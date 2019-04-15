賽事心得／PUMA螢光夜跑 人生第7面獎牌、差點想棄賽

2019-04-15 10:02 運動筆記 Jenny Liao



2019PUMA螢光夜跑螢光體驗組(10KM) 與自己的一場比賽，目標是10KM 1小時內完賽，上完一季12堂跑班的成果驗收，2019年度期中考。

很不巧的是，去年的舊傷又復發了，右膝蓋左腳踝在賽前一個月開始出現狀況疼痛，內心非常糾結難熬，之前都是前輩叫我棄賽但我仍執意帶傷參賽，這次卻是我第一次萌生退意想棄賽，算下來已經跑了6場賽事，對我來說10K真的不難，面對內心期許追求與身體狀態反應的拉扯，找到滿足平衡兩邊的中間值，說服求好心切想跑出好成績的自己順順的跑完就好。

當順利跑回終點，拿到完賽獎牌的那一刻，謝謝那個還是想跑的自己，謝謝自己沒有為了成績而加速暴衝，還好賽前很認真做伸展放鬆，賽中沒有出現突發狀況順利完賽，雖沒有在1小時內，但至少有進步了。

2019.04.06 PUMA 螢光夜跑螢光體驗組(10KM) 01:17:30

2017.03.19 台北國道馬拉松 (10KM) 01:32:09

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自己的名字能刻在完賽獎牌上很有意義，一種象徵性，一種踏入跑步旅程中的里程紀錄。這是我人生第7面獎牌，無論未來的角色身份有什麼變化，期許自己我依然仍在跑步的路上。

記住跑班前輩的叮嚀，「跑步是為了健康 ，健康跑身體自然就會變得更強了破PB是順便的，慢慢來順順的跑就好！ 」我相信我的腳好了，肌力核心練成了，速度會一分一分的拉快，距離會一步一步的拉遠。#總有天能超越自己的框架限制遇見更強的自己 #放慢再放慢不追求速度只求跑得遠跑得久

賽前紀錄x賽中過程x賽後心得

距離比賽日倒數1個月，3月初開始增加跑量，雙腳身心狀況還好，直到為了衝3月份的跑量總里程，最後一週 一口氣跑4天(16.09KM)忽略了身體肌肉所能負荷的量，身體直接給予回饋，原以為痊癒的腳舊傷，又開始出現疼痛。很無奈灰心也清楚不太可能達到目標，賽前前三天寫賽前紀錄雙腳狀況和當下心情，也不斷說服自己順順的跑完就好。

1-5K

2019.4.6 比賽日當天，起跑5分鐘後胃出現疼痛，一手按壓，把速度再放慢，跑了大約10分鐘，胃不再痛了，再把速度拉回原本平常的速度，一路上就是調整呼吸專注腳步，本來跑到第一個水站想直接跑過，因為人超多全擠在水站，這時耳邊傳來教練助教的話(一定要進水站喝水)，還是停下來找縫隙喝杯水，再往前跑；跑到NRC語音'你已跑了7公里'當下，激動不已，剩3K了快跑完了，結果再往前跑看到大會的看板5K，才知道NRC多算了公里數，頓時有種從天堂墜到地獄的錯愕，邊跑邊覺得超嘔，一個閃神分心，左腳稍微絆到，趕緊把注意力拉回專心跑步。

6-10K

跑到橋下忙開手電筒，第二個水站人還是好多，連喝3杯運動飲料，繼續跑，跑上坡(換步要快)跑到橋上後傻眼一堆人，完全是要用走的，為了拚時間超越人擠人，於是直接跑下橋上的人行道，很危險所以跑一段後就跑回人行道，跑下橋(重心要在後)，原本想加快速度，但右小腿左腳踝開始出現痠痛，這時跑班前輩的話開始不斷迴盪在我耳邊(寧可慢三分也不要為了爭快而受傷)，再放慢速度緩解疼痛，順順的跑回終點。

一路上看著有的人跑跑停停，有種看到前年的自己，跑一段走一段，這樣跑其實更累，現在是一路用跑的，當下覺得自己進步好多，蠻開心的。

全程10K跑完，NRC的紀錄卻多了4公里紀錄？

跑完後還是去復健科檢查，照超音波，右腳膝蓋沒有積水但有發炎，暫停跑步訓練，好好休養治療，趁這段時間訓練核心肌力，為下一場賽事好好準備。

跑步後記x關於跑步的心路歷程

2016年人生撞牆低潮期，於是給自己轉移生活目標跑步，跑台北馬半馬，當時完全沒有正規的訓練，更不用說有固定按表跑步訓練，沒想到第一次報名就中籤，當時就一個人直接去參賽，雖成績很爛但還好有順利完賽拿下第一面馬拉松獎牌！沒訓練去跑一定受傷，之後2017年再跑了兩場路跑後就休跑，2018年4月報名參加 Garmin希望跑步學堂 初階班 梁哲睿教練 授課，重頭學過跑步訓練課程跟著教練和助教練習，循序漸進一步一步和學員們一起訓練與學習，慢跑、動態暖身、馬克操的練習、配速跑、12分鐘測驗跑、核心肌群訓練、滾筒放鬆；很開心認識了好多認真的跑友們，很喜歡和一群人一起練習練跑的感覺。

連續上了2期初階課程後，給自己新挑戰加入Dream High Running Club 夢想高飛跑步社團突破高飛班，跟著總教練梁哲睿和 DHRC 教練助教群，跑班的學員同學們持續訓練跑課表。

謝謝教練助教的指導與鼓勵，謝謝跑班的大家給予我滿滿的加油!

很喜歡跑步，喜歡專注在跑步當下跑完後流汗心情大好的自己。相信0與1的距離是遇見那個持續進步的自己的跑者。

跑步賽事歷程x人生7面獎牌

2016.12.18 台北馬拉松半馬 (21.0975KM) 03:19:26

2017.03.19 台北國道馬拉松 (10KM) 01:32:09

2017.10.01 New Balance動物園路跑賽(13+1KM) 02:11:03

2018.12.09 台北馬拉松半馬 (21.0975KM) 03:05:10

2018.12.15 第六屆ADA慈善聖誕路跑(12KM) 01:58:38

2019.01.13 渣打臺北公益馬拉松 (13KM) 01:44:52

2019.04.06 PUMA 螢光夜跑螢光體驗組(10KM) 01:17:30

7場賽事有5場是自己一個人參賽其實挺孤單，有人和自己一起跑感覺挺好，謝謝你的揪跑。

明知道追不到你，但仍努力跑著，這次沒讓你等太久，若還有下次，期望能追上你的背影。