賽事心得／XTERRA越野賽 跑在國境之南意猶未盡

2019-04-12 06:00 運動筆記 Saba



墾丁，國境之南，一個擁有銀白沙灘、碧綠海洋的地方。有多久沒去了呢？出發前我這麼問自己。

去年 XTERRA Taiwan 舉辦第一屆時，我對這個賽事懵懵懂懂，在還沒詳細了解賽事內容之前，活動就已經熱鬧結束了，賽後也陸續聽到不少優質評價。能夠獲得周遭參賽朋友的好評，使我感到相當好奇，究竟 XTERRA 有什麼魅力，會讓參賽過的朋友嚷嚷著明年還想再去呢？

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墾丁的湛藍海洋與多元地景，吸引許多國內外選手前來參賽（圖片來源：XTERRA Taiwan）

舉辦一屆即獲得超多好評

去年 XTERRA 在台灣舉辦的第一場賽事獲得了國外網站 ASIA TRI 評選為「2018 亞洲最佳越野三項賽事」的榮譽。由此可看出這在全球 33 個國家、每年舉辦超過 300 場系列賽事的主辦單位花費了多少心力，讓選手感到值回票價。很高興這次有機會參與 XTERRA 2019 年在墾丁舉辦的越野賽，同時主要也是 XTERRA ASIA PACIFIC 越野三項亞洲錦標賽。

今年比賽活動時間是 3/30-3/31，EXPO 於 3/29 開始展出，我特別提前這天到場，想好好揭開 XTERRA Taiwan 的神秘面紗。現在，就跟著我的腳步來看看吧！

參賽者的開心笑容，反映了活動宗旨：Live, More. （圖片來源：XTERRA Taiwan）

賽事分組選擇多 鼓勵初階者勇於嘗試

首先，簡單介紹一下二日賽事：

3/30（六）XTERRA ASIA PACIFIC 越野三項亞洲錦標賽：越野三項，又分為三項組（個人 / 接力）及 Xticer（體驗組）：

三項組 Xticer（體驗組） 游泳 1.5km

越野單車 26km

越野跑 11km 游泳 400m

越野單車 12km

越野跑 2km ※三項組（個人 / 接力）距離如上述，其中又可選擇個人獨立完成或與朋友 3 人一組接力賽。個人組部分這次有許多國內外菁英選手參加，可說是越野界的奧斯卡盛會呢！（我像個小粉絲穿梭會場時不停的遇見偶像，超驚喜！） ※Xticer（體驗組）是提供給想嘗試但又遲遲不敢輕易報名三項組的朋友，賽事距離較短，完賽壓力較小，可以小試身手又不用擔心自己能力不及來玩賽，實在是太貼心！

詳細請參閱〈越野三項賽事簡章〉

3/31（日）XTERRA TRAIL RUN：26KM/10KM/5KM 越野跑賽

5 公里及 10公里組很適合初階者來挑戰，而我這次將體驗 26KM 組的賽道。

組別 總爬升 路線 26KM 1098m D+ 六福山莊出發進入山徑→石牛溪河床→上坡往南灣進入土徑→赤牛嶺下坡至門馬羅山→良巒溪河床→赤牛嶺→上坡往南灣方向→下坡至石牛溪河床→六福山莊（終點） 10KM 344m D+ 六福山莊出發進入山徑→石牛溪河床→上坡往南灣進入土徑→下坡至良巒溪河床→六福山莊（終點） 5KM 126m D+ 六福山莊出發進入山徑→石牛溪河床(往返)→六福山莊（終點）

