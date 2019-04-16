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賽事心得／台新女子路跑 私補與加油的快樂體驗

2019-04-16 09:43運動筆記 Scott Chen

我的海外馬經驗也不多，參加過兩次，都是日本神戶馬，一次是跟老婆的第一次海外馬經驗，第二次是陪外甥女完成承諾與思念...Anyway，第一次海外馬參加日本是好事也是壞事，好事是真的輕鬆愜意(不同文不同種但很通)，而且一般民眾參與感實在太棒！壞的也是真的讓你回不去了！大量加油的民眾和玲瑯滿目各式各樣的私補，偶爾穿插可愛小baby在旁加油，這實在跟台灣的比賽相提並論，也參加過傳說台灣最棒的田中馬，真的很好，但一跟日本相比，真的差了些！如何增加台灣一般民眾的參與感，我也不知道，我畢竟只是個住在台北在新竹工作的工程師罷了，我唯一能做的，就是帶我家小人去加油、私補啦！

會選擇台北女子馬的原因也很簡單，這種要拉兩隻小人去戶外的體力活，肯定只有老爸才行，而老爸一定有空的馬拉松當然只剩女子馬拉松啦！而且媽媽、姑姑和大姊姊(外甥女)在Nike落跑前(我到現在還是不懂，Nike為什麼不主辦了？挺好的啊)基本上都有參加，也可以順便做私人加油團(我們那時還會用冰桶準備冰涼濕毛巾和冷飲呢)，算一舉數得！只是今年家族的馬拉松三姝沒參加，不過前幾天突然想到，問了小人有沒有興趣再去發糖果？小人一口答應(我想只是不希望待在家裡負責功課吧？本周要段考)！所以週六跑去買了嗨啾、Hershey's、北海道牛奶糖和77乳加(擺明是小人自肥吧)，週日起了個大早，急急忙忙換了裝，帶著之前準備的加油板(下此做新的，這次時間太趕，抱歉啦女孩兒們)，趕緊出發！住在民生社區的好處就是離河濱公園近，而且絕大部分的比賽都會經過我們家旁邊這一段，所以跨過堤防的階梯，就到比賽路線啦！

一到賽道，大約是在中後段了吧(果然是睡過頭了)！不過還是很多女孩兒！兩小很緊張的一直要我趕快準備糖果，只好急急忙忙開了些，放進容器，姐姐先一馬當先衝出去'要吃糖果嗎？吃了有力氣跑步喔！加油加油'，可愛的模樣，果然吸引很多姐姐去拿，弟弟慢了些，急急忙忙跑到姊姊身旁，小聲地叫著'要吃糖果嗎？要吃嗎？'，只是雖然我家弟弟不是特別帥，但應該也還可以，不過跑步的姊姊們還真不大賞臉，看著臉垮下來的弟弟，我只好叫他離姐姐遠一點，去前面一點的地方，再幫他喊著'請大家幫一下弟弟，弟弟的糖果都沒人拿，很傷心的'！終於生意開始上門，自己也越喊越大聲，看著兩小發著糖果，感覺還真不錯，至少不排斥，還挺enjoy的呢！

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慢慢的，人越來越稀疏，從兩三公尺的距離，變成五六公尺，再變成十幾公尺才出現跑步的女孩兒，跑步的表情，也從大部分開開心心回應，變成微笑點頭再變成面無表情居多，畢竟是21公里，我們是在17公里的尾段啊！看來是差不多了，雖然還有一些糖果，但看著幾乎消失的女孩兒們，另一方面小人一直很擔心自肥選擇的糖果倒底能不能剩下來自己吃一些，我只好宣布結束！小人也大大鬆了一口氣(有剩糖果了)。走到階梯上，剛好回收車出現了！不管是已經跑到終點的女孩兒、仍在賽道上拼命不被回收車追上的女孩兒、抑或是已經在車上的，報名挑戰自己已經很棒了，如果這次沒完成，下次再次挑戰就好！加油~~~希望小人看著努力在賽道上奔跑的姊姊們，能了解那一份努力精神！

後記：小人一直在問姑姑和大姊姊為什麼沒參加沒跑？跟她們說了後，姑姑答應明年會參加，如果沒食言的話，明年還有一篇喔很多女孩們一直在問有鹽糖嗎？抱歉這次沒準備，明年會有的我其實對女子馬拉松頗有微言，不是一直強調女男平等？為什麼有純女子但都沒有純男子馬拉松呢？你說對不對！但話說回來，如果真的有純男子馬拉松...我應該也不會報啦！估計味道應該不是很好... :D

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