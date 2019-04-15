親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣戰將征日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
JHBL
綜合
路跑

台中環保局處重罰中火兩千萬 創國營事業罰款記錄

運動筆記隱藏版優值賽事-坪林馬77分30秒拿下人生第7面獎牌 - 有想過要棄賽，但我還是想跑!
健行筆記❤ 2019探訪合歡山上的杜鵑窩--小奇萊步道0.7K拍照趣【台東 | 轆轆溫泉】台東溫泉秘境 - 轆轆溫泉
NBA賽事精華- 公鹿 vs. 活塞 (4月15日)焦點球員- Giannis Antetokounmpo (4月15日)

台新女子路跑 現星光 「Lala」徐佳瑩首次挑戰 10K

2019-04-15 09:40運動筆記 皮卡皮丘

Taishin Women Run Taipei 今晨起跑，為臺北街頭點上最美的第一道曙光（圖片來源：中華民國路跑協會）

台新女子路跑今凌晨在台北市政府迎著好天氣起跑，一萬五千名女性跑者參與這場運動盛會，展現女力的自信與美麗。

這次也有喜愛跑步的藝人參與盛會，包括人生首次挑戰 10K 的創作才女「Lala」徐佳瑩，她順利以 1 小時 30 分 54 秒完賽，Lala 賽後有感而發說道：「我終於知道為什麼會有那麼多人愛上跑步，在跑步的過程中，也是在跟自己對話，真的很謝謝主辦單位舉辦這次賽事。」完成人生里程碑的徐佳瑩還開玩笑稱，跑完後她一心只想趕快洗澡。

「Lala」徐佳瑩首次挑戰 10K（圖片來源：中華民國路跑協會）

台新銀行去年首度冠名 Taishin Women Run Taipei，玫瑰造型完賽獎牌獲得不少跑者好評。今年賽事邁入第 2 屆，完賽獎牌再升級，採用施華洛世奇®水晶點綴玫瑰獎牌，還加贈玫瑰專屬號碼布扣。今年台新銀行環貿經融處副總經理蘇韻琇都親自下場跑21K，她表示，希望能跟跑者們跑在一起，跟著大家挑戰自我！

今年除了用Gogoro作為前導車響應環保外，衝線處也安排「守護小天使」為體力透支的女孩們安全把關。抵達終點後，跑者們能透過台新攤位臉部辨識系統找到賽道中被捕捉的身影，並設有更衣室讓跑者安心換裝，賽後的設計包括按摩區、梳妝區、伸展體驗、有氧拳擊體驗，以及 10KM、21KM 美髮區，要所有女孩都能用最完美的姿態離開終點大佳河濱公園。

另外跑者們在 4 月 11 日至 13 日於華山文化創意產業園區參加「New Balance無畏互動展」，5月1日將在官網公布大獎「2020名古屋馬拉松」限量名額。

中華民國路跑協會理事長范姜瑞、台新銀行環貿經融處副總經理蘇韻琇、臺北市政府體育局局長李再立、New Balance Taiwan 臺灣區總經理楊涵雲一同鳴槍（圖片來源：中華民國路跑協會）

