跑步知識／跟腱正名 是阿基里斯腱

2019-04-12 06:00 運動筆記 余文彥



「受傷位置是？」

「跟腱。」

「喔～所以是『阿基里斯腱』受傷。」

發現每一位醫生與護士反應都相同，我不禁納悶..

「跟腱不好嗎？」

位於腳踝後方，它向上連接小腿腓腸肌和比目魚肌，向下連接跟骨，因此被稱作「跟腱」。跟腱同時被稱為阿基里斯腱，原文是 Achilles tendon，是人體最強壯的肌腱。

小腿肌肉收縮帶動跟腱，控制腳掌蹠屈向下、或背屈往上的動作。然而這樣像腳踏車鍊條般的功能，並不是它的價值所在。

若僅依賴肌肉的力量，行走與跑步都會很吃力，更沒辦法輕鬆地跳繩，必須依靠雙腿的彈性（Elastic energy）。覆蓋人體的筋膜系統就像一個大彈簧，特別是跟腱，它是雙腳彈性最重要的來源，其次是足弓與髖。

每一步的落地衝擊一部分被肌肉承擔，另一部分被跟腱等筋膜組織吸收，在邁出下一步的時候釋放，讓走路與跑步變得省力，增加效率。

上述能夠讓你了解跟腱的重要性。然而，醫生與護士都略帶強調地正名，是阿基里斯腱。

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希臘第一勇士：Achilles

「將成為名垂千古的戰士，但代價是戰死戰場。」阿基里斯一出生就被如此預言。

祂是半神半人，父親是希臘色薩利國王佩琉斯，母親海洋女神忒提斯。剛出生，母親便捉住阿基里斯的腳踝放入冥河裡浸泡，使得全身近乎刀槍不入。但是，被抓住的腳踝沒有沾到河水，成為日後的弱點。

阿基里斯有著超越凡人的戰爭智慧與強大力量，只要祂出戰，希臘聯軍就戰無不勝，特洛伊第一勇士赫克托耳也死於祂的槍下。

《阿基里斯的凱旋》，Franz Matsch。

英雄的原型

荷馬史詩《伊利亞德》花了很大的篇幅對阿基里斯進行描寫。在出征特洛伊之前，就有人告誡阿基里斯，他將會在那陣亡。阿基里斯僅回答：「我知道。」

半神半人擁有超凡力量的阿基里斯，依然存在致命的弱點。果然如預言，阿基里斯最後被特洛伊王子帕里斯射中腳踝死亡。「阿基里斯之踵」指強者的弱點，也指命運的不可抗拒。

但是即使知道自己將因為這個弱點敗亡，也不願意向命運低頭。即使終將殞落，也要追求超越，成就永恆。在電影《特洛伊：木馬屠城》（Troy）有一段非常傳神的獨白：

「人類不斷追求永恆的生命，」

「於是我們問自己，」

「我們的所作所為會名流千古嗎？」

「在我們消失很久以後，」

「當陌生人在聽到我們的名字時，」

「會知道我們到底是誰嗎？」

「我們戰爭時有多勇敢嗎？」

「我們的愛情有多偉大嗎？」

英雄，代表著自我超越

HERO（英雄）一詞源於荷馬史詩，原意指「參加過特洛伊戰爭的戰士們」。英雄故事激發人們對自我的肯定，不再坐等神祇的拯救，透過自我努力實現目標。因而英雄的故事能夠形成強大的凝聚力，跨越時空。

阿基里斯便是最具代表性的一位英雄，膾炙人口的故事，讓人們代代口耳相傳，幾百年後終於匯集成古希臘人想像的結晶，荷馬史詩。幾千年後的今天，故事依然不斷被傳頌，更走進解剖學教科書，讓腳跟位置的肌腱以祂命名──「阿基里斯腱」。

現代英雄之父的Stan Lee談到創作MARVEL漫威故事的宗旨：「任何人都可能成為他自己的英雄。」透過努力，達成自我超越的每一個人都是英雄。

不是跟腱不好，而是人們更喜歡阿基里斯，這位悲劇英雄，這位代表著自我超越精神的英雄。