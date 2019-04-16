帶小比跑旅台灣／坪林馬拉松 人間清歡仙境的饗宴

2019-04-16 09:33 運動筆記 陳嘉齡



上星期五我們去追完媽祖之後，便驅車前往台北，準備參加隔天的坪林馬拉松。

自明清時代起，坪林就是著名的包種茶區，因為得天獨厚的氣候、土壤、水質及地形，孕育出溫潤獨特的茶香文化，流傳全世界。

民國九十六年雪隧通車，加上政府推動「低碳旅遊」，建立國人培養「親近自然 ，享受慢活」文化，滿山清翠的茶園景觀成為坪林吸引更多遊人流連忘返的亮麗名片。

分享 facebook

長期投身公益活動的台北寧波交流基金會董事長徐正冠，是這次活動的幕後推動者。

徐董事長六十歲以後才開始接觸跑步，這項運動對他來說有著「妙不可言」的樂趣。他不但親自勘查賽道、參與製定簡章等內容細節，連活動主題「山河戀」也是他拍板定案的；去年他贊助當地國中國小學童報名經費，今年則是贊助「烤大豬」，要用台灣人「殺豬公」的概念來迎接所有參賽的賓客。徐董事長認為，養成青少年從小運動的好習慣，培養對鄉土的認知情懷，也是教育重要的一環，他希望我們的學童能夠五育均衡、身強體健，國家才會有未來、社會才能更進步。

坪林區長施明慧特別重視推動地方產業發展及觀光，她也積極的鼓勵透過路跑健行這類輕旅行方式，來體驗坪林真正的美與寧靜。

現在正是春採收季節，施區長也邀請全省各地好朋友趁著初春繁花盛開時候，結伴來坪鄉享受人間清歡仙境的饗宴。

這場比賽路線是從北勢溪旁坪林國中為出發點，賽道區域沿著逮魚堀溪及金瓜寮溪流域邊上的單車步道一路前行，整條路線就是位於大台北水源保護區翡翠水庫上游，擁有原始森林步道及豐富生態環境。

跑者漫步大林、鶯仔瀨、大溪地浮水、石嶆、清雲、平堵、仁里坂、景觀橋及親水吊橋其間，時而一望無際茶園景觀，時而高聳峭壁飛瀑直瀉而下，眺望峰巒疊翠，享受親水、觀魚、賞蕨及森林芬多精，雲海翻騰，聆聽潺潺溪流水聲，讓愛跑者置身青山綠水，徜徉春櫻緋紅，淨化沉澱心靈，是最愉悅驚豔的生命體驗，也是一種最寧靜悠遠的意境。

此次大會活動除了精選路線、邀請在地志工投入服務外，沿途的補給站也都提供茶葉相關產品，讓跑友在參賽之餘，也能品嘗到在地初春最優質純正的包種茶香。

而大會的主辦鄒雙喜大哥很貼心，不但讓我們免報名費，體驗坪林馬拉松的賽道，還特地準備了民宿房間，讓我們可以休息，可以安心的在那裡好好的休息，在這裡真的很謝謝他。

在入住民宿前，我們先到會場坪林國中先跟鄒大哥打招呼，順便看是不是有需要幫忙的地方。

看各位志工忙進忙出的，好不忙碌，我和另一個志工便幫忙抬桌子和椅子，並順便擺好。

結果自己沒注意，左邊眼睛竟然不小心撞到鐵管，好痛啊😢

在弄的差不多之後，因整夜沒睡，又加上下午還有事情，我便在車上小瞇一下，準備接下來的行程。

在下午忙完事情之後，我們便前往今晚注宿的地方，準備休息。

在睡前天空下起了磅礡大雨，彷佛是為了明天前來參加賽事的跑者洗塵，我們也在雨聲中沈沈的睡去。

一大早，天未亮，我就起床了。因距離開賽還有一段時間，所以我又倒下去昏睡了一下，過沒多久我又起床了，因為會場已有先到的跑友在那裡呼喚我了😂

到了會場之後，天氣忽然轉晴，我也很開心的與大家拍照，因為那些跑友們都住在北部，平常也很難見到面，只有在參加北部的賽事才會有機會遇到。

大家互聊近況，互相加油之後，便在會場等待賽事的開始。

在賽事開始之前，大會特別準備了蛋糕為一些跑者慶生，也準備了背帶，為幾位百馬者恭賀，這些舉動讓人感覺到很窩心。

隨著時間經過，鳴笛聲響起，選手一一出發，我們便跟隨著大家的腳步，開始了今天這場賽事。

當我們想用愉快的心情，開心的在賽道上奔跑時，沒想到一推出去竟然發現有好恐怖的爬坡，好不容易推完一個又來一個，我的天兒啊！我推到好累啊！沿途中有許多經過的跑者，一直熱心的為我們加油打氣，真的很謝謝大家。

沿途經過自行車道及親水步道，風景漂亮的不得不讓人駐足觀賞，因為有涼爽的風吹來，小比也露出開心的表情，而我們好不容易推到折返點，感應晶片之後，我和小比又顛簸地要返回終點，經過親水吊橋時，結果發現階梯，正在煩惱時，這時候有一位好心的跑者經過，便幫忙我一起抬小比的車上吊橋，我們才得以順利前進，在這裡真的很謝謝那位不知名的跑者。

在經過坪林大街上，有許多店家也熱情的為我們加油，也有店家準備包種茶讓大家止渴，而跑友阿福更是騎機車來幫我們私補，送上冰涼的飲料，還拿包種茶讓我們回家泡，一切的一切真的讓人很感動啊！

好不容易回到會場，終於可以吃到期待以久的烤大豬了，幫忙烤肉的志工，更給我們一隻豬肋骨，讓我和小比吃的好滿足。

接下來大會更貼心的準備了自助餐，讓選手們可以吃完飯菜後再返家，真的讓人感動。

這麼優質的賽事，除了賽道較硬之外，真的值得下次一家大小來參加。

再一次謝謝主辦鄒雙喜大哥策劃這麼好的賽事

謝謝辛苦的志工和攝影師為大家服務

謝謝沿途加油的跑友

謝謝熱情的店家

#2019第四屆坪林馬拉松

#為不能跑的人而跑

#用雙腳帶小比跑旅台灣