2018 TNF100 桃園站 50K 組女子組第一名。

周玲君拿下 2018 TNF100 台灣站 50K 女子組冠軍（圖片來源：TNF）

鄭國賓・挑戰組別：100K

曾於 2018 參加過 UTMB（170K），隔週又參加 TDG 巨人之旅（330K）的鄭國賓，是台灣長距離越野賽的資深好手，今年 4 月 6 日甫於台灣首度舉辦的東北角 100 miles 自助越野賽中，成為以 41 小時完成的第一人。對於各樣地形及長距離越野賽經驗豐富的國賓，亦即將在兩週後參加本此 TNF100K 組賽事，讓這組別的賽事結果更令人期待。

鄭國賓於 2018 年參加 UTMF 賽道中的帥氣身影 (圖片來源:個人臉書)

江晏慶・挑戰組別：20K

江宴慶於小學三年級開始接觸桌球運動，奠定了基礎的運動體能。因緣際會接觸許多資深前輩的指導，加以自律、扎實的訓練，漸漸於跑步、鐵人三項及越野跑嶄露頭角，進而成為國內知名運動選手及專業教練。曾獲得 2018 TNF100 桃園站 20K 組男子組第一名。

江晏慶以 02:04:34 奪下 2018 TNF100 桃園站 20K 組男子冠軍（圖片來源：運動筆記）

雷理莎・挑戰組別：20K

法日混血的雷理莎在田徑體壇上享有天才型跑者的美譽，曾完成全中運 1500 公尺項目三連霸記錄，甚至在國三（2005 年）以 5 秒的差距破了全國紀錄。雖曾經在眾人過度期望下迷失自我，消失在體壇數年，但 2014 年重拾對跑步的熱愛，積極請教路跑界好手，汲取專業的跑步知識及經驗，再次找回對跑步的自信。2018 TNF100 桃園站 20K 是她第一次挑戰越野賽里程數最長的越野賽事，經過自我嚴格要求的訓練後，以亮眼成績奪得女子組第一名。

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雷理莎以 02:55:14 收下 2018 TNF100 桃園站 20K 女子冠軍 （圖片來源：運動筆記）

各組別國內菁英選手參賽名單

表格統整：運動筆記

挑戰自我爭取榮耀

來自國內外好手將於 4/20、4/21 齊聚一堂角逐榮耀，100K 組將有 85 名、50K 組 210 名、20K 組 760 名，加上 10K 組別，約有 3,000 名跑友出戰賽事，一同穿梭在山海交織的美景，感受古道歷史的痕跡，並奮力突破自我極限。持續關注 The North Face Taiwan，追蹤賽事最新消息 ，為選手加油！

跑在叢林野徑，享受山海交織的美景中，2019 TNF100 賽道將給予什麼樣的感動，值得期待。（圖片來源：運動筆記）

2019 The North Face 臺灣國際越野跑賽道（影片來源：The North Face Youtube）

以上文章由 THE NORTH FACE 贊助刊出。

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