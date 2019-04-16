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賽事心得／風櫃嘴馬拉松 拿到分組第一的小確幸

2019-04-16 09:37運動筆記 Bonbon

又是一個鐵腿起床的早晨，昨天風櫃嘴跑完後，睡眠品質大幅提升哈哈哈哈！

風櫃嘴全馬，真的是我五場全馬中，覺得跑起來最累的賽事，總爬升1200公尺多。

起跑時，就一路緩上坡，我前12公里就直接一路保持跑走的狀態，爬升600公尺，身旁的跑友也幾乎都呈現跑走狀態。才一個小時衣服褲子整個濕透，可以擰出一桶水的感覺。加上早上有點貪吃，吃了饅頭又喝了豆漿好像沒有完全消化，前12公里一直有反胃感。

但一路都一直有跑者經過我跟我說加油，努力提起雙腳小碎步爬坡。到了頂點後，一路十幾公里的下坡，跑起來最舒服的路段。我讓身體放鬆隨著坡度往下跑，不做額外的加速，順順的跑下山保留體力到後段的上坡。

21公里折返拿了信物後，大考驗真正開始。剛剛下坡很開心的地方，要爬回去就知道厭世了。

21-30公里這段，太陽漸漸露出來，。這段我想應該是整場賽事我覺得最厭世的地方，想快也快不起來，平常山訓不夠現世報就來了。這幾公里大部分呈現步兵狀態，加上偶爾幾百公尺的小跑完成。

30公里跑完的時候已經四個小時左右了！

好不容易又爬升到600公尺的地方，剩下12公里就是開心的下坡啦！

一路下坡跑回終點，還遇到一些前半段跟我加油的跑者，有些人根本沒有帶手錶，還問我現在幾點幾公里了，很佩服他們完全就是享受著跑步的過程。

回到終點印成績單，幸運的拿到可能這輩子唯一一次的分組第一名。

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因為分組只有四個人，可能同年的女孩們都去跑香香馬了，算是小確幸。

完賽後，在會場吃著大會準備的烤雞腿！很開心又跟跑友們完成了一場大魔王賽事⛰️

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