詳細請參閱〈越野跑賽事簡章〉

充滿在地風格的閩式建築舉辦國際選手記者會，別有一番滋味（圖片來源：運動筆記）

菁英選手記者會揭開序幕 EXPO 熱鬧登場

比賽前一天，3/29（五），大會舉辦了賽前記者會，所有的菁英選手齊聚一堂，我在前往的路途上觀看了粉絲頁的記者會直播，在充滿期待中抵達目的地──墾丁青年活動中心。

會場的標示非常清楚，抵達報到處後，從選手姓名牆上找到自己的名字 + 編號，不一會兒就領完物資了，接著來逛逛會場的 EXPO（博覽會）吧！

會場指引清楚，報到動線流暢（圖片來源：Saba）

EXPO 攤位商品多樣豐富 設計師限量紀念 T 第一天就完售

大會這次商請昇陽自行車提供越野單車租借服務，一進到會場就可以看到昇陽的攤位，正在協助選手做單車設定調整，另外也看到 GIANT（捷安特）、SRAM、KENTA、DECATHLON（迪卡儂）等各大相關運動品牌設攤展售！

左上：昇陽自行車租借點 右上：昇陽及 SRAM 單車零件展售左下：捷安特 右下：迪卡儂及 720armour 運動眼鏡（圖片來源：Saba）

左上起：千沛 / Z3ROD / Penny’s 自轉車工作室 / SAEKO / 艾德國際 / EASTDRINKSWEST 東飲西方

（圖片來源：Saba）

這真是我在國內看過場地雖不大，但展售內容最豐富的 EXPO 。行前還有跑友擔心來不及買能量補給，原本想請她在出發前先買好，看來她不太需要擔心這點，會場可是應有盡有。我也趁著 EXPO 第一天，搶先入手了限量紀念 T，設計師剛好也是越野圈朋友 Joe！

逛著博覽會遇到不少跑友，在夕陽西下時與朋友們在場邊席地而坐，聊天喝啤酒，好不愜意。隨後也參加了大會準備的晚宴，與三五好友們一邊聊天一邊享用美食，非常滿足的夜晚！

熱鬧會場仿佛越野同樂會，與好友們相見歡（圖片來源：Saba）

比賽開始：傳統祈福儀式揭開序幕 國際菁英閃耀小灣沙灘

3/30 起了大早，清晨 6 點不到，我已經從民宿散步抵達墾丁小灣沙灘，工作人員也正忙著各項準備，選手們陸續到場，大會特別請當地的原住民團體做祈福儀式及歌舞的演出後，菁英選手們率先開賽，一個個飛奔跳入海中，場面相當壯觀！

原住民祈福儀式揭開序幕（圖片來源：運動筆記）

越野三項菁英率先開跑（圖片來源：運動筆記）

看完第二波分齡組下海後，我急忙回到會場，等著迎接越野三項冠軍的誕生！選手們從海泳→越野單車→越野跑，一路過關斬將，我在會場經過 2 個多小時的守候，終於盼到第一名回來。

單車項目賽道技術性高，選手個個小心謹慎（圖片來源：運動筆記）

冠軍速度驚人 微笑輕鬆衝線

總冠軍是來自南非的 Bradley Weiss，他以 2:29:06 奪得第一，一周前他才剛在台東贏得 ironman70.3 冠軍。第二名則為紐西蘭的 Sam Osborne，第三名為法國選手 Brice Daubord。

女子組冠軍是澳洲籍的 Penny Slater，第二名英國籍的 Jacqui Allen（也是 Penny 的教練，師徒兩人拿下女總一及女總二），第三名為同樣來自澳洲的 Carina Wasle。

拿下總冠軍的南非選手 Bradley Weiss 充滿笑容抵達終點線（圖片來源：XTERRA Taiwan 粉絲團）

國內菁英選手江晏慶以 3:08:21 完賽（排名 11），許元耕 3:13:26 完賽（排名 12），林忠義 3:23:21 完賽（排名 14），林忠義也是本次賽事路線組的幕後功臣，花了許多心思與時間費心整理賽道，讓選手們能順利完賽。

台灣菁英選手們，左起：江晏慶、林忠義、許元耕（圖片來源：XTERRA Taiwan）

參賽選手心得分享 意猶未盡

選手不分組別，完賽皆充滿興奮及期待，場內我也訪問了幾位體驗組及三項組選手關於賽後感想：

三項組

越野經驗豐富的阿虎隊長表示，單車賽道對他來說非常新鮮，賽道的可騎性及可跑性都很高，明年會花時間練習越野單車項目，一定要再來玩賽一次；簡志光（光哥）也是位資歷非常豐富的三鐵選手，十多年前就騎過登山車，但現在的登山車更先進，賽前沒有好好操練過越野單車項目，所以本次賽道對他來說還是比較考驗技術層面，途中不小心摔了 2 次，還好都順利完成了。對於賽事規格非常驚訝，覺得台灣越來越朝國際化及菁英選手賽事規模前進，未來精彩可期！