今年賽事衣是 New Balance 特別設計的粉色賽衣（圖片來源：中華民國路跑協會）

賽後還有拳擊體驗（圖片來源：中華民國路跑協會）

賽後的拍照區，讓美美的跑者能夠留下美麗倩影（圖片來源：中華民國路跑協會）

分享

你也在巨型看板拍照打卡了嗎？（圖片來源：中華民國路跑協會）

【延伸閱讀】

台北女子半程馬拉松 傅淑萍、余亭緣分獲半馬、10K組第一

你也跑了 2019 Taishin Women Run Taipei 嗎？來為賽事打分數吧！

＊跑步新聞 就在運動筆記＊

天使
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

台新女子路跑 1.5萬人「姊無畏」

2019-04-15 00:42

賽事心得／坪林馬拉松 隱藏版優值賽事

2019-04-15 10:23

賽事心得／PUMA螢光夜跑 人生第7面獎牌、差點想棄賽

2019-04-15 10:02

賽事心得／黃金小鎮路跑 50K順利達陣是人生的驕傲

2019-04-15 09:52

日本人跑遍台灣／防癌宣導馬拉松 超半馬拚總1卻迷路了！

2019-04-15 09:47

台新銀「姊無畏」路跑 回響大

2019-04-15 00:09

成大校園路跑超專業 跑者腳上都有晶片感應

2019-04-14 18:26

金曲歌后徐佳瑩也與會 台新女子半馬增星光

2019-04-14 11:48

PUMA螢光夜跑高雄站 磁吸式獎牌吸睛

2019-04-13 22:54

賽事報名／老少咸宜的金標賽事 黃金海岸馬拉松破PB

2019-04-13 06:00

賽事策略／台新NB女子路跑 半馬2小時15分配速列車

2019-04-13 06:00

賽事報名／推薦人生初次海外馬的首選 大阪馬拉松

2019-04-13 06:00

賽事報名／今秋季跑進襪子故鄉 2019織足盃超半程馬拉松

2019-04-13 06:00

賽事心得／經驗傳承 波士頓馬拉松非官方指南

2019-04-13 06:00

賽事心得／湖光山色超馬 獨享石門水庫美景

2019-04-12 06:00

賽前情報／台新女子半馬 245列車配速策略

2019-04-12 06:00

跑步小品／城市的菩提

2019-04-12 06:00

賽事心得／黃金海岸馬拉松 一生必跑一次之夢幻賽事

2019-04-12 06:00

跑步知識／跟腱正名 是阿基里斯腱

2019-04-12 06:00

賽事心得／XTERRA越野賽 跑在國境之南意猶未盡

2019-04-12 06:00

賽事心得／濟南國際越野賽 跨出2019第一步

2019-04-11 10:58

跑步知識／拉筋暖身大解密！照著做增肌才能事半功倍

2019-04-11 10:40

跑步知識／越野跑「無痕山林」只留回憶不留痕跡

2019-04-11 10:31

賽前情報／台新女子半馬 150列車配速策略

2019-04-11 10:23

賽前情報／台新女子半馬 140列車配速策略

2019-04-11 10:15

賽前情報／台新女子半馬 200列車配速策略

2019-04-10 10:58

賽前情報／台新女子半馬 230列車配速策略

2019-04-10 10:56

跑在日本馬拉松的起源地—神戶馬拉松

2019-04-10 09:59

全球首屆「LINE FRIENDS音樂路跑」9月7日登陸台北！

2019-04-10 09:50

賽事心得／PUMA螢光夜跑 跑在歡樂的螢光中

2019-04-10 09:46

賽事心得／PUMA螢光夜跑 4大特點讓你愛上跑步！

2019-04-10 09:41

賽事心得／ZEPRO CITY RUN 彰化場 10K路線試跑活動

2019-04-09 10:29

帶小比跑旅台灣／北頭洋馬拉松 謝謝大會的特別獎

2019-04-09 10:26

賽事心得／無錫馬拉松 張智銓海外第一馬

2019-04-09 10:21

賽事心得／日月潭馬拉松暖身跑 全台最美的團練場地

2019-04-09 10:03

跑步知識／跑者營養補充 5大注意事項

2019-04-09 09:56

跑步知識／神一般的恢復─睡眠

2019-04-09 09:33
看更多

熱門文章

新加坡羽賽／戴資穎二連冠 擊敗奧原希望封后

2019-04-14 13:55

NBA／和貝佛利衝突被吹出場 柯爾：KD上鉤了

2019-04-14 13:04

NBA／東區兩強權首戰翻船 美媒分析爆冷原因

2019-04-14 17:48

勇士啟動季後賽模式 快艇系列賽恐一勝難求

2019-04-14 18:20

NBA／又是下剋上！ 懷特關鍵抄截馬刺險勝金塊

2019-04-14 13:48

日職／王柏融4支1 火腿3：1逆轉羅德勝率破五成

2019-04-14 16:19

NBA／季後賽三分球數超越艾倫 柯瑞：非常榮幸

2019-04-14 15:27

NBA／快攻暴扣、神之抄截 波總讚懷特表現

2019-04-14 17:21

NBA／打快艇毫不手軟 威廉斯：典型柯瑞表現

2019-04-14 13:20

年老高薪低表現 陳偉殷、戴維斯成典型惡例

2019-04-15 07:00

NBA／生涯10年最慘 羅瑞季後賽首戰得分掛蛋

2019-04-14 12:15

NBA／奧古斯丁致勝三分退暴龍：生涯最關鍵

2019-04-14 12:31

NBA／華頓將任國王新主帥 柯爾：替他高興

2019-04-14 16:26

NBA／卡珍斯季後賽初體驗 柯爾：為他感到興奮

2019-04-14 11:44

MLB／陳偉殷出戰費城人又挨轟 苦吞本季首敗

2019-04-15 06:47

日職／王柏融對羅德10支1 火腿札幌勝率百分百

2019-04-14 16:28

NBA／衛少大三元白搭 里拉德率拓荒者搶首勝

2019-04-15 08:23

NBA／活塞少雙塔 字母哥率公鹿G1大勝35分

2019-04-15 09:32

MLB／陳偉殷延長賽挨轟吞敗 馬丁利仍期待反彈

2019-04-15 07:59

新加坡羽賽／戴資穎2連冠：享受跑動感覺

2019-04-14 17:44

新加坡羽賽／頂住身體不適 小戴14天內連2冠

2019-04-15 00:44

NBA／季外訓練秘密武器 亞當斯靠這味

2019-04-14 14:31

NBA／5人得分上雙 塞爾蒂克季後賽首戰退溜馬

2019-04-15 05:22

NBA／綠衫軍本季新低84分 照勝溜馬開紅盤

2019-04-15 08:57

名人賽／老虎伍茲重返榮耀！隔14年再穿綠夾克

2019-04-15 07:51

中職／生涯首安出爐 狀元戴培峰說了這句話

2019-04-14 18:37

MLB／洋基3A有日裔第4棒 加藤豪將崇拜一朗改左打

2019-04-14 11:27

MLB／貝林格暫居四冠王 道奇卻慘吞6連敗

2019-04-14 14:00

羽球／台最大業餘賽「清晨盃」 吳家3代是推手

2019-04-14 14:26

MiLB／林子偉連2戰敲安 張育成近2戰5打點

2019-04-14 16:53

MLB／水手開季轟不停 太空人亞土維連5戰開砲

2019-04-14 12:51

新加坡羽賽／球王桃田賢斗逆轉勝 本季第三冠到手

2019-04-14 18:36

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-04-15 10:05

日職／三拍子都慘不忍睹 三連霸廣島全走調

2019-04-15 07:00

NBA／柯瑞登季後賽3分球王 格林：史上最佳射手

2019-04-14 23:57

名人賽╱老虎伍茲狀態佳！第3輪67桿並列第二

2019-04-14 18:54

UBA／大專籃賽整體提升 錢薇娟很有感

2019-04-14 15:10

SBL／下一輪戰富邦 裕隆教頭李啟億：放開來打

2019-04-14 20:16

中職／官大元生涯首代跑 陳鏞基4支4打退兄弟

2019-04-14 17:36

12強賽拚東奧門票 U21金牌世代大王掛頭牌

2019-04-15 07:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top