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賽事心得／黃金小鎮路跑 50K順利達陣是人生的驕傲

2019-04-15 09:52運動筆記 Chaulong Chen

跑了40場的馬拉松，其中有幾場是超馬（跑程大於42.125K，但完賽時間不定；或是距離是42.125K，但時間小於6小時30分），今天苗栗公館的黃金小鎮路跑賽是我的第41場全馬，更是挑戰自己腳程的超馬，截止目前為止最長的距離，是50.78K，大會規定完賽時間是7小時，最終以6小時51分06秒完賽。就差9分鐘差點與完賽擦肩而過，但是「堅持」是我跑馬的信念，咬緊牙根就是要衝過去，賽前也從未有過不能完賽的念頭，這就是我人生的驕傲，做夢也會笑！       

這是我參加苗栗縣政府教育處林克敏主任辦理的第二場賽事，因起跑時間清晨5:00就開始，因此前一天晚上就入住大會安排的仁愛國小選手村。林主任安排於仁愛國小是有目的的，就是為苗栗「拼經濟」。星期六晚上於仁愛國小前約160M處有公館觀光夜市，所以跑友們可以於公館觀光夜市「自辦」「跑友之夜」，品嚐地道的客家風味夜市小吃，茶酣耳熱，共聊生活點滴。然天公不作美，傍晚下了場雨，致使夜市店家寥寥可數，掃了逛夜市的雅興。因是吃完晚餐離家到苗栗，晚上9:40到夜市逛了一圈仍未有飢餓感，因此買了碗紅豆豆花解解饞，也算盡棉薄之力，促進庶民經濟。     

這場路跑賽是「繞圈賽」，一圈4.22公里，合計要跑12圈（12圈合計50.64K，但每一圈都要繞進去茅鄉亭感應晶片，所以12圈多跑了約140M，所以合計總跑距離為50.78K），由於50.78K的距離要在7小時內完賽，所以無法像一般跑全馬一樣，悠哉地拍照，構思故事。每一圈跑進去茅鄉亭後就匆匆補給水、飲料、水果及充飢食物，不敢多做休息，以致於這次的補給美食的照片一張都沒有。再者，因是繞圈賽，一圈也只有4.22K，所以補給站只有一個，就在茅鄉亭內，可想而知，人潮必定擁擠，所以也沒拍照的興致。還好時間掌控得宜，才得以順利完賽。不過賽道風景可沒放過，公館最有名的農作物實景可沒放過，紅棗、草莓與芋頭栽植於賽道兩側，灌溉用水潺潺而流，清澈無比，無怪乎公館鄉109歲人瑞劉張圓妹女士能如此長壽，遍地綠色植栽，水質乾淨，空氣清新，是為養身養老的好去處。     

在賽道上遇見同為來自雲林虎尾的廖恭園先生與野孩子團隊，照面時相互加油砥礪，同好相扶持，好不溫馨！     

謝謝黃金小鎮路跑賽所有的志工與工作人員，尤其要特別感謝克敏主任這把「憨鎚」，敲琢出苗栗最美麗的人文風光，讓我們這些愛好路跑的夥伴，得以深入跑讀精閱苗栗各地優美景觀與在地文化，由衷感謝。

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與廖恭園先先合影

▲公館觀光夜市(1)

▲公館觀光夜市(2)

▲公館觀光夜市(3)

▲草莓園

▲芋田

桑椹

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