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賽事心得／坪林馬拉松 隱藏版優值賽事

2019-04-15 10:23運動筆記 黃世賢(鹹鴿)

2019.4月.13 六坪林馬拉松全馬42.7k，總爬升約近800m！

三月過後，我不太喜歡跑馬，因為覺得天氣開始變熱了！這一場因為是鄒大哥主辦的關係，捧場來參加，所以才會來參加這一場賽事！

4/4兒童節剛跑完自助瘋跑北橫100K，腳還未完全復原，只想跑完就好，手機&自拍器就帶著吧！

應該有感覺殺氣了.......

衣保區...一起的好朋友們

起跑前-1

起跑前-2

起跑前-3

起跑前-4(坪林區區長)

現在來說說，我感覺到的優點！1.到了會場說真的，感覺環境優美， 吊橋、溪流、山林、白鷺鷥的棲息地，真的還不錯，坪林真的是一個好地方！2.到了會場 首先看到的就是一隻很大隻的乳豬正在燒烤， 想不去看他都很難，感覺主辦單位非常的有誠意！

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回來一定要吃這隻.......

3.這一場賽事不算大，所以感覺廁所，各方面的使用非常的安排不會太過於擁擠和排隊！4. 志工們服務都親切！5. 再來最重要的賽道和補給部分，跑了這麼多年的馬拉松 ， 這一次在我認定是非常有特色的賽事，沿著茶園->溪流->山林間，穿梭奔跑， 空氣非常的好， 讓人感覺非常的舒暢！補給有一定的水準，且足夠使用！

我被石頭鴿超車了......

接下來黑鴿也超車了...他們不知我一路偷拍中......

舒服的溪流

多數時間舒服的溪流旁奔跑

被我發現散步的兩人

太漂亮了....不停下來拍可惜....

這是要去攻30K折返點的25~27.5K左右的補給站

賽後......

賽後.....

衝線的兩人

麻吉兩兄弟......黑黑的人亂入.....

YA成鴿....你怎了....

記得面臭臭的何董笑了....

好朋友們

協力廠大哥

跑不夠的黑鴿

6.跑完之後的賽後補給， 自助餐的部分感覺還不錯 因為還有烤乳豬！

現在來說說值得改進的地方

1. 因為下雨的關係跑到有一些濕滑，需要提醒！

2. 賽道上的里程數未標示！

3. 有少數的路口雖然地面有指引，仍然有跑友跑錯！可標示或路障等！

4.沒有盥洗場所，有的話會更好！

5.取的分組獎牌數少！

6. 4月份辦賽事熱了點！

以上是賽後的評價80分，如果下次還會想來嗎？當然會，想到路上的美景！恭喜社團內的石頭鴿…分組第三名花姐…總排名第二名4/4跑100k腳還酸，跑不太動時間：03:54玩賽總排：14/535分組：7/139#楊梅樂跑#堅持到底#為下一個目標努力

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