（左）阿虎隊長；（右）簡志光（光哥）（圖片來源：Saba）

Xticer（體驗組）

參加體驗組的 Mars 參加過許多次鐵人三項，他認為 XTERRA 越野單車的「賽道豐富性」是最有趣的部份！而選手鍾志清及游力霖則認為越野單車挑戰性很高，需費較大的上肢力量來穩住車頭，路況也有別於一般鐵人三項的賽道。明年還想來參加正式組別，希望能玩得更過癮些！

體驗組選手都是鐵人三項比賽的常客，對於初次體驗越野三項皆表示滿意（圖片來源：Saba）

露天選手晚宴 慶功與頒獎

這次越野三項總共有 200 多位選手參加，比賽後在墾丁凱薩大飯店舉辦了選手晚宴及頒獎儀式，開場也同樣邀請在地的原住民團體演唱歌曲，並且同時撥放今日三鐵比賽的精采畫面影片，讓選手能一邊享用晚餐一邊回味今日賽程。

夕陽下露天晚宴，在輕鬆的氣氛下頒發獎項（圖片來源：Saba）

另外大會也在晚宴中頒發了 2 個特別獎項，第一個獎項，頒給壓隊最後進場的醫護鐵人陳彥良，他花了 7 小時 41 分完賽（限時 8 小時），目的就是為了不讓落單或落後選手發生意外卻無人照應；第二個獎項，頒給日本籍選手 MASASHI ANDO，他以 71 歲高齡之姿完成今日的越野三項競賽，完賽時間 06:15:01，非常厲害！MASASHI 先生的體態維持得很好，完全不輸給年輕人！

（左）為壓隊的醫護鐵人陳彥良；（右）MASASHI ANDO 為最高齡參賽者，即將完賽進場（圖片來源：Saba）

越野跑賽早上 9 點起跑，睡飽飽參賽

3/31 早上 6 點多，與室友們慵懶地起床吃完早餐後，收拾好行囊步出墾丁青年活動中心，大會在墾青入口處準備了接駁車，選手可免費搭乘至越野跑比賽會場──六福山莊。

這次將參與 26 公里組，前面有簡單介紹過越野跑路線，而越野跑競賽路線圖及等高圖如下：

比賽路線以及補給站說明（圖片來源：XTERRA Taiwan官網）

26K 當中一共有 9 個補給站，若以馬拉松規格來看，佈點非常密集，但因為越野賽道距離感跟一般路跑不相同，且墾丁天氣炎熱溫度較高，非常需要隨時補充水分。即便補給站有 9 個點，我仍然準備了越野水袋背包，背了 1.5L 的水，加上鹽糖、電解質錠、還有選手物資內送的 BCAA 一包，以及我最愛的蜂蜜水泡奇亞子。

賽道爬升圖（圖片來源：XTERRA Taiwan官網）

今天的越野跑比賽總共吸引約 450 位選手參加，很開心在這裡遇到許多越野同好，像園遊會般歡樂。起跑前，大會同樣安排了當地原住民團體開場演出，現場的選手們不分年齡性別，也跟著熱絡起舞，一邊跳舞一邊熱身，非常好玩！

跟著原住民開場舞蹈當作熱身，大人小孩開心舞動（圖片來源：運動筆記）

9 點整，26K 準時起跑，跑出六福山莊沒多久左轉進入石牛溪河床，據說去年 9 月因為颱風過後積水較深，在河床的部分需要多注意水面下的石頭，避免扭傷腳，今天的河床完全乾燥，只要注意踩點，跟前面的人保持一點距離，就可以安心地跑起來，接著上坡往南灣方向，這邊的雜木林較茂密，有遮陽功能，但同時也阻絕了一些風吹進來，我體質有點不耐熱，於是就放慢速度，定時補水，拿出手機拍拍風景，也幫陸續跑過的朋友拍些照片，有時放慢速度更能好好欣賞風景。

