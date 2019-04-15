台新女子路跑 現星光 「Lala」徐佳瑩首次挑戰 10K

2019-04-15 09:40 運動筆記 皮卡皮丘



Taishin Women Run Taipei 今晨起跑，為臺北街頭點上最美的第一道曙光（圖片來源：中華民國路跑協會）

台新女子路跑今凌晨在台北市政府迎著好天氣起跑，一萬五千名女性跑者參與這場運動盛會，展現女力的自信與美麗。

這次也有喜愛跑步的藝人參與盛會，包括人生首次挑戰 10K 的創作才女「Lala」徐佳瑩，她順利以 1 小時 30 分 54 秒完賽，Lala 賽後有感而發說道：「我終於知道為什麼會有那麼多人愛上跑步，在跑步的過程中，也是在跟自己對話，真的很謝謝主辦單位舉辦這次賽事。」完成人生里程碑的徐佳瑩還開玩笑稱，跑完後她一心只想趕快洗澡。

「Lala」徐佳瑩首次挑戰 10K（圖片來源：中華民國路跑協會）

台新銀行去年首度冠名 Taishin Women Run Taipei，玫瑰造型完賽獎牌獲得不少跑者好評。今年賽事邁入第 2 屆，完賽獎牌再升級，採用施華洛世奇®水晶點綴玫瑰獎牌，還加贈玫瑰專屬號碼布扣。今年台新銀行環貿經融處副總經理蘇韻琇都親自下場跑21K，她表示，希望能跟跑者們跑在一起，跟著大家挑戰自我！

今年除了用Gogoro作為前導車響應環保外，衝線處也安排「守護小天使」為體力透支的女孩們安全把關。抵達終點後，跑者們能透過台新攤位臉部辨識系統找到賽道中被捕捉的身影，並設有更衣室讓跑者安心換裝，賽後的設計包括按摩區、梳妝區、伸展體驗、有氧拳擊體驗，以及 10KM、21KM 美髮區，要所有女孩都能用最完美的姿態離開終點大佳河濱公園。

另外跑者們在 4 月 11 日至 13 日於華山文化創意產業園區參加「New Balance無畏互動展」，5月1日將在官網公布大獎「2020名古屋馬拉松」限量名額。

中華民國路跑協會理事長范姜瑞、台新銀行環貿經融處副總經理蘇韻琇、臺北市政府體育局局長李再立、New Balance Taiwan 臺灣區總經理楊涵雲一同鳴槍（圖片來源：中華民國路跑協會）

今年賽事衣是 New Balance 特別設計的粉色賽衣（圖片來源：中華民國路跑協會）

賽後還有拳擊體驗（圖片來源：中華民國路跑協會）

賽後的拍照區，讓美美的跑者能夠留下美麗倩影（圖片來源：中華民國路跑協會）

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你也在巨型看板拍照打卡了嗎？（圖片來源：中華民國路跑協會）

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