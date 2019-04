賽事心得/經驗傳承 波士頓馬拉松非官方指南

2019-04-13 06:00 運動筆記 許立杰



過幾天就是一年一度的波士頓馬拉松。作為一個參加過 20 場以上全馬,包含兩屆 (2017, 2018) 波馬的跑者,提供一些經驗給大家。內容不一定完全正確,建議配合官方手冊與網站閱讀,並以官方公佈為主。

賽道

波馬賽道是從 Hopkinton 開始,往東北經過 Ashland, Welleslley, Newton, 最終進入 Boston 市區。全程 42.195 公里,呈現起伏向下 (Rolling Downhill) 的地形。

也因為賽道屬於 A 點到 B 點,並且有下坡賽道的優勢,波馬的成績無法做為世界紀錄、也無法作為台灣長跑競技網認證成績使用。不過它還是 IAAF & AIMS 認證賽道,所以拿來報名菁英級別的賽事是可以的,例如東京馬拉松的次菁英組名額,以及福岡國際馬拉松等*。

*東京馬拉松次菁英組 2019 年報名標準是男性 2:45:00 女性 3:30:00. 每年可能不同。福岡國際馬拉松報名資格是 A 組 2:27:00 B 組 2:35:00, 限男性。

天候

四月的波士頓是早春,理想狀態應該是 8~12 度,合適跑馬的天氣。可若你看往年 (2011~2018) 官方氣象紀錄: https://www.baa.org/races/boston-marathon/results/history

年份 起/終點溫度(攝氏) 天空2011: 8/13 晴2012: 18/31 晴2013: 13/13 晴2014: 16/16 晴2015: 8/8 陰雨2016: 21/16 晴2017: 21/23 晴2018: 5/7 大雨

每一年變化都非常大,要說近幾年最適合跑馬的只有 2013 年,可那年偏偏發生了波馬爆炸案。我參加的過去兩年,一年是溫暖大晴天 (攝氏 21~23), 一千多人中暑進醫療帳篷;一年是低溫豪大雨 (體感零度以下),還是一千多人失溫進醫療帳篷。

這 122 年來,有下過雪 (5次)、有大豪雨 (4次)、有異常炎熱 (11次) 。說到這你大概可以知道,波士頓的春天,異常的天氣其實也就是正常發揮。我的建議是:

'Hope for the best; plan for the worst.' / 抱最好的希望,做最壞的打算。

炎熱氣候:電解質/鹽錠、防磨膏/凡士林、注意補水寒冷氣候:多餘外衣 (防風防水、可以扔棄)、輕便雨衣、手套暖暖包、多準備一雙鞋襪

其餘依照個人習慣增減,反正能帶著就帶著,不能帶的,落地趕快買。通常賽前三天預報就很清楚了,不要像去年一堆人在最後一刻還找不到地方買外套雨衣,臨時買的大概又很醜,這是實話。

不少人問我這件外套是哪來的,答案是賽前一天在 Expo 的出清區及急忙忙買的。

賽前整備

波馬 Expo 從週五一直到週日,沒意外的話都在 John B. Hynes Veterans Memorial Convention Center, 就在距離終點線 500 公尺的地方。取物時順道去終點看看,想像週一從拱門下通過的場景,會很有幫助的。

報到很容易,要攜帶證件跟出示取物證明 (紙本或電子檔皆可)志工非常多,沒有什麼排隊的問題。

官方購物是 Adidas, 每年的慶祝夾克是不會賣完的,其他東西看銷售量,賽後可能會打折。不過如果是風塵僕僕遠道而來的,看到喜歡就買,別考慮太多了。目前只聽過後悔沒買的,還沒聽說後悔買的,當然,也可能是嘴硬就是了 (笑)

吃的方面,市區內就有中國城、飯麵都有,口味就不要太苛求了,能吃飽最重要。另外除了 Chinese 之外、Korean、Japanese、Thai、Vietnamese 都是可以嘗試的關鍵字,適合習慣亞洲口味的跑友肝醣超補。

波士頓龍蝦嘛,優質蛋白質,幾乎沒有脂肪跟碳水,這東西適合...賽後吃

Expo (Hynes Convention Center) 距離終點只有 500 公尺

分享 facebook

去終點前想像一下,自己隔天的樣子吧! 賽前一天:仔細閱讀參賽者手冊,記住自己要搭巴士的時間、準備好隔天的早餐,早早回飯店歇著。流程是這樣的:在終點寄物 -> 搭官方巴士去起點 -> 跑回終點後原處取物。

注意:起點沒有寄物,另外寄物有專用的袋子,用自己的是行不通的。

Finish Area, 黃色巴士就是搭車的位置

比賽日

依照波次不同,在合適的時間起床。以第一波 Wave 1 (紅色號碼布) 跑者為例,要求在 6:00~6:45 分從終點 Boston Common 搭上 Bus. 依照個人經驗,以官方建議的時段上車,時間絕對足夠,不用再早了。

巴士行駛到起點 Hopkinton 大約 40 分鐘,大約會在 7:30~8:00 間抵達選手村。這時距離起跑還有整整兩小時,所以我建議在巴士上頭小睡一下,也有很多人會太興奮而講一整路的話。老實說真的很吵。不過我第一年也是這樣

選手村裡有吃有喝、覺得餓的還可以補個貝果、香蕉、咖啡。你大概會坐在草皮上,下雨的話會變成爛泥巴,如果有準備個紙板或塑膠墊,當場就變 VIP.