精彩賽道，可跑性相當高，也不時遇見背負著 AED 的醫護跑者（圖片來源：Saba）

賽道上的指標非常清楚，重要的路口也都有志工指引，即使不熟悉越野賽道也很難迷路！有危險疑慮的路段也做了拉線及告示牌提醒跑者注意安全，避免跑太快爆衝；較陡的下坡也有設置繩索輔助跑者拉繩下切，非常貼心。

賽道標示清楚，有疑慮的地方也特別立牌註明「危險」提醒跑者注意安全（圖片來源：Saba）

接著從赤牛嶺開始就是完全沒有遮蔽的草原，門馬羅山最高處可以看見不遠的前方有小鎮聚落，一望無際的風景非常漂亮！

一望無際、開闊的大草原，是這條賽道的亮點之一（圖片來源：Saba）

再度下坡往良巒溪河床，這邊比較偏向乾沙地，路面很寬石頭也較少，我在這裡開始恢復正常的速度前進。從南灣下坡後回到石牛溪河床這段，我一路都用跑的，雖然不是非常快，但至少幫自己抓回一點時間，事後查詢網站看成績，這後半段 13KM 的均速大約是 6:10 左右，領先的跑者甚至可以跑 4-5 分速呢！由此可見，這條賽道可跑性確實相當高。

我加快腳步回到會場，開始期待會場的胖卡餐車有哪些美食了～～～

可跑性高的賽道，迷人風景讓跑者好開心（圖片來源：運動筆記）

回到會場後，朋友們告知場外有盥洗處可以稍微沖洗及更衣，沖澡完整個人清爽多了，拿著賽後餐券往胖卡車區覓食去！有珍珠奶茶、豬肉餡餅、雞蛋糕，炸雞塊（賣光了殘念），還有日式炒麵，關東煮等，好豐富。可惜因為天氣太熱，食慾沒有想像中好，大會送了 26 公里組的選手每人 4 張餐券，我只用掉 2 張，回家看到剩餘餐券還覺得有些可惜呢！

熱鬧的會場，不分個人或團體，一起同樂（圖片來源：運動筆記）

（左）完賽證明、紀念品與（右）選手專屬餐券（圖片來源：Saba）

優質賽事亮點多 保證讓你明年還想再來

整體來說，這場賽事有非常多優質亮點，一定要跟大家分享：

賽道標示清楚，重要岔路也有志工指引，完全不迷走 水站密集又多，我的時間屬於中段班，沒有看到水站缺水的情況 醫護站佈點多，也有醫護跑者在賽道上前後跟著跑步，隨時守護跑者 會場熱鬧歡樂，尤其主持人功不可沒，很會帶動整體氣氛 賽後資源齊全，盥洗、餐點、紀念品通通有，跑這場比賽完全是大豐收啊！

即使沒有終點衝線照，我還是蒐集到不少的賽道帥照，感謝攝影師！（圖片來源：運動筆記）

來一趟國境之南 給自己一個小小挑戰

你有多久沒到墾丁了呢？明年的比賽兼度假行程，別忘了加入行事曆！墾丁是個非常適合全家大小一起來度假的地方，比賽的路線也特別為初階者及小朋友安排了 5K 的體驗組，不論你想跑長的、跑短的，明年的 3 月底，不妨安排一次國境之南的旅程，親近墾丁這片美麗的海，還有任你奔馳的國家公園大草原。最後也感謝主辦單位 XTERRA 及所有醫護人員、志工們，因為你們，才能有這一場完美的賽事體驗。

與今年一起參賽的越野好朋友相約明年 XTERRA Taiwan 見！（圖片來源：運動筆記）

想再回味一次今年 XTERRA Taiwan 的精采賽況嗎？來看看影片吧！

（影片來源：XTERRA YOUTUBE）

以上文章由 XTERRA Taiwan 贊助刊出。

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