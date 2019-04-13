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賽事報名／推薦人生初次海外馬的首選 大阪馬拉松

2019-04-13 06:00運動筆記 Jack Lee

大阪是西日本第一大都市。也是近畿地方的中心城市。全市面積223平方公里，常住人口約有270萬人，是日本人口第三多的城市。大阪自奈良時代起，就因其臨海的地理位置成為貿易港口，豐臣秀吉修建大阪城，並以大阪做為豐臣政權的政治中樞。在江戶時代，大阪和京都、江戶並稱為「三都」，是當時日本經濟活動最旺盛的都市，自古以來就聚集了許多便宜又好吃的美食，被譽為「天下的廚房」。

 

今年的大阪馬路線經過許多大阪的必遊景點，包括大阪城公園、天王寺公園，今年活動咖合作的近畿旅行社也特別安排離活動會場步行僅七分鐘的天王寺都飯店，讓跑友能輕輕鬆鬆養精蓄銳地準備比賽。

(圖片取自天王寺都飯店官網)

當然這次活動咖還特別安排有意參加大阪馬的跑友可以用優惠價格參加【大阪馬拉松特訓班】，邀請活動咖的優質教練，讓跑友從不會跑到能無傷完賽。

四天三夜的活動行程除了第三天參賽以外，前兩天及最後一天都可安排當地的自由行。因此我們再介紹幾個大阪知名的歷史文化景點。

 

大阪城

由一統天下的戰國武將豐臣秀吉於1583年左右築城。其威風澟澟的天守閣不僅可稱為大阪代表性象徵，高達30公尺、日本最大級的石牆等可看之處也相當多。

 

通天閣

通天閣是位於日本大阪府大阪市浪速區新世界商業街的一個瞭望塔。為日本的登錄有形文化財產。通天閣這個名字的意思是「直通天空的高建築物」，命名者是明治初期的儒學者藤澤南嶽。通天閣是由建築師內藤多仲所設計，他也是東京鐵塔的設計者。高達103公尺的展望塔。每年超過100萬以上觀光客造訪的人氣景點。

 

道頓堀

道頓堀是一條位於日本大阪府大阪市的運河，以鄰近的戲院、商業及娛樂場所聞名。道頓堀與木津川及東橫堀川連接，全長約2.9公里，其名字亦成為大阪市中央區一個町的名稱。這裡是大阪數一數二的知名繁華區，不分晝夜不分日期，一整年都是人潮不斷熱鬧非凡。近年來河川二側散步道整備得宜，每年也會舉辦許多活動。更加深了此處熱鬧非凡的氣氛。

分享

(圖片取自日本大阪觀光局官網)

如果你是第一次參加海外馬拉松，大阪馬拉松絕對是首選，空檔時間也可抽空逛逛這個歷史名城，而保證參賽權也讓您免除等待抽籤的不確定性。除了特訓班以外，我們還會陸續提供包括機票或票券等其他選購項目，敬請隨時關注我們!

https://bit.ly/2Z1FvH3﻿

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