運氣不好的話選手村就會變這樣 9:15 之後,選手村通往起點的路會開啟,到起點的路程大約還有 1 公里,感覺好的話可以小跑熱個身。最晚在 9:30 就會抵達起點旁,這時有最後一次上洗手間的機會。

下圖就是從選手村走向起點的路線,注意進 Corral 前還有最後一次上洗手間的機會

09:32 女子組精英出發 (也就是除了 Wave 1 的人以外都看不到)

10:00 男子組精英出發

10:02 一般組 Wave 1 出發

比賽

總結一句話:上傷心坡不可怕、末十公里賣力踏(對,我是故意押韻的。)

美國國歌後、槍響前,頭頂上會有三架戰鬥機呼嘯而過,主持人開玩笑說:「他們是今天最快到終點的。」然後比賽開始。

還記得賽道的樣子嗎?不記得,我們再來一次:

0~5 miles (0~8K): 起伏路段,整體下坡

一開始覺得很輕鬆是正常的,特別是下坡的路段、旁邊還有無數群眾在賣力加油。不能比目標配速快,可以比目標配速慢。現在快的十秒鐘,後面要用一分鐘來還。

5~13 miles (8~21K) 大致上是平路,有點小幅度起伏

執行目標配速,不要快、不要快,專心跑步,注意體感心跳。過了半程,體感應該要很輕鬆,幾乎就跟沒跑一樣,好像剛暖完身。

Mile 14 (22K) 衛斯理學院,Free Kisses 大放送

索吻的靠右、追成績的靠左,各取所需,互不干擾。這是你在美國唯一可以合法跟女學生索吻的機會,我不會跟你太太說的。

(AP Photo/Steven Senne) (免責聲明:我兩次都沒親。太太你有看到吧?)

16~21 miles (26~33K) 牛頓四大坡、傷心坡

惡名昭彰的傷心坡,跑過的都知道,其實也沒有多可怕。真正可怕的是 30K 左右的撞牆期,在這時候會一起出現。

所以前面跑太快的人,哭泣吧!後悔吧!前面保守點的人,傷心坡不傷心,三步併兩步也就過了。可以接受速度合理下降,不要強攻上坡,記住全馬比賽在 20 miles (32K) 之後才開始。

21~26 miles (33~42K) 進市區,最後十公里

各位觀眾,整個賽道中最容易、最好跑的路段終於出現了:過了傷心坡之後,會是 5 公里的下坡,再接 5 公里的平路!

你所有累積、保留的體力,就是為了在這時候碾壓眾生。我還記得我在前年,咬住配速攻克傷心坡,最後卻在坡頂抽筋,眼睜睜看著下坡卻痛到跑不了的遺憾;更記得去年,上坡放鬆保持步頻、任由自然掉速,卻在最後十公里全開、超車近百人的痛快。

要我選一百次,我都選後面那個

26~26.2 miles (42~42.195K) 終點前衝刺

在消防局前最後的左轉後,你就可以看到遠方的深藍色拱門了。這是你在夢中期待無數次的場景,同時也意味著比賽即將結束了。

不要留下遺憾、盡情衝刺吧!賽道旁的觀眾,要嘛是大老遠來幫你加油的家屬朋友、要嘛是羨慕你能在賽道上奔馳的跑者。在他們面前展現出最好的自己,是對比賽的尊重,更是對自己的負責。

26.2 miles (42.195K)

過終點後,不要停留。跟每一位你見到的志工道謝、向每一位你見到的群眾 High five!

來到獎牌桌前,白髮斑斑的老奶奶笑臉盈盈。然後你彎下了腰,讓她在你的脖子上,掛上那面獨角獸的徽記,她輕輕地說:

「恭喜你,你現在是個波士頓馬拉松跑者了。」

以上個人經驗,不一定完全正確。不過如果你心理完全沒底,那姑且就信我一次。

參加過這麼多場比賽,波馬仍然是那個 one and only 讓人會一而再、再而三回味的地方。就如同賽前選手村的廣播:

「每個來到 Hopkinton 的跑者,都有個不為人知的故事。不過你們都靠著自己的努力,來到了這裡。」

願每個參賽者都有最好的體驗,也祝福每個以此為目標的跑者,總有一天美夢成真。