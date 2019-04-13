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運動筆記波士頓馬拉松非官方指南 (by Jay的跑步筆記)今年秋季就一起跑進襪子的故鄉吧! -2019織足盃超半程馬拉松
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賽事報名／今秋季跑進襪子故鄉 2019織足盃超半程馬拉松

2019-04-13 06:00運動筆記 Jack Lee

社頭鄉位於彰化縣東南部。據耆老相傳，在明末清初，漢人移居臺灣，稱番人聚落為「社」，「社頭」地名蓋因洪雅族大武郡社之頭首或頭人居住於此，以之得名。

 

目前以蕭姓為鄉內最大宗，當地還有流傳著「社頭蕭一半，鹿港施了了」。在旅遊方面，社頭鄉的熱門景點有清水岩寺及清水岩森林遊憩區、樂活觀光襪廠、社頭劉家月眉池等。其中清水岩寺起建至今已有兩百七十七年（建立於清朝雍正六年，公元一七二八年），而清水岩寺又因地出泉水、風光明媚而有「清水春光」的美名，更是彰邑八景之一，現在清水岩寺已成為地方的信仰中心。此外當地除了許多織襪觀光工廠以外，2018年3月又有一家『台灣手套博物館』開幕，除了可以看世界最大的手套外，室內也有手套製作過程，以及古老機具、DIY活動等等可以實際參觀遊玩。

 

人口僅4萬的社頭，全盛時期有300多家織襪廠，年產值超過100億，幾乎可以說人人是董事長。現在，社頭織襪聚落產值僅剩30、40億。現在如果經過社頭或到當地旅遊，都可以看到路標上寫著【襪子的故鄉】，由此可知當地在織襪產業的實力。

 

今年，由許多單位包括工業技術研究院、紡織產業綜合研究所、中華民國紡織業拓展會、鞋類暨運動休閒科技研發中心、石材暨資源產業研究發展中心、印刷工業技術研究中心共同主辦的2019彰化社頭織足盃超半程馬拉松將於10/20在當地舉辦。4/1已經開始報名，如果想來襪子的故鄉跑跑步，快上活動咖網站報名吧!

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