賽事報名／老少咸宜的金標賽事 黃金海岸馬拉松破PB

2019-04-13 06:00 運動筆記 知行合逸



夏天，當濃重的熱浪席捲北半球時，全國一片酷暑，柏油路炙烤著車輛和行人，家家戶戶的空調火力全開！

而此刻，南半球的冬季才剛揭開序幕，七月的澳洲甚至還有些涼意，唯獨一個地方，卻依然暖洋洋的，既沒有熱浪襲捲，也沒有寒潮吞噬。這裡的人們正享受著陽光沙灘，在溫吞的海水中游得不亦樂乎。

這個地方，叫做黃金海岸。一個宛如天堂一般浪漫的地方，卻也同樣充滿了生活氣息，每一個抵達這裡的人，都將在這裡找到一份快樂安寧。如果你每年夏天無以安放，如果你想讓孩子有個開心的假期，如果你剛好還喜歡跑步，那麼七月的黃金海岸以及澳大利亞唯一國際田聯金標賽事——黃金海岸馬拉松絕對適合你！

老牌賽事，口碑有保障

這場比賽是澳大利亞國內首屈一指的公路賽，也是澳大利亞第一個馬拉松賽事，獲得國際田聯金標認可！ 2019年是其舉辦的第41屆比賽，無論是賽事歷史，或是賽道口碑，都非常值得跑一次！

60% 的跑者輕鬆創PB

馬拉松比賽場地緊鄰黃金海岸的衝浪沙灘，並且擁有世界上「最平坦、最快速賽道」之一的美譽，也擁有非常好的口碑！ 2017 年的調查結果顯示，60% 的跑者在黃金海岸馬拉松創造了PB。

擁抱無尾熊、親近袋鼠

當然，無尾熊和袋鼠是不會在跑道上等候你滴，但是它們一定會在公園裡翹首期盼你的造訪！比賽結束後，去公園擁抱、撫摸這些澳洲「萌寵」們，再來個親密合影吧！

最佳跑步氣溫

7 月份黃金海岸的天氣條件非常適合跑步：溼度低、氣溫10~20℃。遠離北半球的炎熱，進行異國避暑旅行，體驗跑步之樂，用有別以往的方式欣賞黃金海岸，一舉多得！

黃金海岸，玩不夠，樂無邊

跑步之餘，到沖浪者天堂海灘學習衝浪；在南半球最高公寓觀景台上觀看日落；乘坐遊艇揚帆出海，尋找遷徙的座頭鯨；遊歷各類主題樂園等等。黃金海岸是你邊跑步，邊旅行的不二之選。

適合各類型挑戰

黃金海岸馬拉松分兩天舉行，提供有多種賽程可以選擇，為所有年齡和各種能力人群，提供自我挑戰的機會。這種挑戰可能是目標距離的挑戰，也可能是個人最好成績的挑戰，更可能是純粹的健身跑步。

精心策劃的賽事

黃金海岸馬拉松晶片即時追蹤，讓家人朋友可以隨時查詢你的位置。順利完賽都會得到一個紀念獎牌和一件T恤。這對於從世界各地遠道而來參加比賽的選手們來說，都是珍貴的收藏品，是完賽的最佳證明。

分享 facebook

熱情的觀眾

熱情的志工、啦啦隊的加油打氣，你會被一種執著的「跑步精神」鼓舞著，堅持到終點。途中會路過別人的後花園，有人送上水果，有可愛的孩子睡眼朦朧地走出屋門為你加油，讓你度過最難忘的一天。

藍天白雲、空氣清新

藍天白雲、空氣清新、湛藍的天空、金色筆直的海岸、溫暖的陽光！在這樣的環境下奔跑，哪裡還需要佩戴口罩乃至防毒面具？你只要邁開步伐，盡情呼吸新鮮空氣，自由奔跑，享受跑步最真實、最原始的快樂！

浩瀚的南太平洋上，旭日初升之時，迎著朝霞，沿著美麗的金黃色海岸線奔跑。在北半球炎熱的7 月，我們一起奔向澳大利亞黃金海岸吧！藍天、白雲、艷陽、細沙；盡情呼吸，享受奔跑的樂趣！

黃金海岸線馬拉松恰逢暑假期間，更可以帶著孩子和家人一起來，讓他們跑個短距離或做你的專屬加油團，一起感受馬拉松精神吧！

報名資訊

黃金海岸馬拉松比賽時間：7月7日比賽地點：澳洲 昆士蘭比賽組別：全馬：關門時間6小時40分，18歲以上可報名半馬：關門時間3小時20分，15歲以上可報名10公里跑：關門時間1小時40分，12歲以上可報名5.7公里跑：關門時間1小時20分，不限年齡兒童跑4公里：關門時間40分鐘，5-14歲可報名兒童跑2公里：關門時間20分鐘，5-10歲可報名

加入運動筆記賽事報名line ＠wll8992f （要加＠呦！）私訊我們即有專人為您服務！以上內容由中國知行合逸旅行社提供，運動筆記改寫。