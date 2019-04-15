台新女子路跑 1.5萬人「姊無畏」

2019-04-15 00:42 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／台北報導



台新女子路跑，由中華路跑協會理事長范姜瑞（左起）、台新銀行副總經理蘇韻琇、台北市體育局長李再立、New Balance台灣區總經理楊涵雲等共同鳴槍。 圖／台新銀行提供 分享 facebook

一年一度專屬女性跑者的路跑賽事，台新銀行冠名贊助的「Taishin Women Run Taipei」，昨天清晨在北市府前廣場亮麗開跑。今年賽事分為廿一公里與十公里組，超過一萬五千名女性跑者共襄盛舉，一路邁步展現「姊無畏」態度。

今年「Taishin Women Run Taipei」為讓每位跑者都有美好參賽回憶，特別運用「人臉辨識」技術，在賽事終點大佳河濱公園推出「姊用力奔跑，台新專業攝影幫您紀錄」的服務，跑者透過掃描專屬QR CODE再上傳個人照，就可藉人臉辨識找到美照，瞬間化身「網美」。而活動現場準備暖心飲品，並提供北美機票、高級Villa住宿券等抽獎贈品，讓參賽者收穫滿滿。

台新女子路跑共計1.5萬女性跑者共襄盛舉。 圖／台新銀行提供 分享 facebook

自從教育部體育署推出運動企業認證以來，台新銀行連年獲頒認證，並對外支持多項體育活動及贊助運動選手，對內則藉由活動與社團積極鼓勵員工養成運動的好習慣。台新銀行今年也組成跑團參賽，副總經理蘇韻琇挑戰廿一公里輕鬆完賽，台新銀行也邀請多家法人客戶組團參加今年新增的團體組，團體組賽制是以每組六人的加總成績進行排名，各組成員莫不全力以赴爭取佳績。

台新銀行為台新金控獲利核心子公司，今年第一季台新金控自結稅後盈餘四十四點○五億元，年成長百分之十六，每股盈餘○點三七元，獲利動能表現穩健；在拓展業務創造獲利回應股東期待同時，也持續以具體作為回饋社會，讓眾女性跑者無畏，跑出自信與美麗。