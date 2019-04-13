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賽事策略／台新NB女子路跑 半馬2小時15分配速列車

2019-04-13 06:00運動筆記 張智雄

即將於本週日隆重登場的TAISHIN WOMEN RUN TAIPEI，妳準備好了嗎？想要推進個人成績到兩小時十五分內目標的人，請務必認真閱讀以下配速策略。

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半程馬拉松２：１５配速列車成員介紹

《前導Ａ車》楊祥勤、林家弘、王志偉      預計完賽時間 2:12:30~2:13:30

《壓隊Ｂ車》張智雄(大雄)、卓芳亙(Winnie)      預計完賽時間 2:13:40~2:14:40

▲停

1.若比賽當天想獲得最佳成績，賽前2~4天，應減少練習量，甚至完全休息都可以。

2.搭配靜態伸展、舒緩，讓肌肉保持柔軟彈性狀態。

3.飲食攝取要足夠，睡眠最好要在六小時以上

4.週日天氣預估：體感溫度21~26度、降雨機率40%、相對濕度77%、風力2級東北風。

▲看

1.這場21K的起跑時間是早上5:30，最晚4:30要到達會場。充裕的時間準備，有助於穩定賽前緊張情緒。

2.剛起跑時人潮壅塞，速度可能無法拉到6:20min/K，將在第一補給站3K前慢慢調整回來。

3..路線有兩段上下橋，分別是新生高架橋麥帥一橋。上橋速度會放慢，再利用下橋時加速補回時間差，總均速仍維持在6:20min/K。

4.補給站設置點位於3K、6K、10K、12K、15K、17K、19K共計七站，到站前10公尺左右會提醒需要補給、飲水的夥伴，先加速進入補給站取用物品，然後跟上配速列車。列車長會降速等候15~20秒，集結後再出發；起步速度會稍微比均速6:20min/K快一些。

5.若不習慣進補給站「拿了就走」，妳也可以自行攜帶補給，像是「能量果膠、葡萄糖、鹽糖、咖啡因」......減少停靠久候的時間浪費。

▲聽

1.除了兩座橋的上下路段，河濱賽道多為平緩，所以全程均速將在6:20min/K左右。A車行進間速度調整會在6:10~6:15min/KB車行進間速度調整會在6:15~6:20min/K

2.跑步過程中，除了專心聆聽自己的呼吸與步伐，也要豎起耳朵注意列車長的提醒：前方有大砲出沒？(請面帶微笑、挺直腰桿)  前方有補給站？(需要補給的人，請快跑前進、再迅速歸隊)

3.距離終點兩公里，如果還有餘力，想單飛的就盡情奔馳吧

4.下圖為配速參考的時間表，預祝各位姊妹都能平安完賽、獲得佳績。

#Bijipacer

#RunForTaiwan

#2019TAISHINWOMENRUNTPE

#姊無畏

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